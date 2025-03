Óscar Rosa: «La profesión de detective es, en la realidad, una de las más desconocidas»

Tiene usted experiencia como docente en varias universidades. ¿Se ha encontrado con muchos alumnos que, después desmitificar esta profesión, hayan decidido no seguir por ese camino?

Me he encontrado con muchos que, después de conocer de qué iba realmente la profesión de detective privado, decidieron, efectivamente, abandonar su vocación.

¿Con que tipología mayoritaria de aspirantes a detectives se ha topado usted?

Pues, rara vez, con ese tipo de personas que te dicen ‘yo quería ser detective desde niño’ o ‘me encanta leer novelas de Agatha Christie o Sherlock Holmes’… No, no: casi todos llegan (llegamos) a esta profesión por algo así como designios del destino. Yo, por ejemplo, nací en un entorno de detectives privados, porque mi padre lo era, e incluso tenía una agencia propia, en la que ahora también trabajan mis hermanos. Otros están o aspiran a estar en esto porque alguien les ha dicho que se gana bastante dinero, porque han visto los carteles informativos de la universidad y les han llamado la atención, por sugerencia de un amigo… Pero la mayoría de los detectives reales no han llegado hasta aquí porque les fascinasen las obras de ficción. Y hay muchísimos abandonos o los que incluso han acabado la carrera pero nunca han llegado a ejercer de detectives.

¿Y cuáles son las razones por las que abandonan?

Porque cuando empiezan a asistir a las clases, se dan cuenta de que no reúnen las habilidades suficientes para hacer vigilancias, camuflarse, trabajo de calle... ni saben cómo captar clientes…y, claro, descubren a un tipo profesional que no responde al perfil que tenían en mente.

¿Usted es especialmente aficionado al noir?

Me gusta leer novelas del género y ver películas y series, si son buenas, pero no puede decirse que sea un devoto del noir. También me gustan las obras de humor, el cómic…

La legislación española no permite la investigación privada en casos de asesinato. Sin embargo, hay familias que contratan a detectives para hacer averiguaciones al respecto. ¿Cuál es entonces el límite?

El límite, en España, estriba en que el detective no puede investigar delitos públicos. Es decir, solo puede investigar necesidades y casos privados, y aún así en estos también hay límites legales. Los detectives profesionales españoles, en general, tampoco es que queramos investigar asesinatos, sin embargo nos parece razonable que haya familias, cuyo hijo/a haya muerto asesinado y al que la Policía no ha sido capaz de averiguar quién le ha matado o en qué circunstancias, que tengan la posibilidad de contratar un detective. Y no es porque tengamos mejores medios, pero sí que podemos tener más tiempo para poner el foco en el caso.

¿Y eso sí lo pueden hacer?

Tal cual, en España, no, no se puede hacer. Otra cosa es que el caso haya prescrito o que la familia te lo haya encargado, pero primero debemos pedir permiso a la Policía y, por supuesto, asegurarles que no vamos a interferir sus investigaciones.

¿Y en los casos de desapariciones?

Están sujetos a las mismas reglas, pero ciertamente trabajamos mucho en esos casos.Y ahí, en no pocas situaciones, nos hemos topado con gente, mayor de edad, que nos dice que no quieren ser ‘encontrados’. Entonces les comunicamos que hemos sido contratados por sus familias para buscarles y les preguntarmos si quieren que las informemos o no.

¿Están autorizados para investigar delitos de narcotráfico?

No, ni tampoco atracos. Pero puede suceder que yo esté llevando a cabo una investigación y, de repente, nos encontramos con un delito de narcotráfico o que un investigado ha cometido un atraco… ¿Qué tenemos que hacer llegado e caso? Pues, por obligación legal, comunicarlo inmediatamente a la Policía, y la Policía, o la Guardia Civil, puede animarnos a continuar la investigación u ordenarnos que lo dejemos.

¿Y si la familia se lo quiere impedir alegando que se trata de una investigación privada?

Es igual. Tengo que informar a la Polícía y compartir mis resultados con ella.

¿Y si el delito se ha cometido en el pasado?

Ahí ya entramos en un dilema ético y moral. Yo, desde luego, se lo diría siempre a la Policía. En caso de duda, aplico el reglamento legal.

¿Qué tipo de vinculación debe haber entre quien les encarga una búsqueda y la persona a la que se busca?

Tiene que ser una vinculación directa; mayoritariamente se trata de un familiar. Nosotros no podemos aceptar casos de personas que llegan a nuestros despachos y nos piden que investiguemos a determinado individuo.

Y, al margen de las razones emanadas de la legalidad, usted, ¿de qué tipos de caso rechaza hacerse cargo?

Ocurre muchísimas veces. Normalmente, cuando dices que no, es a un cliente nuevo y que, encima, te pide algo ilegal. Los ciudadanos en España tenemos derechos constitucionales, así que si una mujer o un hombre me solicita una investigación de eso que se llama ‘desconfianza de pareja’ o ‘infidelidad’, yo no puedo acceder a su wasap o conseguir las claves de su correo electrónico porque es ilegal. Puedo, efectivamente, hacer una investigación de su pareja, pero que no exceda de la vigilancia ‘de calle’: saber adónde va, con quién está… Como tampoco puedo emprender una investigación en la me conste que el objetivo del cliente es chantajear al investigado.

