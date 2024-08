María Méndez: «La Televisión Canaria ha ayudado a definir la identidad de las Islas»

¿Recuerda dónde estaba aquel 21 de agosto de 1999 en el que comienzan las emisiones de TV Canaria, un acontecimiento del que se cumple el miércoles 25 años?

Recuerdo que ese mes de agosto estaba de viaje recorriendo Turquía y justamente en esos días se produjo uno de los terremotos más graves de su historia, que sacudió el noroeste del país. Laboralmente me había incorporado a la administración pública tras una etapa de estudios europeos en Bruselas.

En aquel momento ni se me pasaba por la cabeza que mi carrera iba a vincularse de alguna manera a la Televisión Pública de Canarias, a la radio y a la televisión, pero sí tenía claro que mi vocación profesional era de servicio público y aquello de hace 25 años o algo más es lo que me ha traído hasta aquí. Es decir, que no recuerdo exactamente la primera emisión, aunque sí estaba en mis inicios profesionales, que también marcan la vida de una persona, ya relacionada con la vocación de servicio público. Y es esa vocación la que me ha llevado hasta aquí.

Curioso porque el nacimiento de RTVC coincide con la apuesta clara de la Comunidad Autónoma para buscar su lugar en Europa. Canarias vivía un desarrollo potente marcado por afianzar la europeización de la región pero sin abandonar su identidad, algo que casa con los fundamentos en los cuales se basó el nacimiento de la tele y la radio. Usted entonces estaba en Bruselas y hoy está aquí, al frente de la tele y la radio canaria.

Yo creo que Canarias siempre ha tenido clara esa vocación europea que forma parte de nuestra idiosincrasia; una idiosincrasia vinculada también a nuestra radio televisión pública. El Archipiélago contaba con las herramientas para gestionarse como autogobierno y también tuvimos claro entonces que nuestro ámbito nos ofrecía, digamos, una fuerza especial en nuestras relaciones con el Estado pero también con el marco europeo y, más tarde, con nuestro entorno africano sin obviar nuestra vinculación con Latinoamérica. Todo eso conforma la realidad de Canarias y es ahí donde ahora se mueve la radio y la televisión pública.

En estos días, por ejemplo, estamos siguiendo muy de cerca la actualidad de Venezuela esforzándonos en ofrecer en nuestros informativos una cobertura especial de lo que está ocurriendo porque es esa precisamente nuestra vocación de servicio a las y los canarios, y potenciarla forma también parte de los objetivos futuros a los que aspiramos.

¿La tele y la radio canaria han sido el reflejo de nuestra identidad?

Yo creo que la televisión y la radio pública de Canarias han ayudado a conformar la identidad de las Islas. Nuestros medios nos han permitido tener un mayor concepto de nacionalidad, de pueblo, porque hemos podido conocernos más los unos a los otros atendiendo en nuestra programación la realidad insular, archipielágica; y de verdad que en definir y defender esa identidad de Canarias creo que la televisión y la radio ha tenido mucho que ver.

Preparando la entrevista consulté la distancia entre Lanzarote y El Hierro: 438 kilómetros atravesando tres amplios tramos de mar, sobrevolando cuatro Islas... No debe ser fácil ofrecer, como hace RTVC, la cobertura informativa en un territorio tan singular como el nuestro, fragmentado en Islas separadas entre sí por importantes extensiones de mar...

Es difícil pero esa dificultad es también la que nos diferencia. Cuando comparto experiencias con mis colegas de otras televisiones autonómicas que cada una, por supuesto, tiene su naturaleza, sus propios retos y sus dificultades, sí compruebo que la nuestra está muy relacionada con nuestra realidad insular.

En la televisión de Castilla-La Mancha, por ejemplo, la cobertura se realiza a golpe de carretera e incluso en Baleares, que siendo también un territorio insular tienen, digamos, menor dispersión porque hay una mayor concentración territorial que la que conforma nuestra realidad insular. Eso le añade complejidad al trabajo que desempeñamos, pero también supone un reto atractivo para apuntalar nuestro objetivo de atender la actualidad y la información desde la tele y la radio pública.

