Cayetano Cordovés Dorta: "Los adultos se sienten cada vez más atraídos por el libro con ilustraciones"

¿Con qué objetivo surgió la editorial Diego Pun en Canarias?

Mi vinculación profesional ha estado siempre relacionada al sector cultural, más concretamente al mundo de la narración oral. Primero, como miembro de la dirección del Festival Internacional del Cuento de Los Silos y, después, como director de otros eventos como el Festival de cuentos de Breña Alta, el Salón del Libro Infantil, Juvenil y Álbum de Canarias o la Fiesta de la Palabra de Santiago del Teide, entre otros. Este vínculo con la narración oral me permitía tener un contacto más cercano con narradores, escritores, ilustradores y especialistas en LIJ. Fue precisamente ello lo que me llevó, hace quince años, a crear, junto a Ernesto Rodríguez Abad, quién me acompañó durante muchos años, la editorial con la que de algún modo plasmar esas historias que nos llegaban de diferentes partes del mundo a través de los cuentos. Queríamos buscar un hueco en el sector editorial donde, de la misma forma que recogíamos esas historias llegadas de diferentes partes del mundo, también pudiéramos dar a conocer fuera de nuestras islas las historias de grandes autores y autoras canarias. Estábamos convencidos de que no bastaba con conseguir una cuidada selección de manuscritos. Hacía falta también cuidar mucho todos los aspectos que acompañan al texto. Desde una buena apuesta por la parte visual a través de ilustraciones, hasta un cuidado exquisito tanto a la hora de diseñar los libros como a la hora de su impresión. Cabe destacar que Diego Pun está especializada no solo literatura infantil y juvenil, sino también en libro álbum y libro ilustrado. Estos últimos consolidan un estilo de libros que complementa el texto con una gran carga de ilustraciones, llegando a ser imprescindibles para la comprensión de la historia. Incluso, en el caso extremo de los libros silentes, la narración está basada íntegramente en ilustraciones. En relación con la literatura canaria, lo que hemos pretendido todos estos años no es solo dar visibilidad a muchos autores canarios, sino también rescatar leyendas e historias de nuestra tierra con el objetivo de acercarlas especialmente a los escolares de Canarias.

¿Cómo ha evolucionado la editorial desde sus inicios hasta ahora?

Actualmente hemos publicado más de 110 libros desde nuestros inicios, y creo sinceramente que muchos aspectos relacionados con la edición, más que evolucionar, se han consolidado. El protagonismo de las ilustraciones, la calidad en el diseño y en todo el proceso de impresión son aspectos que no han variado sustancialmente. Lo que sí ha cambiado está más relacionado con la ilustración, que, inevitablemente, evoluciona. Quizás lo que más ha avanzado sea el mayor y mejor uso de herramientas digitales, combinadas con trabajos más artesanales. En lo que respecta a la parte empresarial, podemos destacar tres aspectos que han evolucionado considerablemente: nuestros procesos de producción, la distribución nacional y la internacionalización. El volumen de novedades que publicamos, que ronda las diez al año, más las reimpresiones de varios de nuestros títulos, nos ha permitido adquirir un mayor conocimiento de todos los procesos y trabajar con las imprentas más apropiadas para cada tipo de impresión según las características del libro. La experiencia de tantos años nos ha permitido tener una cartera de imprentas muy fieles que conocen perfectamente nuestros procesos, pues las hacemos partícipes para garantizar un resultado óptimo para el lector. Otro aspecto que también ha evolucionado en estos años tiene que ver con la distribución. Si bien al principio contábamos con distribuidores en diferentes zonas geográficas, alcanzando las seis en todo el territorio nacional, actualmente solo tenemos dos: Interleo , del grupo Arnoia, que cubre todo el territorio nacional incluyendo Canarias; y García y Correa, que actúa como refuerzo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Agrupar nuestra distribución nacional nos ha permitido concentrar los esfuerzos, haciendo que la comunicación al canal se gestione de forma unificada. Además, todo ello implica una reducción de costes de transporte y aduaneros importantes. El último aspecto que consideramos que ha tenido mayor evolución ha sido la internacionalización de la editorial. En los últimos cuatro años, uno de los objetivos principales de la dirección editorial ha sido ampliar nuestros mercados. Poco a poco, hemos consolidado nuestra presencia internacional, logrando tener presencia actualmente en países como México, Colombia, Argentina, Chile, EEUU y, próximamente, Uruguay. Para conseguir mejorar nuestro posicionamiento en este mercado, un aspecto clave ha sido nuestra decisión de participar en las principales ferias nacionales e internacionales. En los últimos años, hemos estado presentes en ferias nacionales como LIBER, un año en Barcelona y otro en Madrid, y en la Feria del Libro de Madrid, en el Retiro. A nivel internacional, hemos participado en las ferias de Bolonia (Italia) y Guadalajara (México), además de en eventos como el Festival Entrelibros en Miami (EEUU). Dentro de la internalización, también debemos destacar la apuesta que estamos realizando por la venta de derechos de nuestras publicaciones a editoriales de otras partes del mundo. Recientemente, hemos cerrado positivamente las negociaciones para la venta de derechos de dos de nuestros libros con el mercado peruano: Un pingüino a la deriva, que cuenta con ilustraciones del artista canario Fabio González; o Cuentos para viajeros espaciales, del escritor también canario Andrés González Novoa. Además, actualmente estamos en una fase avanzada de acuerdos con una destacada editorial internacional para la venta de los derechos de varias publicaciones. Este proceso permitirá que autores canarios ganen mayor visibilidad en otros países. Por último, queremos subrayar la importancia de participar activamente en premios o selecciones literarias de prestigio. Ambos son clave para contribuir a promover la difusión de nuestros libros en nuevos mercados.