Entonces ¿qué ocurre con las empresas que les encargan el seguimiento de empleados de los que sospechan absentismo laboral o de una aseguradora que sospeche que un asegurado pretende engañarles?

En este tipo de casos trabajamos muchísimo, y cada vez más.

¿Y pueden legalmente?

Por supuesto que sí, porque la empresa está totalmente legitimada para hacerlo, entre otras razones porque, si se demuestran sus sospechas, y decide despedir al empleado, ese despido se convierte en procedente.

¿No es ponerse de parte de los poderosos?

Son asuntos en los que, claro, en la prensa, y entre amplios sectores sociales, se acostumbra mucho a poner el ojo sobre nosotros, los que investigamos, pero los detectives somos una mera herramienta, porque todo es cuestión de la perspectiva desde la que quieras verlo. Yo te pregunto: ‘¿crees que es ético que un empleado engañe a su empresa y que, como está de baja simulando una enfermedad que no tiene, cobre de la Seguridad Social que, a fin de cuentas, somos todos y ese dinero sale de nuestros impuestos?’.

A un policía que llama a una puerta y solicita un testimonio, siempre se le recibe, sea por respeto, por obligación, por orden legislativa o por miedo, pero a ustedes... ¿Se encuentran con muchas evasivas o reacciones desagradables?

Todo es cuestión de mentalidad y transparencia. Hay que saber cómo debes presentarte y cómo les planteas el asunto. He trabajado mucho para empresas aseguradoras y lo primero que les digo es que llego o les llamo de parte de la aseguradora

Además de los que ha citado, ¿cuáles son últimamente los casos ‘de moda’?

Los inmobiliarios. Sucede sobre todo en Argentina, pero en España está empezando. Allí ya es muy habitual que los propietarios recurran a detectives para que investiguen a sus posibles inquilinos, porque quieren saber si son buenos pagadores, si es una buena familia, si tienen o no antecedentes por ruidos nocturnos, si se portan bien...

Los informes de los detectives privados ¿son tan válidos como los que realiza la Policía o la Guardia Civil?

A quien primero entregamos nuestros informes es a nuestros clientes, lógicamente. Y son válidos, claro, pero bueno, la Polícía y la Guardia Civil pertenecen al Estado y por lo tanto representan a la autoridad, cosa de la que nosotros carecemos.

¿Y qué importancia le dan los abogados a sus informes cuando el asunto llega a proceso judicial?

En España, puedo decir que los abogados aceptan cien por cien nuestros informes. Los jueces están muy familiarizados con nuestras investigaciones. De hecho, los despachos de abogados son, potencialmente, nuestros mayores clientes, porque son quienes mejor conocen nuestro trabajo y agradecen mucho nuestros informes.

Las novelas negras configuran el género literario más leído. Y las películas y las series de televisión de detectives son, seguramente, las más vistas. ¿A que atribuye este interés?

Creo que va en el ADN de los seres humanos. Desde los inicios de la Historia, cuando alguien aparecía muerto era inevitable acercarse y mirarlo. Es un instinto, y hasta lo ves en los animales. Llámalo si quieres naturaleza. Todo lo que provoque un morbo especial sobre alguien que ha fallecido, sobre todo si es de modo violento, te atrae y empiezas a hacerte preguntas. Y al lector o al espectador les encanta interactuar con la novela que leen o la película que ven.

A su juicio, ¿cuál sería el detective de ficción que más se parece a los detectives reales?

La mayoría de estas novelas no están escritas por detectives reales y, aunque algunos autores se preocupan de consultar con expertos, lo cierto es las obras, en lo esencial, son fruto de su imaginación. De los detectives de ficción, muy pocos pueden parecerse a los de verdad. Pero, ciñéndonos a España, a mí me gusta mucho la película El crack, de José Luis Garci, de la que no en vano muchos colegas dicen que es lo más similar que podamos comparar a un detective real.

¿Y cuál le fascina?

Sherlock Holmes, pero no es que me fascine, es que siento admiración por él. Esa figura esbelta, con el sombrero y la pipa, con la silueta del perfil… se la enseñas a cualquier persona en el mundo y sabe que está ante Holmes. Conan Doyle ayudó mucho a dar a conocer la profesión de detective privado… y, sin embargo, en la realidad, esta profesión es una de las más desconocidas, tanto en España como en el mundo.

¿Qué me puede decir de las primeras mujeres españolas detectives? Eso fue entre finales del siglo XIX y principios del XX. No lo debieron tener muy fácil ¿no?

Así es. A las pioneras en España se las denominaba Señoritas Detectives. Y se llamaban Señoritas porque necesitaban la autorización del marido o del padre. Imagínate lo que suponía, en aquellos tiempos, qué padre o qué marido iba a aceptar que su mujer o que su hija formase parte de una agencia de detectives.

¿Y como lo hicieron?

Pues arreglándoselas para que en sus casas no se supiese, o no tenían marido, o que su padre había fallecido... o inventando que no tenían padre.

Y a pesar de todo, tuvieron éxito…

¡Un gran éxito! Al principio, no lo pasaron nada bien, pero cada vez más las agencias de detectives valoraron la presencia en sus plantillas de mujeres porque notaron, y yo creo que es verdad, que ellas tienen un don especial para entrevistar testigos, son más empáticas. Hoy, en todo el mundo, la figura de la mujer detective no es solo importante, sino fundamental para cualquier agencia que se precie. ¡Son únicas!