Su nombramiento como Administradora General de Radio Televisión Canaria coincide con un momento de madurez en las Islas en el sector audiovisual que no solo se refleja en el interés de las productoras nacionales e internacionales por rodar en el Archipiélago sino, sobre todo, en la calidad de los formatos elaborados aquí por profesionales de aquí. ¿Le aporta tranquilidad ese escenario para desarrollar el proyecto de cadena que desea impulsar?

Claro. Además, esa parte de desarrollar la industria audiovisual, de formar parte de ella e incrementar el papel tractor de la Radio Televisión Canaria y la industria audiovisual, forma parte muy especial en la hoja de ruta que estamos diseñando. Pero es cierto que la industria audiovisual en Canarias, y eso es indiscutible, está en un muy buen momento.

Se produce una conjunción de factores: nuestra condición excepcional de plato natural, los incentivos fiscales que conforman nuestro REF e incluso el idioma. Y como le decía, creo que el carácter impulsor de la Televisión Canaria también ayuda como generadora de contenidos audiovisuales e incluso en aportar dinamismo a nuestro sector publicitario.

Todo ello ha permitido el desarrollo de una industria audiovisual canaria y, en esto me gusta insistir, de la mano de profesionales y empresas muy competitivas establecidas en las Islas. Por eso digo que en nuestra hoja de ruta es un reto incrementar o al menos seguir siendo el motor del crecimiento de toda esta industria donde todavía tenemos margen de mejora. Hay que aprovechar la excelente capacidad de estas empresas para seguir creando y difundiendo contenidos canarios desde Canarias; que interesen a los canarios y a las canarias, tanto a quienes vivimos aquí como a quienes residen en el exterior y, por qué no, también a aquellos que no siendo canarios puedan interesarse por los productos audiovisuales que se produzcan en las Islas; incluso por la grandes productoras y producciones que vienen rodar aquí, aunque opino que también es momento de que las empresas y profesionales canarios sean capaces de asumir ese papel y trascender el ámbito del Archipiélago, con la participación de la RTV-Canaria.

Nuestra industria audiovisual es ya un sector estratégico de la economía canaria, pero considero que ahora debe crecer como sector exportador de contenidos y en ese objetivo creo firmemente que Radio Televisión Canaria, como creador, divulgador y canal de difusión de contenidos canarios, tiene un papel todavía más importante que además nos reclama el propio sector.

Aunque quizá haya pasado poco tiempo quería preguntarle qué balance hace de estos casi nueve meses que lleva al frente de la Radio Televisión Canaria.

Creo que es pronto para realizar un balance como tal pero si tuviera que definir estos meses transcurridos los describiría como muy intensos.

Tanto la televisión como la radio pública están en un momento crucial en su trayectoria y además no disponemos de mucho tiempo para abordar los retos a los cuales se enfrentan los medios audiovisuales debido a que están evolucionando rápidamente. En ese proceso tenemos claro que queremos estar.

Y, también hablando de balance o, por lo menos, del diagnóstico de estos meses hay algunos asuntos que dentro de nuestra agenda centran mi atención. Por ejemplo, ser más eficientes y potenciar, aún más, el talento de nuestros profesionales.

Han transcurrido 25 años desde la primera emisión de la televisión y por supuesto ni la televisión ni la radio son las de hace 25; ni tan siquiera son las mismas de hace 15 años en que empezó sus emisiones la radio canaria. Esos cambios tecnológicos tienen que ser abordados con urgencia desde la radio y la televisión pública, de ahí nuestra premura a la hora de definir cuál será la estrategia a seguir para cumplir mejor la misión de servicio público de nuestros medios de comunicación en ese entorno mediático actual.

También llevamos meses trabajando en retos como la puesta en marcha de una plataforma de streaming de la radio y la televisión canaria incluso apostando por contenidos audiovisuales creados en exclusiva para esa plataforma adaptados a las nuevas formas de consumir, una realidad a la que no somos ajenos ni, por supuesto, podemos obviar.

Le iba a preguntar por eso: estamos en una época donde se consumen más contenidos audiovisuales que nunca, en especial entre los jóvenes quienes, sin embargo, acceden a ellos por canales diferentes al de la televisión tradicional sino a través de dispositivos como teléfonos, tabletas, ordenadores...

