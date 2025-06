La Palma se rinde a su Patrona

La Palma se prepara cada cinco años para vivir una de las manifestaciones más intensas de su identidad colectiva: la Bajada de la Virgen de las Nieves. Es un reencuentro con la historia, una expresión artística con alma devocional, una ceremonia con raíces en lo sagrado y las emociones más íntimas del pueblo palmero. Una cita que atraviesa generaciones y transforma la isla en un hervidero de actos, símbolos y ritos donde lo profano y lo religioso se entrelazan con asombrosa armonía.

José Francisco Checa Concepción, párroco del Salvador, pone en valor el trasfondo de la Bajada, que se prolonga desde finales de junio hasta el 5 de agosto, cuando se celebra su festividad litúrgica. Para Checa, uno de los actos más singulares es el Carro Alegórico Triunfal. «Es prácticamente una estructura casi de auto sacramental que se hacía en torno a la Eucaristía», explica.

“El minué, ese baile sofisticado del siglo XVIII, que forma parte del carro, da al conjunto un aire fino, elegante. Lo que empezó siendo algo simple, Luis Covilla lo convirtió en un espectáculo casi lírico». El carro, más que una simple escenografía ambulante, tiene un papel casi litúrgico. «Es como una obra teatral en la que hay música, como si un pregonero saliera a anunciar que va a ocurrir algo importante. El carro anuncia, con sofisticación, la llegada de la Virgen, y por eso todos los actos se celebran antes de que ella baje. No es como en otras fiestas donde primero se baja la imagen y luego empiezan las celebraciones. Aquí es al revés: todo anuncia su Bajada».

Entre los momentos más icónicos está, sin duda, la Danza de los Enanos, espectáculo que ha traspasado fronteras. Pero ¿cómo se explica su fuerza simbólica? «Al principio era casi como un acto de burla, una sátira con estructura de ejército napoleónico. Pero se ha convertido en la exaltación de la magia. La danza, como expresión religiosa, está enraizada en muchísimas culturas. También aquí», subraya Checa.

En el caso de los Enanos, la danza se convierte en una loa a la Virgen, aunque no lo parezca. «Antes del baile mágico hay una parte más solemne, una especie de homenaje de un personaje concreto —pobres, peregrinos, monjes— a la madre de Jesús. Esos personajes le expresan fe, le cantan, le piden protección. La transformación mágica en enano es como la puerta hacia la fiesta, pero con una base devocional».

Checa destaca además que esta transformación artística no es solo entretenimiento: «La religión siempre ha incorporado la danza, y aunque nuestra liturgia es sobria, aquí se expresa a través de estos actos. Los enanos, aunque parecen profanos, son una forma de tributo».

La Bajada, como la conocemos hoy, no es una tradición inamovible, sino una celebración viva. «Muchos actos no existían hace cien años», señala el párroco. «Algunos elementos han sido añadidos con el tiempo, otros han evolucionado, como los acróbatas. Cada elemento tiene su simbología o al menos transmite cariño, expresión, incluso aunque no siempre tenga un significado teológico claro».

El párroco recomienda una experiencia que a menudo pasa desapercibida: sentarse en silencio en el templo del Salvador. «Es ver ese goteo constante de personas que entran, que se emocionan, que le susurran cosas a la Virgen. Gente que lleva a sus hijos y les cuenta quién es esa imagen. Eso también es la Bajada: una experiencia silenciosa, íntima, transformadora».

Checa no solo vive la Bajada como párroco. La ha vivido desde niño, cuando bajó el trono vestido de mago con seis años. «Llevaba Fanta en el calabacín, mientras los adultos llevaban vino. Esos hilos de estambre para sujetarlo me parecían mágicos. También me impresionaban los acróbatas, sobre todo el que aguantaba las escaleras».