¿Cómo definiría el perfil del lector de sus publicaciones?

El perfil de nuestros lectores es muy diverso. Es por ello que nos resulta complicado clasificar nuestras publicaciones por edad, aunque sabemos que el mercado a menudo nos lo exige. A pesar de que nuestra especialización está en la literatura infantil y juvenil, abarcando tanto libros álbumes e ilustrados como colecciones de narrativa o poesía dirigidas a escolares, en los últimos años hemos observado una creciente tendencia a publicar libros álbumes para un público de mayor edad. Cada vez son más los lectores adultos que buscan estos libros, atraídos por la fuerza poética de sus ilustraciones, que permiten disfrutar de la lectura desde diferentes perspectivas e interpretaciones.

¿Considera que el libro con ilustraciones es una manera de atraer a los jóvenes hacia sus primeras lecturas?

Como mencionaba al comienzo de la entrevista, la apuesta por la ilustración ha sido un pilar fundamental desde nuestros inicios. Consideramos muy importante y necesario que la lectura se complemente con ilustraciones, pues logran que la lectura sea más placentera, particularmente para el público infantil y juvenil. Asimismo, las ilustraciones nos permiten resaltar aspectos emocionales de forma paralela al texto o situar al lector de manera más subjetiva en un lugar o estado anímico.

Con el bombardeo audiovisual que existe ahora hacia los jóvenes, ¿cree que los editores deben buscar nuevas fórmulas para atraer más lectores?

En mi opinión, el verdadero papel de las editoriales independientes debe ser publicar libros de calidad, alejados de modas pasajeras, con una cuidadosa selección de textos, ilustraciones, diseño e impresión. A partir de ahí, debemos explorar todas las herramientas que ayuden a que el libro resulte más atractivo. Lo audiovisual puede ser una herramienta muy eficaz en este sentido. Por ejemplo, un acercamiento al autor, que posiblemente se encuentre a miles de kilómetros, puede facilitarse gracias a las nuevas tecnologías. Del mismo modo, materiales de apoyo, como guías didácticas o actividades lúdicas en torno al libro, son recursos que las tecnologías actuales pueden potenciar.

El cómic infantil y juvenil viene experimentando un crecimiento desde 2016. ¿Ha sucedido lo mismo con los libros ilustrados?

Si observamos el cómic, los libros álbumes e ilustrados, o la novela gráfica, el denominador común es la imagen. Muchas editoriales han ampliado sus colecciones en algunos de estos estilos, reconociendo la imagen como un valor añadido al texto. Esta tendencia ha sido, en parte, una forma de competir con el libro electrónico. El hecho de que el texto esté acompañado de ilustraciones transforma la experiencia de lectura, creando un vínculo más profundo con el contenido. Además, es importante destacar la aparición de una nueva generación de ilustradores, con estilos innovadores y sorprendentes que capturan la atención del lector. Las nuevas tecnologías han sido clave en la difusión de estos artistas, facilitando su alcance y visibilidad.

