El Sombrerero Loco, un caso real

El Sombrerero Loco, uno de los personajes más emblemáticos de Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll, es una figura de ficción inspirada, sin embargo, en un fenómeno real. Lo que más recordamos es, como bien señala su nombre, su locura. Esta característica la tomó el autor de los sombrereros de la época que solían mostrar algunas conductas un tanto extrañas. No es casual que en inglés exista la expresión «Mad as a hatter» (loco como un sombrerero).

Antiguamente, en la fabricación de sombreros se utilizaban compuestos como el mercurio para tratar el fieltro. Hoy se sabe que este metal es altamente tóxico y que la exposición prolongada provoca daños neurológicos severos, cuyos síntomas eran confundidos en su momento con trastornos mentales.

Al tratar el químico se contaminaban a través de la piel y por los vapores que afectaban a los pulmones. Así, el tóxico llegaba al cerebro, dañándolo y afectando a la función cognitiva del artesano.

Lewis Carroll nació cerca de Stockport, uno de los lugares con más sombrereros por metro cuadrado del norte de Inglaterra.

No fue hasta mediados del siglo XX cuando se descubrieron los estragos que causaba el mercurio en la salud de los artesanos. Para entonces, ya no se fabricaban tantos sombreros como antaño, por lo que la preocupación no fue excesiva.

Un claro ejemplo de los efectos nocivos del mercurio se encuentra en la historia reciente de Minamata, Japón. La llamada «enfermedad de Minamata» fue provocada por la contaminación con metilmercurio, resultado de los vertidos tóxicos de la empresa Chisso Corporation. En total, se liberaron alrededor de 81 toneladas de este compuesto químico al mar, contaminando la cadena alimentaria local. El consumo de pescado y marisco contaminado provocó graves trastornos neurológicos en la población, con síntomas como parálisis, alteraciones del habla, y pérdida de visión y audición.

En el siglo XIX, la moda podía ser letal. Más allá del mercurio, ampliamente usado en la fabricación de sombreros, otros compuestos químicos peligrosos formaban parte de la indumentaria cotidiana. Uno de ellos eran los tintes de anilina, empleados en la confección de calcetines, que causaban inflamación, llagas e incluso cáncer de vejiga.

El maquillaje con plomo, muy popular en la época, afectaba el sistema nervioso, especialmente en las muñecas, impidiendo a muchas mujeres levantar las manos con normalidad. A esto se sumaban las peinetas de celuloide, un material inflamable que podía explotar con el simple contacto con una fuente de calor, dejando a más de una usuaria con quemaduras o zonas del cuero cabelludo calvas.

En nombre de la elegancia, la salud pagaba un precio alto.

Comparte la pasión por la historia en @elpergaminodeclio