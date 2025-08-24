Historia de un icono feminista en la Catedral de Sevilla

Cuando Almudena Sánchez restauró en 2022 en los talleres del Museo del Prado la Magdalena como melancolía procedente de la Catedral de Sevilla, eliminó un repinte censor que cubría su hombro y su pecho, revelando la intención original de la artista: retratar a una figura femenina sensual desafiando los cánones eclesiásticos de su época. Los guardianes de la moral taparon lo que entendían a sus ojos como lascivia o pecado. De modo que la recuperación de la imagen original es, además de un extraordinario trabajo de restauración, un símbolo de la lucha que las mujeres artistas han debido transitar a lo largo del tiempo. Además de no ser consideradas en su talento, tampoco han podido crear lo que quisieran.

Obra maestra de Artemisia Gentileschi, el cuadro, que llegó a la catedral procedente de la colección del duque de Alcalá, ha brillado en el Museo Jacquemart-André de París, en Artemisia, heroína del arte, una exposición dedicada a la pintora italiana.

A través de unas cuarenta pinturas, que reúnen obras maestras reconocidas de la artista, lienzos recientemente atribuidos y pinturas rara vez expuestas fuera de su lugar habitual de conservación, esta exposición resalta el papel de Artemisia en la historia del arte del siglo XVII. Sus comisarios defienden que «la exposición pretende, en particular, mostrar la profunda originalidad de su obra, de su trayectoria y de su identidad, que siguen siendo fuente de inspiración y fascinación hasta nuestros días. La historia de Artemisia abarca siglos y la lectura que puede hacerse de su obra, reflejo de su experiencia y su resiliencia, resulta atemporal y universal».

A cambio del préstamo temporal, el museo parisino dejó que se exhibiera en la Catedral andaluza el lienzo La Huida a Egipto, atribuida a Botticelli en torno al año 1508.

Hasta tiempo reciente la María Magdalena sevillana, pintada hacia 1622, era poco conocida. La escena captura a la santa en un instante de introspección devastadora, con los ojos enrojecidos por el llanto y el cuerpo rendido a la tristeza, Gentileschi no solo retrata la melancolía, sino que la encarna.

Como recuerda Benito Navarrete, catedrático de historia del arte en la Universidad Complutense de Madrid, «la Magdalena de Artemisia que se presenta restaurada tras el trabajo de Almudena Sánchez en el Prado había sido ya dada a conocer por Enrique Valdivieso cuando hizo el catálogo de las pinturas de la Catedral de Sevilla en 1978».

Artemisia, según el consenso de estudiosos de su obra, representa el ejemplo de la discípula que supera al maestro, en este caso su padre, Orazio Gentileschi, uno de los grandes exponentes de la escuela romana de Caravaggio, cuya influencia del tenebrismo se deja notar en este cuadro en el dramatismo de la luz pero que, pasada por el tamiz de la sensibilidad de Artemisia, cobra una feminidad exquisita.

Violada por su maestro

Nacida en Roma en 1593, llevó una vida marcada por la adversidad. Víctima de una violación a los 17 años por parte de Agostino Tassi, su maestro, enfrentó un juicio humillante que, aunque ganado, la estigmatizó para siempre. Este trauma impregna su obra, y en María Magdalena como melancolía muchos estudiosos ven un reflejo de su propia alma. La figura de la santa, tradicionalmente asociada al arrepentimiento y la redención, se convierte bajo su pincel en un emblema de resistencia femenina y un grito silencioso contra las injusticias.

Desde una mirada actual, Gentileschi rompe con la tradición de representar a María Magdalena como una penitente pasiva o una seductora estereotipada, porque aquí, la melancolía no es debilidad, sino fortaleza contenida. La exhibición en París subraya el creciente interés por Gentileschi como icono feminista. Su ingreso en la Accademia del Disegno de Florencia, como primera mujer, y su éxito en cortes como la de Nápoles, demuestran que su talento desafió las barreras de su época. El lienzo sevillano, adquirido por el III duque de Alcalá, Fernando Afán de Ribera, llegó a la catedral tras la dispersión de su colección, un viaje que culmina en esta muestra parisina que reinterpreta su legado.

En el Museo Jacquemart-André, María Magdalena como melancolía ha dialogado con otras obras de Gentileschi, como Judith decapitando a Holofernes, y ha sido una invitación a reflexionar sobre el poder de las mujeres en el arte. A 400 años de su creación, Artemisia sigue interpelándonos, recordándonos que la pintura puede ser un acto de rebeldía y sanación.