Paz Pérez Encinas: «Deberían protestar por estudiar solo a pensadores varones»

¿Qué tipo de coeducación recibió usted?

La de la época de Franco. Los niños con los niños y las niñas con las niñas. Había un masculino y un femenino en el sistema público. Cuando hice COU abrían en Salamanca el primer centro que iba a ser mixto, y aquello se recibió con escándalo. Te metían miedo, te contaban historias terribles, cuando nosotros en casa éramos dos chicos y dos chicas y fuera jugábamos todos juntos, niños y niñas, en las plazuelas. No entendía de dónde venía aquel pavor, porque en nuestra convivencia todo se había integrado de forma muy natural.

¿En su casa se practicaba la igualdad de género?

Mi padre era comerciante. Mi madre, ama de casa, pero entró en el comercio. De cara a los estudios era todo igual. Salamanca es una ciudad universitaria, no hay otra industria. Con la misma obligación y sin discusión teníamos que estudiar una carrera, unas y otros. Y tenías que buscarte la vida. No ibas a recibir más herencia que unos estudios. En las tareas de casa había diferencias. Las más mecánicas eran para los niños, y las de los cuidados de casa eran más para las niñas, cosas que mi hermana y yo no aceptábamos. Mostrábamos rechazo.

¿Por ejemplo?

¡Venid a fregar! ¿Y estos por qué no friegan? O hacer las camas. Para los estudios, no. Y para la vida laboral, nada. Mis hermanos no tenían la voz más alta que nosotras. Tampoco se mostraban como chicos protectores, algo que no habríamos admitido.

¿Porque tenían ya una conciencia de género? ¿De dónde salía?

Estaba extendida, no es algo de ahora. En aquella generación tenías que ser independiente, estudiar. Es lo que hace vivir en una ciudad universitaria y lo que veías por la calle. Pisos mixtos de estudiantes. Todo eso favorecía.

¿En la Universidad?

Filosofía pura. Yo diría que éramos el 50% de chicos y chicas. Era una excepción en Humanidades. Era de raros y de raras. Y no recuerdo ningún trato discriminatorio. Otra cosa son los contenidos. Ese sesgo se mantiene.

¿A qué se refiere?

Hace seis años fuimos una comisión a Madrid a pedir que en los temarios entraran las filósofas. No se enseñaban en mi época, no se enseñaron después ni tampoco había cambiado el temario una vez que me jubilé. En ese sentido del contenido de las materias, la desigualdad es plena.

Su asociación, Filósofas en la Historia, está en esa lucha. ¿Qué ha conseguido?

Desde hace dos años, no más, es obligatorio hablar de ocho autoras y tratar los temas con perspectiva de género. Eso quiere decir atender lo que han dicho las autoras, que las mujeres formen parte del contenido de la materia. Ahí ha habido por ley un cambio. Pero como decíamos muchas veces, no basta la ley, falta la costumbre. Hoy hay un debate enorme con la EBAU. Solo entra una autora. No se respeta ni la proporcionalidad de la ley. Queda mucho por recorrer en la coeducación, que no es solo convivir los chicos y las chicas.

¿Qué falta?

Los contenidos tienen sesgos, incluso contando con la ley. Si tú has tenido una formación donde no se ha hablado de mujeres y si no se ponen los medios para que la formación en esas materias sea continua… Es como la inclusión de las tecnologías. Se pusieron los medios. Con la coeducación es igual. Y ahí es donde Filósofas en la Historia quiere incidir: Investigar y dar a conocer a las autoras sin quitar a nadie.

Una pega: Esas mujeres, al estar silenciadas, no formaron parte del canon, sus ideas no se transmitieron. ¿Hasta qué punto son hoy relevantes si no lo fueron desde una perspectiva histórica?

Esas mujeres han estado. Crearon obra. Voy más lejos. Aspasia fue maestra de Sócrates. No tenía obra, no queda ni una línea. ¿Qué queda de Sócrates y los presocráticos? No queda nada de Tales de Mileto. Así que no queda otro remedio que reescribir la historia de la filosofía. Hace tiempo en un congreso una ponente hablaba de Oliva Sabuco, de Alcaraz. Incluso Lope de Vega la había nombrado. Hay que reconocer a las filósofas como a los filósofos. El problema es que llegó un momento en que la historiografía apartó deliberadamente a las mujeres.

¿Por qué?

Hay que mirar al siglo XIX y tener una mirada política y económica de amplio espectro. ¿Por qué se les ha quitado la voz a las mujeres en Afganistán? Hay un interés en reducir a la mujer al ámbito doméstico y dejar la esfera pública para los varones. El cáliz y la espada, de Riane Eisler, analiza en qué momento las mujeres dejan de formar parte de la voz pública, pierden el logos. Son momentos violentos, de invasión, en los que interesa tener muy repartidos los papeles para que las mujeres sigan produciendo fuerza de trabajo. Si miramos dónde tienen menos fuerza las mujeres en nuestra época, la respuesta es la misma.

Más allá del currículum. En las aulas. ¿Qué se ha encontrado?

