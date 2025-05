En defensa de la sanidad pública

Sergio Calleja, jefe de sección de patología cerebrovascular del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y una autoridad en la prevención y tratamiento del ictus, hace en Toda persona (Ediciones KRK) un «llamamiento urgente a la reflexión y a la resistencia» frente a «movimientos subterráneos o explícitos» que socavan «el derecho a la protección de la salud», que amenazan la pervivencia del sistema público de sanidad, «nuestro mayor tesoro». A continuación, el propio autor ofrece un amplio adelanto de este ensayo.

Estudié Medicina porque quería mejorar la vida de la gente y, desde hace casi treinta años, trabajo en el Servicio de Neurología del principal hospital de la región donde vivo. Sirva esto como declaración del potencial conflicto de intereses que afronto al escribir estas páginas.

El libro que tienen en las manos no pretende ser una obra académica, ni realizar un abordaje exhaustivo del tema que trata. Por el contrario, se construye sobre una acumulación de reflexiones suscitadas por lo que he visto y he oído desde la silla de mi consulta, o recorriendo los pasillos y las habitaciones de la institución donde orgullosa y cada vez más preocupado, paso una buena parte de mi tiempo.

Uno piensa desde donde pisan sus pies, dicen que dijo un pedagogo brasileño. Soy consciente de que mis pies pisan un suelo privilegiado. Durante décadas he sido testigo de infinidad de historias que sus protagonistas quisieron compartir conmigo, algunas felices, muchas trágicas, y he visto cómo el paisaje, lenta y casi imperceptiblemente, se transformaba, añadiendo en ocasiones dramatismo a la tragedia.

La incertidumbre

Mientras dentro de los muros del hospital seguíamos afanados en una lucha constante, muchas veces abocada a la derrota, contra el dolor y la muerte, la sociedad cambiaba, el mundo mutaba en otra cosa, y las seguridades de antaño se transformaban en incertidumbres, poniendo en riesgo todo lo bueno que la vida nos había permitido ofrecer a nuestros conciudadanos: la tranquilidad de que, fueran quienes fueran ellos, serían atendidos por nosotros en igualdad de condiciones, y sin riesgo para su patrimonio ni para su libertad, que (como decía el querido León Tolstoi) es poder vivir sin miedo. Sin miedo a la miseria o al desahucio o a morir abandonados.

A día de hoy puedo decir que he dedicado la mayor parte de mi vida a tratar a pacientes con ictus y otras enfermedades neurológicas, y sólo con el paso de los años he podido entender lo que los libros apenas mencionaban: que la enfermedad es algo que va mucho más allá de lo mecanicista, de lo orgánico, que en ella la biología y la biografía del paciente se entrelazan de manera indisociable, que los condicionantes sociales, mentales o económicos pesan como losas y que, ignorarlos, nos aboca al fracaso. Pese a ello, también sé que lo más cómodo es ignorarlos, ponerse orejeras, limitarse a lo que decían los libros, y también sé que nuestras condiciones laborales son cada vez menos cómodas, más precarias, que muchos estamos a dos pasos de sucumbir o ya lo hemos hecho, que la desafección por el sistema se extiende como una epidemia y que constituye una bomba de relojería en sus cimientos.

Humanos que tratan a humanos

Afortunadamente, la Medicina nunca podrá perder su esencia: sólo somos humanos tratando a humanos, intentando ayudarnos, por más que a veces nos escondamos tras pantallas o hagamos crecer la distancia con títulos doctorales y profesorales. Hace pocos meses, tuve la oportunidad de atender a un paciente nigeriano por una hemorragia cerebral. Era un hombre de unos cincuenta años, aunque aparentaba menos edad, llevaba sólo unos meses viviendo en España y apenas hablaba castellano, así que nos comunicábamos en inglés. Lo había recogido la UVI móvil a la puerta de un supermercado de una ciudad costera cercana, donde pedía limosna. Los transeúntes lo vieron desplomarse en el suelo y alertaron al SAMU quienes, tras comprobar que el paciente estaba hemipléjico y somnoliento, activaron el Código Ictus y lo trasladaron al hospital. Se trataba de una hemorragia cerebral, pero no era de las grandes y, al cabo de unos días en la Unidad de Ictus, se le veía muy recuperado, sonriente y afable. Aún iba a necesitar unas semanas de rehabilitación, y él lo sabía. Al fin y al cabo, su padre se había muerto de lo mismo y a una edad aún más precoz que la suya. «This is wonderful» («Esto es maravilloso») —me decía—. «In my country nothing is free. If you do not have money, nobody cares!!» («En mi país nada es gratis. Si no tienes dinero, nadie se preocupa por ti»).

Yo le expliqué que en España tampoco era gratis, que la atención sanitaria la pagábamos entre todos a través de los impuestos, que cada vez que él se compraba una barra de pan o un litro de leche, estaba contribuyendo a financiar los cuidados de los que ahora disfrutaba, probablemente en mayor medida que los evasores de impuestos con sus pulseras y discursos de patriotas, y que eso significaba, en el fondo, que, aunque a veces no lo parezca, aquí aún nos preocupamos los unos por los otros. Verbalizarlo me llenó de orgullo, porque ahí residía, para mí, la grandeza del gastado concepto de patria. Preocuparse los unos de los otros. Estaba recordando a José Martí y a su Patria es Humanidad justo cuando se me metió algo en el ojo. En los dos.