Exacto. Debemos trascender al concepto de televisión y radio convencionales. El mundo ha cambiado y hoy son los contenidos, y no los medios, los protagonistas de la comunicación. Contenidos que se difunden a través de todo tipo de dispositivos, plataformas y formatos. Y en esa nueva era tenemos que hacer que los contenidos canarios estén presentes en el día a día de nuestra gente, aquí en las islas o donde quiera que estén. Si no somos capaces de contar nuestras historias, otros lo harán.

Debemos potenciar nuestro papel como creadores, productores y distribuidores de contenidos canarios, desde la propia televisión y radio, sobre todo en nuestros contenidos informativos, y con las empresas del sector que, insisto, ya existen produciendo mayoritariamente programas para nuestra televisión en línea. Y esto nos acercará más a la labor de servicio público que tenemos encomendada. Un reto exigente pero apasionante.

Imagino que con ese tipo de proyectos también tratan de captar la atención de ese target joven de espectadores porque, por lógica, el público habitual envejece y la audiencia de la la Televisión Canaria se nutre bastante de la franja adulta y senior de televidentes.

Nuestra audiencia, como dice, está más ligada a quienes también consumen la televisión en línea. Los datos confirman que las generaciones de mayor edad son la audiencia principal de las cadenas de televisión en línea en España y también en Canarias. Pero también es verdad que los jóvenes son los que consumen más contenidos audiovisuales y desde RTVC no podemos renunciar a que ese consumo no incluya contenidos canarios que conecten a los jóvenes de las Islas con su realidad más cercana y su propia identidad.

En ese sentido, los jóvenes son posiblemente nuestro mayor reto pero no vamos a atraerlos a la televisión convencional; no van a ir a la cita cuando tú les digas así que vamos a tener que acercarnos a ellos a través de los canales y formatos que utilizan habitualmente.

Además, el contexto audiovisual actual nos coloca ante el reto de la economía de la atención; ahora todos competimos por ganarnos la atención de las personas y nosotros en ese escenario tenemos que buscar nuestro hueco. Eso nos obliga a cambiar profundamente, tal y como le he comentado anteriormente, y pasar de ser una televisión y una radio convencionales para centrar nuestras capacidades en la creación y difusión de contenidos canarios a través de todo tipo de medios para estar allí donde quieran que estemos los canarios y las canarias, incluido en el ámbito informativo, en el cual debemos seguir siendo la referencia, y en espacios de entretenimiento a través de contenidos audiovisuales con acento canario.

Lo más global, las historias cercanas que suceden aquí, interesan también muy lejos porque al final los problemas y los retos son similares a los que se viven a miles de kilómetros de Canarias, igual que a nosotros nos interesa lo que allí sucede.

Sí, sí. Nosotros somos un medio que se apoya en la proximidad, tanto en la radio y la televisión, con delegaciones de la televisión canaria en todas las islas y en Madrid; que cuenta la actualidad de los canarios y las canarias sobre todo para nosotros, pero, por qué no, desde aquí también podemos llevarla al resto del mundo.

Además, en Canarias nos interesa lo que ocurra en el resto de España, en Europa, en los archipiélagos de la Macaronesia, en África occidental y en América, especialmente en países como Venezuela, con los que nos unen historias compartidas. Por eso formamos parte de Forta, federación que une a las televisiones autonómicas de España o nos hemos adherido a la Alianza Informativa Latinoamericana como única televisión de fuera del continente, medios con los que compartimos experiencias y contenidos informativos, abriendo una ventana a un mundo cada vez más globalizado. Y tenemos presencia en el continente africano, a través de la colaboración con el periodista canario, Pepe Naranjo, o la reciente emisión de la señal de la Televisión Canaria en Cabo Verde.

Su desembarco en Radio Televisión Canaria llega coincidiendo con estos primeros 25 años de emisión, un tiempo durante el cual se ha pasado por diferentes etapas y no todas sencillas. ¿Vértigo?

