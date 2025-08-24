Asunción Herrera, doctora en Filosofía: «Sociedades tan instrumentalizadas como la nuestra no se lo ponen fácil a las buenas personas»

¿Qué significa ser bueno, en el buen sentido de la palabra, al que se refería Antonio Machado?

El poema de Machado está cargado de belleza y se popularizó aún más con la interpretación musical que hizo Joan Manuel Serrat. Leemos el poema y todos sabemos lo que significa «ser bueno en el buen sentido de la palabra bueno». En el mal sentido lo podríamos identificar con «ser tonto o ingenuo». En Machado el ser bueno no significa ser un sujeto manso que todo lo asume, recuerda la frase del poema donde reconoce que corre sangre jacobina por sus venas. La valentía forma parte de su bondad. En la filosofía moral del presente no vamos a definir lo que es el Bien o la Bondad, pero sí identificamos los actos buenos. Se nos ha educado en valores y en normas para ser solidarios, para ser empáticos y reconocer el sufrimiento y la vulnerabilidad del otro, para reconocer la libertad del otro, para no instrumentalizar o dominar al otro, en definitiva, para ser justos. En nuestro aprendizaje moral hemos aprendido lo que es ser bueno.

¿Es fácil serlo?

Lo que está claro es que sociedades tan instrumentalizadas como las nuestras no se lo ponen nada fácil a la persona buena, hay que tener sangre jacobina por las venas para ser valiente y elegir «ser bueno».

¿Es la Humanidad mejor, somos más buenos desde la Antigua Grecia o desde que tenemos noticia?

Tu pregunta la interpreto como si quisieras saber si hemos progresado moralmente. Nadie duda del progreso científico-técnico, pero parece que sentimos pudor al hablar de progreso moral. Voy a dar una definición aproximada de progreso moral y cada cual que responda a la cuestión. La humanidad ha progresado moralmente, por ejemplo, si ha alcanzado un mundo sociopolítico más justo donde impera, cada vez más, la no dominación de animales humanos y no humanos, la justa redistribución de bienes, el justo reconocimiento del diferente y la justa representación política de todos los humanos.

¿Hemos progresado?

Evidentemente que, para una parte muy pequeña de la humanidad, sí, pero ¿qué ocurre con el resto?

¿Qué es la ética?

En la pregunta primera hablamos de «lo bueno», algo sobre lo que trata la moral. La ética es una disciplina filosófica que reflexiona sobre la moral. La ética no nos dice cómo actuar moralmente, sino que nos da las herramientas para determinar, entre las diferentes moralidades, lo que es «más justo para todos por igual». Tiene una relación directa con la justicia.

¿Qué es posthumanismo y transhumanismo?

Los definiría como el ansia del humano a ir más allá de su humanidad. Existen diferentes tipos de transhumanismo, pero tan solo comentarte que la ciencia ha permitido que pensemos en estos términos.

¿Por ejemplo?

La medicina nos permite hibridar al humano con artefactos (válvulas, prótesis, etcétera), ¿podemos llamar a este individuo transhumano? ¿Y si cambiamos la esencia del humano hibridando el cerebro humano con una inteligencia artificial, estaríamos ante un posthumano? Mi nuevo libro, Más que posthumano, transhumano (Tecnos), versa sobre este asunto. Para familiarizarnos con el tema recomiendo no solo la lectura filosófica, sino la numerosa literatura que trata sobre los posthumanos; por ejemplo, el clásico de Philip K. Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? o la novela de Kazuo Ishiguro Klara y el sol.

¿Deben ponerse límites a la ciencia?

Hablando de transhumanismo, uno de los tipos, el tecnocientífico, entra en el debate sobre los límites que debemos establecer al desarrollo tecnocientífico. Todos entendemos que una persona con cierta discapacidad pueda beneficiarse del avance tecnológico para mejorar su vida; pero ¿es igualmente lícito intentar que una persona compute la información en su cerebro como un robot?

¿Quién debe establecer los límites?

En un marco deliberativo, todos, expertos y legos, debemos determinar qué tipo de ciencia y de tecnología queremos que se financie. La ciencia y la tecnología, que hoy en día van de la mano, están cargadas de intereses y valores. Debemos decidir qué valores e intereses rigen nuestra investigación. No es lo mismo un interés puramente lucrativo o bélico que un interés que busque la igualdad entre diferentes grupos de seres humanos.

¿Cambiaron los conceptos de «pecado capital» que aprendimos con la Iglesia? Pienso en el equilibrio ecológico, la ganadería, el vegetarianismo, el cambio climático, la inteligencia artificial...