A los chicos y a las chicas se les trata con igualdad. ¿Vienen con esa igualdad de casa? En absoluto. Hace 40 años, si miro a mis primeros años de profesora, chicos y chicas venían determinados de formas muy distintas. Y conocí algún caso sangrante que no se me ha olvidado.

¿Cuál?

Hace veinte años, el padre de una alumna se quedó viudo. Era minero. Tenía dos chicos y una chica. Llegaban tarde a clase. Después de mucho hablar con él sobre su problema al quedarse viudo, y su trabajo, me confesó que estaba esperando a que la niña dejara de estudiar para que se hiciera cargo de las tareas de casa. Bien. Esa chica tuvo una suerte enorme, porque la enseñanza obligatoria pasó en ese momento de los 12 a los 16 años. Llegué a darle clase y pude saber que hoy es enfermera, y nunca olvidaré que si no entra la reforma de la enseñanza obligatoria esa chica estaba condenada a servir a su padre y hermanos.

¿Cómo evolucionaron esas situaciones?

En clases sociales más bajas se exigía solo una responsabilidad económica, buscarse la vida. En las más altas se exigía también una formación. Eso se fue igualando. Pero no necesariamente en el tipo de estudios. Discutía mucho en mis últimos años de profesora por qué había tantos alumnos y tan pocas alumnas en los bachilleratos tecnológicos, en las tecnologías de la información. Porque los mayores sueldos están ahí, y si las chicas no optan, habrá una desigualdad salarial y de relevancia social en el futuro.

¿Llega un momento en que el alumnado le da la vuelta a las políticas de igualdad y reacciona a la contra?

No sé si está muy extendido. No me gusta hablar mucho de ello pero sé que hay chicas que reivindican el papel tradicional de la mujer en casa. No quiero decirlo en voz muy alta. Algunas de estas referencias vienen de una enseñanza minoritaria de élite. En la enseñanza pública lo mayoritario es otra cosa.

Es optimista, entonces.

Mire, Filósofas en la Historia surgió por el alumnado. Cuando empezaron a preguntarnos: ‘¿Pero es que acaso las mujeres no han pensado?’. En segundo de Bachillerato son todo paisanos: Sócrates, Platón, Aristóteles. ¿Y las mujeres más allá de María Zambarno, Simone de Beauvoir y Hannah Arendt? Ahí empezamos a tomar postura. Empezamos a involucrar a profesoras de otras disciplinas y las primeras experiencias fueron casi clandestinas. Había que meter a las autoras en un temario oficial donde no existían. Y hubo mucha curiosidad por parte de los chicos y de las chicas. ¿Habían pensado distinto las mujeres? Todos se pusieron a trabajar.

Hay también reacciones a la contra. El alumno que dice que ya está bien de promocionar a las mujeres. ¿No se encontró eso?

Cuando se oyen esas voces, más en política, en prensa, no en el ámbito educativo de base, hay que responder de dos maneras. ¿Por qué no te haces esa misma pregunta cuando estás recibiendo autores todo el rato? ¿Por qué no estás harto de varones? ¿Se han puesto las condiciones adecuadas para la entrada de las mujeres o se han abarrotado los temarios? ¿Se han añadido ingredientes a una historia varonil y se han saturado los programas? Hay que hacer una valoración crítica y equilibrada. No puede ser que a un temario pleno le añadas, además, ocho mujeres.

Un nuevo machismo. ¿Por qué tanta igualdad si ya somos iguales?, se preguntan algunos chicos.

También en eso falta formación. Se les educa en igualdad y eso se asume, pero lo que no saben, ni ellos ni ellas, son las grietas donde todavía no está la igualdad. Como la de conocer solo la historia de la filosofía de los varones. No se trata de ninguna revancha, pero hay que poner a la luz datos palpables, empíricos, de las desigualdades que se producen, como en la disparidad de salarios, por ejemplo. En la educación no hay inocencia, es un campo que interesa a las fuerzas políticas, a las religiosas... Puedes moldear cabezas. Entonces ya empiezas a ver la exclusión de la mujer filósofa, literata, artista, lo que sea, de otra forma.

Esa pregunta que hacía antes. ¿Cómo pensaban las mujeres? ¿Pensaron distinto?

El voto de la mujer es del XX. La mujer ha estado fuera de la esfera pública. Pero en la esfera privada ha pensado y ha creado experiencia y aprendizaje. En especial en el mundo del cuidado. Eso no ha sido valorado. Ahí ves otra filosofía. Hablaba Simone de Beauvoir del sesgo de la filosofía androcéntrica que ha optado por unos temas. Ahora hay cambios. La Olimpiada de la Filosofía este año está dedicada al mundo de los cuidados. Por primera vez, un campo que ha estado ocupado por las mujeres.

Balance final. ¿Estamos mejor?

En términos de igualdad, de trato entre chicos y chicas, se ha progresado. En una clase de la enseñanza pública no se permite que un chico se imponga a una chica. Los compañeros tampoco lo van a permitir. Las chicas cada vez reaccionan más ante un abuso cuando ven controles masculinos. Si no son ellas, sus amistades, o los padres de las amigas. Hay redes de apoyo que funcionan.