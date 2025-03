Las Islas Canarias, afortunadas (también) en el cibermapa

Los encantos de Canarias cuentan en el ciberespacio con la complicidad de las redes sociales y las plataformas de vídeos online donde la presencia de las Islas, a través de distintos hashtags o palabras vinculadas a nuestro territorio, acumula millones de contenidos. Sólamente en YouTube, por ejemplo, la búsqueda con la palabra canarias arroja en 0,33 segundos 59.700.000 resultados mientras que las etiquetas #tenerife y #grancanaria se colaron el pasado año en el top ten nacional de Instagram entre las más empleadas con, respectivamente, 8.852.760 y 4.747.073. Y es que si asumimos las app y herramientas socialmedia como un continente dentro del amplísimo universo digital, por méritos propios el Archipiélago se habría ganado el para nada desdeñable título de país en ese ficticio mapa, que además de las plataformas ya mencionadas también incluye TikTok, X y Facebook.

De hecho, entre las diez etiquetas más usadas en Instagram durante 2024 la única región reseñable, además de #tenerife y #grancanaria, es la capital de España donde con el hashtag #madrid acumula más de 43 millones de publicaciones situándola en la cuarta posición de este ranking encabezado por la referencia #travelgram —144.375.666 entradas— a la cual le siguen #ocean, con más de 75 millones; #spain y sus 66.778.649; los casi 28.240.000 del hashtag #playa; #naturaleza y sus 27 millones de posts; los 18.239.262 acompañados por la marca #verano y las más de ocho millones de menciones etiquetadas bajo la referencia #loves, término que en dicha lista se sitúa en noveno lugar precedido de #tenerife y seguido de #grancanaria.

Especialistas en marketing digital destacan incluso que en Instagram llama la atención que, por ejemplo, la cuenta #canarias, comparada con el Archipiélago balear al tratarse ambas regiones de destinos turísticos que reciben cada año millones de viajeros, se posicione con más de 170.000 followers en primer lugar seguida del perfil #formentera, que acumula sólo 65.000.

En ese sentido, la batalla que para ocupar lo más alto del podio sobre interacciones de Instagram mantienen ambas comunidades autónomas la gana, curiosamente, la isla de La Gomera, con 80.000 según datos de 2022, a la cual le sigue Tenerife —64.000— y en tercer lugar aparece la balear Formentera que registra un reporte de 54.000 acciones por parte de los usuarios.

El porcentaje indicativo del engagement (el nivel de compromiso con una marca) de los seguidores en Instagram confirma, asimismo, a La Gomera en primer lugar (4,5%), Menorca en el segundo con un engagement del 2,2% y Tenerife queda en tercer lugar con el 1,9% de fidelidad por parte de sus seguidores.

Pero no sólo de YouTube e Instagram se nutren como herramientas del ciberespacio los hashtag y la marca Canarias o todas las etiquetas que identifican al Archipiélago atlántico como #canariasviva (746.210 usos); #canariasgrafias (291.660); #canariaslifestyle con 229.380; #canariashoy, #canariasislands y #canariaspateo (con una presencia de, respectivamente, 198.845, 59.438 y 38.715) o, por citar algún otro hashtag vinculado al Archipiélago que figura entre los más activos, las 17.773 publicaciones bajo la etiqueta #canariasdebelingo, siempre según los datos referentes a 2024.

El perfil social de Facebook de Canarias, según los especialistas, tiene el mayor número de aficionados (1,4 millones) seguido por el de Baleares (400.000) mientras que en el estudio de las Islas por separado realizado con datos de 2022 por el sitio MarketingDirecto.com, Gran Canaria ocupa el primer lugar con 163.000 aficionados, La Gomera es segunda gracias a sus 117.000 y Fuerteventura se sitúa tercera con 68.000. En cuanto a las interacciones en dicha red social, Canarias también sobresale en el número total con 40.000 en el perfil de comunidad y 33.000 para La Gomera.

Las cuentas con mayor interacción en porcentaje respecto al número de aficionados son Tenerife (1,6%) y La Palma (0,93%).

Sentimiento positivo de ‘#Canarias’

«El comportamiento del hashtag #canarias en las distintas plataformas acumula un sentimiento casi cien por cien positivo, algo que resulta extraordinario y casi increíble si tenemos en cuenta que las redes sociales se han convertido en la actualidad en un entorno hostil donde las personas vierten sus opiniones más oscuras», explica Adolfo Rodríguez, creador de contenido en las RRSS de la provincia quien sólo en su perfil personal de Instagram —@adolforh— acumula más de 24.400 seguidores. «Canarias», asegura este profesional, «también encuentra luz» en plataformas como TikTok, Facebook, X o Instagram.

Según su opinión, «Canarias es un paraíso en todas sus vertientes. Así lo demuestran los innumerables paisajes que conforman el Archipiélago y también el contenido que diariamente se comparte en redes sociales por parte de los usuarios».