Tiempo de descuento

Puede que el tiempo se esté acabando. Hay un momento en que el árbol talado se mantiene erguido y, al momento siguiente, tras el último y fatídico hachazo, inicia su caída estrepitosa e imparable hacia el suelo. No sabemos cuántos hachazos más va a aguantar nuestra Sanidad Pública. Lo que sí sabemos es que lo único que puede evitar su caída es lo mismo que llevó a la construcción del estado del bienestar en Inglaterra: la fe inquebrantable de todo un pueblo que se sintió protagonista de avances inéditos, de un esplendoroso sueño colectivo. Un pueblo que sabía dónde pisaban sus pies y que no permitió que le dieran gato por liebre. Un pueblo que, a la postre, demostró que tenía razón.

Ochenta años después ya no distinguimos los gatos de las liebres y es muy posible que estemos a punto de permitir que nuestro mayor tesoro nos sea arrebatado, sin lucha, sin resistencia, incluso jaleando a los ladrones. Se atribuye al político y filósofo británico Edmund Burke la frase «Lo único necesario para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada». En este siglo XXI, pletórico de inteligencia artificial y redes sociales, los hombres buenos y las mujeres buenas no se limitan a la indiferencia, sino que votan en contra de sus propios intereses y nos empujan hacia la intemperie.

Cuando no se puede pagar al médico

A principios de los años 70 mi padre trabajaba en la construcción, por temporadas asegurado y otras no, en las precarias condiciones de aquellos días. Así, a su primer hijo (el que escribe) le tocó nacer en la primera planta del recién inaugurado Hospital Materno-Infantil de Oviedo, un día de marzo de 1971 que nevaba. El segundo hijo tuvo peor suerte, porque en agosto de 1973 había llegado el desempleo y, con él, la precariedad. Sin seguro de salud, mi madre tuvo su segundo hijo en una habitación de la casa campesina de sus padres a la que llamaban la bodega, y fue atendida por un médico privado que, un poco achispado después de disfrutar de una romería, llegó a aquella casa y tiró de profesionalidad y experiencia para depositar a mi hermano sano y salvo en los brazos de nuestra madre. Unos años antes, en el mismo vecindario, un chaval de 12 años que se llamaba Juan Luis, se había muerto en su casa de una apendicitis, ante la impotencia y desolación de su familia, que tardó demasiado en llamar a un médico al que no podían pagar.

Derechos/privilegios

Todos los derechos fueron antes privilegios, y todos corren un grave riesgo de volver a serlo. La forma de revertir nuevamente los derechos a privilegios es hacer que sus beneficiarios renuncien a ellos llenándoles la cabeza con delirios, mareándolos para que no tengan claro dónde pisan sus pies, enfrentándolos con sus semejantes. Cuando quieran darse cuenta, la katana estará enterrada en sus tripas, el harakiri consumado.

Necesitamos perentoriamente recuperar el orgullo de ser humanos, quitarnos el muermo de la seducción tecnológica, fría como la muerte, mirar al que tenemos al lado y fortalecer el espíritu y los lazos comunitarios. Si no es así, como decía Charlie Chaplin en el discurso final de El Gran Dictador, «se perderá todo»: «En este mundo hay sitio para todos, y la buena tierra es rica y puede proveer para todos. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero hemos perdido el rumbo. La codicia ha envenenado las almas de los hombres, ha levantado barreras de odio, nos ha empujado hacia la miseria y el derramamiento de sangre. Hemos desarrollado la velocidad, pero nos hemos encerrado en nosotros mismos. La maquinaria que da abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y crueles. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que maquinaria, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, necesitamos amabilidad y gentileza. Sin estas cualidades, la vida será violenta y todo estará perdido».

Para no pasar por lo mismo

Y casi se perdió todo en los años en los que el fascismo alcanzó el poder en Europa. No deberíamos volver a pasar por lo mismo. No sería justo para nadie. Ni para los que nos precedieron y nos legaron nuestro Sistema Nacional de Salud, ni para lo que nos siguen y nos miran atentos desde un futuro aún pluripotencial. Necesitamos luchar por nuestros derechos y por las instituciones que los encarnan y garantizan. Sanidad pública. Educación pública. Bibliotecas. Servicios Sociales. Pensiones. Vivienda. Como bien dice el cantautor Aníbal Menchaca, «y, así, tal vez el mañana / sea más de jersey de lana / y de sopa bien caliente / y de gato en la ventana / que de dejarse los dientes / tirando de las semanas» La canción se llama Los obreros borrachos de Dios.

Este libro quiere ser un llamamiento a la acción, que siempre comienza en la reflexión, quiere conjurar la indiferencia y por eso termina recordando a Gramsci, que nos advirtió en 1917 de lo que nos está pasando 100 años después, porque ha pasado siempre y siempre estamos a tiempo de corregirlo:

«Lo que sucede, no sucede tanto porque algunos quieren que suceda, como porque la masa de hombres abdica de su voluntad, deja hacer, deja amarrar los nudos que luego sólo la espada podrá cortar, deja promulgar las leyes que luego sólo la revuelta podrá derogar, deja que asciendan al poder hombres que luego sólo un motín podrá derrocar. La fatalidad que parece dominar la historia no es otra cosa que la apariencia ilusoria de esta indiferencia, de este absentismo. Algunos maniobran, otros trafican materialmente con los sacrificios de muchos, otros todavía desangran al prójimo; pero pocos, en realidad, son los que actúan, los que luchan».

Posiblemente estemos a tiempo de actuar. Posiblemente por poco tiempo.