¿Qué colecciones forman parte del catálogo de Diego Pun y qué caracteriza cada una?

Podemos clasificar, de algún modo, nuestras colecciones en tres categorías, pero sí es verdad que hay veces que nos llegan o se nos ocurren propuestas editoriales donde prevalece más la pasión o el proyecto en sí fuera de estas tres categorías, que pueden estar fuera de estas colecciones pero que consideramos propuestas atrevidas y que nos pueden diferenciar. En primer lugar, la colección narrativa, orientada principalmente a un público escolar, tanto infantil como de secundaria. Destacamos aquí obras como las leyendas canarias o historias inspiradas en temas relacionados con Canarias, como el mundo aborigen o cuestiones más contemporáneas, como la migración. En segundo lugar, contamos con una colección de libro álbum e ilustrado, dirigida a un público infantil. Estos libros presentan personajes como dinosaurios, piratas, dragones, elefantes o niñas traviesas como protagonistas. Están pensados no solo para los más pequeños, sino también para ser disfrutados por adultos que acompañen su lectura. Por último, tenemos una colección de libro álbum dirigida a un público más adulto. Se trata de publicaciones donde las ilustraciones tienen una gran carga poética muy importante y donde el texto invita a la reflexión sobre diversos temas.

¿Cuáles han sido los títulos de Diego Pun que más interés han despertado en los lectores?

Como editorial canaria con una destacada presencia en centros escolares, las temáticas relacionadas con Canarias y los autores canarios tienen una excelente acogida. La experiencia de que un aula lea uno de nuestros libros y que posteriormente el autor visite el centro se valora mucho, lo que favorece la aceptación de nuestros libros en las escuelas. Además, si la temática está relacionada con aspectos cercanos a los estudiantes, la lectura se vuelve aún más accesible y atractiva. Fuera de la temática canaria, una de nuestras colecciones más exitosas ha sido la de adaptaciones de clásicos para el público infantil. Comenzamos con Quijote, luego con Lazarillo y, más recientemente, con La Celestina. Esta colección ha sido muy bien recibida por los lectores, permitiendo acercar los clásicos de una manera más sencilla y visual. Cabe destacar también Umiko, una novela ilustrada que ha recibido varios premios este año, siendo el más significativo el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil otorgado a su autora, Mónica Rodríguez, por el Ministerio de Cultura. Este reconocimiento ha aportado gran visibilidad a nuestra editorial en los medios de comunicación nacionales y nos ha obligado a realizar varias reimpresiones en un corto periodo de tiempo.

¿Qué vínculos tienen con los centros educativos de Canarias?

Como decía, uno de nuestros principales mercados es el escolar. Nuestra colección de narrativa ocupa una de nuestras prioridades dentro de la editorial. Cuenta con un catálogo muy amplio de temáticas y autores principalmente canarios, algo que los centros escolares valoran mucho. Además, la cercanía con muchos de nuestros autores, que visitan las aulas una vez que su libro ha sido leído, es un aspecto que los docentes valoran especialmente.

¿Tienen previsto un cambio en la línea editorial?

Llevamos algunas semanas trabajando en la línea editorial que queremos seguir en los próximos años. Gracias a los últimos premios obtenidos y a nuestra participación en eventos clave, hemos recibido propuestas muy interesantes. Sin embargo, es importante filtrar adecuadamente cuáles encajan en nuestras colecciones y cuáles no. Este proceso nos ha llevado a replantearnos y definir con mayor claridad las colecciones que queremos desarrollar y que nos permitan diferenciarnos del resto.

¿Qué novedades nos puedes adelantar?

Para comienzos de año, tenemos tres novedades que, sin duda, sorprenderán a nuestros lectores: Celestina, la adaptación de este clásico a cargo de los escritores canarios Ernesto Rodríguez Abad y Benigno León Felipe, con ilustraciones del mexicano Luis San Vicente. M como el mar, un libro álbum de la talentosa ilustradora y escritora polaca Joanna Concejo. Las increíbles y exageradas aventuras del barón de Munchausen, de la escritora italiana Maddalena Oriani y la ilustradora, también italiana, Francesca Dell' Orto. A estas tres publicaciones, que serán publicadas en el primer trimestre del 2025, se sumarán otras de varios autores y autoras de gran prestigio internacional sin olvidarnos de la apuesta por la literatura canaria, donde ampliaremos principalmente las temáticas de nuestras islas.

