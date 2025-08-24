Los ooparts son artefactos arqueológicos que, por ser más avanzados tecnológicamente que la época a la que corresponden, se encuentran en un estado anacrónico que hace difícil su contextualización. El término procede del inglés «out of place artifact», acuñado por Ivan T. Sanderson para describir a los objetos arqueológicos que no se pueden enmarcar dentro del contexto temporal en el que han sido hallados. Estos artefactos, que desafían la linealidad de la evolución cultural y tecnológica tal como la conocemos, han alimentado teorías conspiranoicas, sobre todo de inspiración extraterrestre.

El Mecanismo de Anticitera es uno de los ooparts más conocidos. Fue descubierto en 1901 entre los restos de un naufragio en la isla griega de Anticitera. El artefacto tiene un conjunto de engranajes que demuestra la avanzada ingeniería de la antigua Grecia. Se cree que pudo funcionar como un computador astronómico complejo que era capaz de predecir las posiciones de los planetas y los eclipses. Data del 150 al 100 a.C. y muestra una complejidad y una sofisticación que se compara a los relojes astronómicos del siglo XIV. Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Glasgow confirmó que el mecanismo seguía el calendario lunar griego en lugar del solar egipcio. Por todo ello nos encontramos ante la computadora mecánica más antigua conocida.

En Japón se encuentran las figuras Shakōkidogū, del periodo Jōmon (14.500-300 a.C.) en los que muchas personas ven a seres vestidos con trajes espaciales. Tras terminarse este periodo nunca más volvieron a ser representadas. Mientras los ojos inexpertos ven a visitantes extraterrestres, los arqueólogos aseguran que son representaciones de demonios. Cuando una persona se ponía enferma se transfería su mal a estas estatuas que debían ser posteriormente destruidas.

Otro oopart es el que trae de cabeza a los egiptólogos. Conocido como las Lámparas de Dendera, son jeroglíficos del templo de Hathor en Dendera, Egipto, en los que aparecen lo que parecen ser bombillas eléctricas modernas. Los egiptólogos coinciden en que las imágenes hacen referencia, en realidad, a serpientes que emergen de flores de loto, pero muchas personas no no están de acuerdo con esta teoría.

La batería de Bagdad también es uno de los ooparts que generan más controversia. Son jarrones fabricados en torno a 226 d.C. que se encontraron cerca de Bagdad en 1938. En su interior contenían un cilindro de cobre y una barra de hierro. Se pudo comprobar que dentro había restos de un agente ácido que podría ser vinagre. Para que se produzca una corriente eléctrica se necesitan dos metales de diferente potencial eléctrico y una solución conocida como electrolito cuya función es transportar iones. Se llegó a la conclusión de que se trataba de una pila eléctrica, así que se introdujo un electrolito en su interior y lo conectaron a una lámpara, consiguiendo conducir una corriente eléctrica de entre 0,8 y 2 voltios. Conectadas entre sí, las jarras podrían, teóricamente, producir mayor tensión. Sin embargo, la falta de evidencias hace pensar que la teoría más plausible es que se tratara de un envase para contener cosméticos o rollos de papel.