Más que vértigo yo creo que, con toda la humildad lo digo, llego en un momento interesante porque hay muchas cosas que se pueden hacer desde los medios públicos, desde la radio y la televisión, con las restricciones que también tiene trabajar con presupuestos públicos, con las limitaciones en cuanto a una plantilla que tiene un medio público...

Pienso que más que vértigo lo que realmente siento es la responsabilidad de asumir un reto que, por ejemplo, en mi anterior puesto profesional pude acometer transformando la comunicación turística desde las Islas Canarias al mundo; ahora se trata de abordar desde otro punto de vista otro tipo de comunicación.

Fíjese que considero que toda esa mochila, todo lo que uno lleva detrás después de tantos años de trabajo, también sirve y en mi caso también cuenta la experiencia sobre todo en gestión porque en RTVC estoy abordando la gestión de un ente, de una radio, de una televisión pública, y ese bagaje que he adquirido a lo largo de los años ahora me gustaría ponerlo al servicio de una casa que ya camina sola, apoyando y ayudando a los profesionales de esta casa apostando por la mejora de sus condiciones y respaldándolos en el desarrollo de su trabajo con los avances tecnológicos que actualmente enriquecen al sector audiovisual.

Aunque llevo poco, creo que todo va funcionando correctamente.

Habla de la plantilla y lo cierto es que la situación ha mejorado para los trabajadores al estabilizare y afianzarse su situación laboral al convertirse en empleados de la Radio Televisión Canaria. ¿Cómo se ha sentido acogida por las y los trabajadores?

La acogida que por parte de la plantilla he recibido ha sido muy buena. La verdad es que desde el primer día el recibimiento ha sido muy positivo, tanto del equipo del ente como de la televisión y la radio. Me he sentido apoyada incluso cuando hablamos de los retos y los problemas que tendremos que afrontar juntos, pero estoy muy contenta del equipo que me rodea.

Me sorprendió que usted sea la primera mujer al frente de la Radio Televisión Canaria. Daba por hecho que ya otras profesionales habían ocupado este cargo y quería preguntarle si eso es importante o debe quedar en un mero anécdota.

Sí, la primera mujer. Pero eso quedará en una mera anécdota cuando el acceso de una mujer a un cargo de responsabilidad no lleve esa coletilla de la primera mujer; será en ese momento cuando esté normalizado.

En lo personal, la verdad es que hubiera preferido que otra u otras mujeres me hubiesen precedido. En la gestión pública es muy normal la presencia de mujeres y la televisión y la radio pública canaria no iban a ser una excepción. En el equipo directivo del ente y en gran parte de la plantilla sí ha habido y hay muchas y muy valiosas mujeres.

Con motivo del 25 aniversario del inicio de las emisiones de la Televisión Canaria su primer director, Jorge Bethencourt, confiesa en una entrevista de este Dominical que en ese momento a él le vino muy bien no conocer demasiado el medio audiovisual porque le sirvió para no llegar viciado y hacer lo que realmente creía que debía sin cargar con una mochila llena de consejos, advertencias y prejuicios o miedos propios.

Le entiendo, pero en mi caso pondría el énfasis, sobre todo, en mi experiencia vinculada a la gestión de empresas públicas y en la propia administración. Pero, efectivamente, no haber estado antes directamente vinculada al mundo de los medios a priori no debe suponer una ventaja ni tampoco una desventaja, se trata, sobre todo, de gestión.

Para cualquier profesional, la experiencia previa nunca debe considerarse una carga sino un valor que suma y en mi caso pienso que ese conocimiento en gestión y la toma de decisiones que aporto supone un factor importante porque uno de mis cometidos, por ejemplo, consiste en sacar el mayor partido posible al excelente equipo de profesionales de la casa y de las empresas externas en las cuales se apoya la televisión.

No olvidemos que, a diferencia de hace 25 años, en la actualidad hay detrás un equipo profesionalizado; esta es una radio, una televisión y un ente público muy experimentado y las decisiones se toman con el apoyo del equipo; es en ese entorno donde quiero aportar mi experiencia y mis conocimientos en gestión para que las medidas acordadas se tomen con la mayor información y datos posibles para lograr el mayor consenso.