«Basta con una búsqueda en las distintas herramientas de análisis y métricas sobre el contenido que se comparte en Facebook, X, Instagram o TikTok», prosigue relatando, «para darse cuenta de que a #canarias le acompañan tantos otros hashtags que definen a este territorio a la perfección: #canaryislands, #spain, #travel, #beach, #nature, #ocean, #photography, #love o #summer son, por ejemplo, algunos de los más compartidos. Resulta curioso también», añade Adolfo Rodríguez, «que en el ranking global de Islas más mencionadas en redes sean #Tenerife, #Fuerteventura, #GranCanaria y #Lanzarote las que lideren la lista».

Más allá de la utilización que como escaparate promocional llevan a cabo sobre Canarias y sus ocho Islas en los perfiles oficiales las distintas instituciones regionales, insulares y locales, además de sus diferentes oficinas de promoción turística, los usuarios de las distintas plataformas juegan un papel importante en el buen posicionamiento de la marca Canarias y el resto de hashtags relacionados con el Archipiélago. En ese sentido, es importante tener en cuenta que nuestra comunidad autónoma es a nivel nacional la segunda región del país con mayor consumo de redes sociales.

La agencia de influencers Keeper Experience revela en un estudio de 2022 que cinco de cada diez jóvenes de las Islas dedica una media de tres horas diarias a consultar dichas plataformas; tres de cada diez hasta cinco horas siendo las mujeres de entre 25 y 35 años (60,1%) las que más tiempo le dedican, frente a los hombres (39,9%). Es comprensible que con semejante consumo, plataformas como Tik Tok, muy vinculada a ese segmento de población, cuente también con miles de publicaciones que, de nuevo, posiciona al Archipiélago de forma privilegiada.

Un buen ejemplo lo encontramos en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, que con una media de 70 fotografías colgadas por los usuarios cada día junto a la etiqueta #lascanteras en Instagram pasó en cuatro años de 50.000 a más de 155.000 publicaciones, según datos referentes al periodo entre 2016 y 2021. #teide, #famara, #carnaval, #benijo o #dunasdemaspalomas son, también por obra y gracia de quienes visitan dichos lugares o aquellos que disfrutan de los carnavales canarios, algunos de los hashtags más populares en esa plataforma.

Ayuda, asimismo, que actualmente los posts etiquetados bajo el sello Islas Canarias y el resto de hashtags vinculados al Archipiélago se ofrezcan en distintos idiomas tanto en redes como en los sitios web de vídeos online. Los contenidos que aloja YouTube sobre la Comunidad Autónoma están disponibles en 14 lenguas; nueve sólo en Facebook mientras que en X —antigua Twitter— e Instagram, sin embargo, la información se ofrece en español e inglés.

El ‘hashtag’ pierde fuerza

Julián Yanes, responsable de redes sociales junto a Miguel Ángel Autero en la provincia y el día, recurre a una reciente entrevista con Adam Mosseri, CEO de Instagram, para responder sobre la influencia que actualmente tienen los hashtags para posicionar una marca o contenido.

«¿Se acabó la supremacía del hashtag? Mosseri reveló que usar hashtags en las publicaciones», puntualiza Yanes, «una de las prácticas más comunes entre los usuarios en un intento de incrementar visualizaciones e interacciones, no tiene ya el efecto que tenía en el pasado. Mosseri explica que los hashtags sirven principalmente como una forma de categorizar el contenido, más que como una herramienta para el descubrimiento». No obstante, prosigue el responsable de redes en el periódico de Prensa Ibérica en Canarias, «aunque pueden ayudar a organizar las publicaciones y hacer que el contenido sea más fácil de encontrar, los hashtags no son una solución mágica para ampliar el alcance de la audiencia. El algoritmo de Instagram prioriza el contenido que, de forma natural, genera interacciones como likes, comentarios, compartidos y guardados, en lugar de las publicaciones con un alto número de hashtags».

Pero a nadie le amarga un dulce y Julián Yanes admite que «#canarias se usa más para presumir que por su utilidad». «El privilegiado clima del archipiélago canario es uno de los grandes culpables de que, en otoño e invierno sobre todo, se llenen las playas de turistas nacionales e internacionales para dar envidia a todos sus followers con contenido veraniego. Poco importa el efecto real del hashtag canarias en las métricas de las publicaciones», asevera. «Los usuarios en redes sociales quieren hacerle saber a todos sus seguidores que se encuentran en un lugar idílico con un clima inmejorable. #canarias no es solo un hashtag, es un modo de vida. Y todo el mundo quiere formar parte de él», concluye el joven periodista.

Abundando en el tema, Adolfo Rodríguez confiesa que «los isleños son tan pasionales como entregados. Así se puede comprobar en la cantidad de comentarios que dejan en las publicaciones de cualquier perfil de la provincia, hecho que se distingue de tantos otros medios de comunicación que apenas reciben feedback por parte de sus seguidores».