Pero hay un recuerdo imborrable: ver bailar a los Enanos en el hospital. «Fue en 1975. Entré con Pedro Pereira, un fotógrafo muy conocido. Los enanos bailaban ante las sillas de ruedas de los enfermos del Hospital de Dolores. Yo les llevaba los carretes, y ver eso, con seis años, fue conmovedor. No lo olvidaré nunca».

En 2010, como párroco, vivió otro momento mágico: ver vestir a la Virgen. «Pedí permiso a los mayordomos y me dejaron ver parte del proceso. Esa estructura interior que sostiene la talla, el traje definitivo… me pareció como entrar en un recinto sagrado».

Cuando se le pregunta qué no hay que perderse, Checa responde con emoción contenida: «Si tuviera solo ocho días, no me perdería la Semana Grande y la Bajada. Si pudiera más, añadiría la Subida, y sobre todo la eucaristía de las siete de la mañana, cuando la Virgen se despide. El templo del Salvador se llena como nunca. Es un momento de recogimiento, de fe viva».

Alcalde y peregrino

Para Asier Antona, alcalde del municipio y presidente del Consejo Rector de las fiestas, vivir esta edición desde dentro «es un privilegio, pero también una enorme responsabilidad». Y no es para menos: más de 350 actos se condensarán en apenas mes y medio de celebraciones que prometen ser inolvidables.

«El símbolo de unidad del pueblo palmero es la Virgen de las Nieves», asegura con convicción Antona. «Uno puede ser de cualquier municipio, de cualquier partido político o equipo de fútbol, pero todos somos de la Virgen». La Bajada no es solo un acontecimiento religioso, sino un ritual identitario, un punto de encuentro intergeneracional, emocional y cultural.

En esta edición, como novedad, cada concejal del gobierno y de la oposición será responsable de uno de los actos tradicionales, no por sorteo, sino por elección personal. Tres razones sustentan la convicción de que esta Bajada será histórica. La primera es la expectación acumulada, ya que hace diez años que no se celebra. La edición de 2020 fue cancelada por la pandemia, lo que ha generado más ilusión y necesidad de reencuentro.

La segunda, el esfuerzo económico sin precedentes: más de 3,5 millones de euros de inversión, con una importante participación de patrocinadores privados y el apoyo decidido del Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y el propio Ayuntamiento; la mayor aportación pública realizada nunca a una edición de las fiestas.

Y el tercer motivo es que esta Bajada debe suponer un punto de inflexión para la isla. «Después del covid y de la crisis volcánica, necesitamos una celebración que actúe como revulsivo social, emocional y económico. Este evento debe ayudarnos a pasar página y mirar al futuro con esperanza», dice.

La dimensión patrimonial también está en el punto de mira. El Ayuntamiento y las entidades sociales vinculadas a la Bajada trabajan ya con el objetivo de obtener la declaración de Bien Inmaterial de Interés Cultural de la Unesco, una meta ambiciosa que reconoce la riqueza ritual y comunitaria de estas fiestas. «Ya hemos iniciado reuniones con administraciones y expertos para lograrlo. Esta celebración lo merece».

Y es que pocas fiestas pueden presumir de una hospitalidad tan intensa y generosa como la que se vive cada lustro en La Palma. «Garajes, cuartos de aperos, sofás que se transforman en camas... Todos los palmeros abrimos nuestras casas, nuestras puertas y ventanas para acoger a los que vienen. Es una fiesta del pueblo y para el pueblo», afirma Antona, quien no olvida a los miles de palmeros que regresan desde el exterior —muchos desde Venezuela, Cuba o Europa— solo para estar presentes.

Junto a los tradicionales actos religiosos y populares, las fiestas contarán con una potente agenda de conciertos y espectáculos de gran formato. Nombres como Marc Anthony, Luis Fonsi, Manuel Carrasco, Valeria Castro, Nicky Jam o De La Ghetto figuran entre los artistas confirmados, en un cartel que busca atraer también a un público diverso.

Habrá actividades culturales, deportivas, infantiles pero, como insiste el alcalde, «lo importante, lo esencial, son los actos tradicionales». Son el alma de la Bajada.