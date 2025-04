Anthony Beevor: "Ojalá pudiera creer alarmista hablar de una tercera guerra mundial"

Cada vez se habla más de la posibilidad de una tercera mundial. ¿Se está haciendo esta afirmación muy a la ligera o hay fundamento?

Ojalá pudiera decir que es alarmista pero sabemos que la determinación de [Vladímir] Putin no acaba en Ucrania, sino que va más allá. Es muy, muy preocupante, y [Donald] Trump la alienta. En las últimas semanas hemos visto un cambio geopolítico que va más allá de lo que hemos aprendido en la historia.

¿Es Putin más peligroso que Hitler?

No. Putin no es más peligroso que Hitler en el sentido de que no está decidido a librar la guerra de aniquilación que pretendía Hitler. Y Putin también es un oportunista y no solo está interesado en la destrucción, sino en aumentar o reconstruir el antiguo imperio ruso. Él y sus ideólogos creen que Rusia tiene el derecho a gobernar toda la masa continental euroasiática de Vladivostok a Dublín. Bien, aunque pensemos que es una exageración ridícula, sabemos perfectamente que está interesado en Moldavia, también en los estados bálticos, cree que pertenecen a Rusia. Por lo tanto, desde este punto de vista, existe el peligro de una guerra.

En este contexto, ¿qué opina del inicio de la carrera de rearme de la Unión Europea en respuesta a la invasión rusa de Ucrania?

La UE nunca se diseñó como una organización militar y ahora, de repente, va a tener que empezar a pensar en sí misma en esos términos, con lo que parece ser el abandono total de la OTAN por parte de Trump. Por tanto, está en una posición muy complicada desde el punto de vista organizativo y psicológico, porque la UE necesita tener cierta unidad de decisión y hay estados como Hungría dentro de la UE que son mucho más prorrusos que proucranianos, proeuropeos o de Europa occidental. En lo único en lo que Trump tiene razón es que Europa ha explotado el poder militar estadounidense desde casi el final de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, eso no justifica nada de lo que está haciendo, pero es una razón por la que la UE está realmente en una posición muy embarazosa y difícil.

En esa "difícil posición" en que está la UE, ¿qué le parece la iniciativa de Bruselas de recomendar a sus ciudadanos que tengan un kit de emergencia para posibles episodios de guerra?

Bueno, tiene toda la razón. Noruega ha estado advirtiendo a sus ciudadanos de que se abastezcan con lo necesario para tres semanas, no durante tres días. Debemos hacer que la gente se dé cuenta de la realidad de la situación. El cambio más aterrador proviene de Trump, de la idea de que el poder tiene razón, de que la fuerza puede justificar cualquier cosa y te olvidas de los débiles. Con esa actitud, sin ninguna restricción moral y si te gusta la idea de la violencia y la opresión, hay un ligero regreso a la década de 1930, cuando las grandes naciones como la Unión Soviética o Alemania podían imponer sus puntos de vista y políticas a otros países.

¿Así que este consejo no le parece alarmista?

No. Es importante que la gente esté preparada. La otra cosa que se debería tener es dinero en efectivo, porque los piratas informáticos rusos pueden atacar los sistemas bancarios, la gente entrará en pánico, querrá sacar su dinero, habrá colas... El consejo debería ir más allá en el sentido de que las personas deberían tener un lugar seguro en casa donde guardar dinero porque existe una clara posibilidad de que se produzca un ciberataque. No es una guerra como la que conocimos en el pasado pero ya estamos en la forma de guerra híbrida, guerra asimétrica, sea cual sea la frase que quieras para describir la guerra, guerra gris. Eso ya ha empezado.

Trump aseguró que iba a acabar con la guerra de Ucrania al llegar a la Casa Blanca. ¿Lo va a lograr?

A Trump solo le interesa su propio orgullo, es el problema de un narcisista clásico. Y sí, está decidido a poner fin a la guerra en Ucrania, pero en lo que a él respecta, eso significa básicamente devolver Ucrania a Putin, si es necesario. Hemos visto que todo lo que ha hecho ha sido para socavar o debilitar la posición de Zelenski y fortalecer la de Putin.

¿Está mareando Putin a Trump en las conversaciones de paz?

No creo que Trump tenga mucho conocimiento de la historia. Tal vez nunca haya oído hablar del tonto útil, que era la frase de Lenin. Pero Trump es el mejor ejemplo del tonto útil de Putin. No creo que Putin pueda entender la suerte que tiene ahora en este período en particular. Ahora bien, es cierto que Trump es impredecible y que podría cambiar de repente, pero no hay indicios de ello.