No voy a estar sola sino liderando un formidable equipo que cuenta con suficiente trayectoria para saber por qué ocurren las cosas, cómo ocurren, cómo se ha ido evolucionando... O sea, que ese punto de vista que yo pueda aportar ni es una revolución, ni supone otra forma de hacer las cosas... Se trata de hacerlo mejor con todo lo bueno que funciona en esta radio y en esta televisión y en lo que yo pueda, tratar de sumar ofreciendo mis conocimientos y experiencia, mi visión externa y como dice, quizás más renovada o nueva.

¿Qué papel debe jugar la audiencia en una televisión pública? ¿Debe ser determinante el número de espectadores para un medio público?

Al final es una cuestión de equilibrio. En la Televisión Canaria tenemos contenidos que forman parte de nuestro servicio público y por lo tanto requieren de nuestra atención, como sucede por ejemplo con deportes autóctonos como la lucha canaria del cual ofrecemos un programa de una calidad excelente donde abordamos la competición de forma muy innovadora, y eso no lo hacemos por cuestiones de audiencia estrictamente sino por nuestra función de servicio público canario.

Las audiencias son importantes, pero no decisivas: una televisión que nadie ve o una radio que nadie escucha no tienen sentido pero más allá de prestar atención a las cifras está el cumplimiento del objetivo por el cual nace Radio Televisión Canaria.

Nuestros datos de audiencia están más o menos en la media de otros medios autonómicos pero eso tampoco nos debe obsesionar porque como decía antes, nuestro verdadero reto a día de hoy está en aprovechar el extraordinario crecimiento del consumo audiovisual en todo tipo de plataformas y formatos; no perseguimos solo que se vea nuestra televisión o se escuche nuestra radio de la manera tradicional sino que dentro y fuera de las Islas interesen los contenidos canarios hechos desde Canarias.

Algo similar debemos lograr con los anunciantes; ser cómplices desde nuestros medios de su crecimiento transitando juntos el nuevo escenario audiovisual. Y ese es el papel que tiene que jugar este grupo, la Radio Televisión Canaria; debe ser ese generador que emita contenidos canarios a través de los dispositivos y eso trasciende las cifras de audiencia que, al fin y al cabo, son fruto de la televisión en línea que tampoco sabemos si dentro de 25 años seguirá existiendo tal y como la conocemos en la actualidad.

Sobre el tema de las audiencias también quiero hacer otra reflexión: El servicio público que presta la Radio Televisión Canaria se vincula a toda la ciudadanía canaria, no solo, aunque sea importante a la audiencia de su programación en cada momento. Son muchos los ámbitos y situaciones en los que tenemos un papel importante que desarrollar.

A saber por dónde se moverá en 2049, dentro de 25 años, el sector audiovisual si además no se tiene en cuenta al target de jóvenes espectadores.

Insisto en que a los jóvenes no los vamos a atraer a la televisión convencional; tendremos que acercarnos a ellos e irlos a buscar a través de los canales y de los formatos que utilizan habitualmente, pero eso tampoco nos hace renunciar a nuestra Historia aunque sí nos obliga a cambiar profundamente esa concepción de radio y televisión para centrar nuestra capacidad en la creación y difusión de contenidos canarios a través de todo tipo de medios y soportes ahí donde estén. Frente al extraordinario crecimiento de la oferta audiovisual en todo tipo de plataformas y formatos necesitamos redefinir muchos conceptos.

Pues la verdad es que resulta un reto apasionante.

Tenemos que ir en esa dirección; ese va a ser nuestro, digamos, compromiso programa con la sociedad canaria: poner al día nuestros medios, ponerlos a la altura que los canarios y canarias se merecen sin renunciar a continuar contando qué sucede en Canarias en nuestros programas informativos, de entretenimiento, de ocio, en la ficción...

En ese paradigma, en ese reto, estamos ahora en la Radio Televisión Canaria; con el convencimiento de continuar ejerciendo ese papel motor de la industria audiovisual, en la formación de profesionales del sector, en la defensa de nuestra identidad y nuestra lengua o en contribuir a la cohesión social y territorial de las Islas.

