De dónde viene el término ‘follar’

Cuando pensamos en la palabra follar se nos viene a la cabeza la acepción reconocida en la RAE: «practicar el coito». Sin embargo, la Real Academia sitúa esta definición en cuarto lugar, por detrás de la derivación del latín follis (fuelle): «Soplar con el fuelle o soltar una ventosidad sin ruido»; la segunda, derivada del latín folium (hoja): «formar o componer en hojas algo»; y la tercera, ya en desuso: «hollar (Abatir, humillar, despreciar), talar o destruir».

La acepción que conocemos hoy entró en la RAE en 1989, sin embargo, existen textos anteriores que recogen el término. Según el Breve diccionario etimológico de la Lengua Castellana (Coromines, J. 1905-1997), el término se registra como «practicar el coito» a partir de 1905.

Algunos escritos anteriores en donde aparece, aunque sin la connotación sexual:

Mandamos que ninguno non faga figura de cruz nin de santo nin de santa en sepultura nin en tapete nin en manto nin en otra cosa, para poner en lugar do se pueda follar conlos pies; [...]. (Anónimo, Cortes de Bribiesca de 1387, 1387. España).

Semita. femi. dela pri. declina. es la senda que fazen los ombres follando la con los pies continuamente. (Alfonso de Palencia, Universal vocabulario en latín y en romance, 1490. España).

Surgió del latín el término follis para describir un fuelle para avivar el fuego. De este sustantivo derivó el verbo follicare, de la primera conjugación, su significado es soplar con un fuelle o jadear. La evolución fonética hizo que el término se convirtiera en el antiguo verbo castellano folgar. Como sucede con muchas palabras latinas que comienzan por f, como filium (hijo), hubo un proceso de aspiración que terminó por enmudecer la f, dando lugar a términos como juerga que surgió también de folgar. Curiosamente, de la misma raíz deriva folículo, así quedó recogido a partir de 1629.

Al parecer, la acepción de follar relacionada con soltar ventosidades fue la encargada de dar forma metafórica a la palabra que conocemos y usamos hoy con la connotación sexual, debido a que durante el acto se resopla como lo haría un fuelle al expulsar el aire. Otros creen que la alegoría hace alusión a la introducción del fuelle, en este caso sería el pene, en la cavidad donde se encuentra el fuego, en este caso la vagina.

El vocabulario sexual fue muy utilizado en la Castilla medieval, sobre todo para denunciar ante las autoridades actos sexuales considerados delictivos y prácticas pecaminosas. La cantidad de tiempo que dedicaban a hablar sobre sexo queda reflejada en una declaración que hizo Diego Juárez ante un juez en la que usó al menos seis sinónimos para referirse al coito: «Si sabe ansí mismo que la susodicha tiene por amigo a Francisco Navarro, dixo que lo sabe e pasa ansí queste testigo tenía hecho conçierto con ella para la hablar e conversar carnalmente [...] Preguntado si sabe que la dicha Frexina Roman es casada dixo quel a oido dezir ques desposada. Preguntado si sabe que fue desposada con Francisco Arias hijo del dotor Agostin dixo que sí e quel dicho Francisco Arias dixo y juró a este testigo que avía cosumido con ella matrimonio pero que la dicha Frexina Román le juró mil vezes que no le conoçe carnalmente. Preguntado si sabe quel bachiller Açebedo clérigo hermano del dicho Francisco Arias tovo açeso carnal con la dicha Frexena Román, dixo quel ha visto muchas vezes hablar al dicho bachiller Azebedo con la dicha Frexina Román de día e de noche e a la puerta e a la ventana e entrar en su casa pero quel no sabe que se aya hechado con ella carnalmente pero que lo a oydo decir a muchas personas públicamente de que no se acuerda quien son».