Digamos que vivimos en sociedades seculares con una fuerte tradición judeocristiana, por lo tanto, podemos recordar esos pecados capitales, pero secularizándolos, es decir, sin su connotación religiosa.

¿Por ejemplo?

La soberbia, aliada de la vanidad, está muy relacionada con el maltrato que el humano, creyéndose la criatura superior de la Tierra, ha ejercido sobre el planeta y todos sus moradores. La gula se podría reinterpretar como el turboconsumismo de las sociedades occidentales. Y, por supuesto, todos estos «pecados» han conducido al deterioro de nuestra Naturaleza y al dominio y abuso sobre numerosos seres sintientes humanos y no humanos.

¿Hay derecho a tratar a un perro, o una mascota, como a un humano?

Lo que no hay derecho es a tratar a un perro como a un bien semoviente como aparecía hasta hace poco en nuestra legislación. Un animal no humano es, igual que un humano, un ser sintiente, un ser que tiene unos intereses concretos y que siente placer y dolor. La cuestión no es tratar al perro como a un humano, sino tratarle de acuerdo con sus intereses. Y todos sabemos que cualquier animal no humano tiene como interés básico evitar el dolor y la búsqueda del placer. Padecemos una disonancia cognitiva en el tema animalista, decimos que nos preocupamos por el bienestar de los animales no humanos, pero luego los usamos en espectáculos o nos los comemos, ¿es esto coherente?

¿Y a un robot?

El problema con los robots se da cuando pretendemos que ese robot sea cada vez más humano. Si fuera un simple artefacto, no nos preocuparían sus derechos, pero ¿qué hacer con los robots si fueran capaces de sentir y expresar emociones, si fuesen cuasipersonas? Otro tema para debatir dentro del posthumanismo.

Venezuela, Rusia, China, Países Árabes... ¿Es legítimo emplear la violencia contra una dictadura?

Es legítimo rebelarse contra la injusticia sea del tipo que sea. Recuerda lo que hablamos antes del hombre bueno, debe tener gotas de sangre jacobina en sus venas para reparar las injusticias. Lo que ocurre es que vivimos en un mundo tan plagado de injusticias que uno, tal vez, solo pueda escoger a lo sumo una lucha o dos.

¿Hay que obedecer siempre las leyes?

Por supuesto que nuestra reflexión moral nos hace ver que determinadas leyes no son justas. Una de las formas de expresar nuestra protesta es la desobediencia civil, pagando el precio que conlleva y, es evidente, que el precio es muy alto en una dictadura. Una cosa es luchar contra las injusticias y otra es pretender que todos seamos héroes morales arriesgando incluso nuestra integridad física. Antes hablábamos del progreso moral y de si la humanidad era mejor ahora que hace siglos, apuntalando lo anterior te diría que dos de nuestros grandes fracasos, por los que no podemos pavonearnos de nuestra más alta moralidad, son la muerte de millones de personas por hambrunas y guerras.

¿Existen guerras justas?

Desde mi punto de vista, ninguna guerra puede ser justa porque va a significar un sufrimiento atroz en miles de personas. Hay una larga tradición filosófica sobre el tema desde Agustín de Hipona, pasando por Francisco de Vitoria y llegando a Michel Walzer con su libro de 1977 titulado Guerras justas e injustas. Hace un tiempo el filósofo alemán Jürgen Habermas publicaba un artículo en el que consideraba que la teoría de la guerra justa ha quedado obsoleta. En esta línea, considero que llamar a una guerra justa es una incongruencia. Lo que sí podemos reconocer es que hay guerras que tienen una justificación. Lo importante desde el punto de vista moral es encontrar la causa justa que legitime un acto de violencia como la guerra. ¿Existe una causa justa capaz de justificar el sufrimiento y la muerte de miles de personas? ¿Sería una causa justa la defensa ante una agresión? Este es el punto que debemos repensar todos junto con el fracaso que supone para nuestra Europa ilustrada ser incapaces de evitar el conflicto bélico.

¿Tras el control de nuestra evolución biológica, en qué podemos convertirnos?

Nuestra evolución biológica es muy lenta, la que va a toda velocidad es nuestra evolución cultural, científica y tecnológica. Los tecnooptimistas piensan que todos los problemas actuales se solucionarán con la ayuda de la tecnología, más aún, esta dará un empujón a nuestra lenta evolución biológica, por ejemplo, alcanzando la inmortalidad. Rechazando los extremos, tanto del tecnooptimismo como del tecnocatastrofismo, lo único que sabemos es que el futuro lo construimos nosotros día a día con nuestras elecciones y decisiones. De ahí la importancia de reflexionar sobre el tipo de mundo en el que queremos vivir nosotros y las generaciones futuras.