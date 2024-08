Jorge Bethencourt: «El Estado puso palos en las ruedas para que TV Canaria no existiera»

El miércoles se cumplen 25 años de la primera emisión en 1999 de TV Canaria y usted capitaneó ese proceso. ¿Cómo lo recuerda?

Me cogió siendo bastante más pibe (risas). Aquí no sabíamos mucho de lo que íbamos a hacer ni de lo que consistía una tele regional y todo lo que implicaba. Se hace sobre la base de la ley que sacó adelante Jerónimo Saavedra en Canarias para el desarrollo de la televisión y el encargo me llega así como «oye, tenemos que sacar una tele pero no tenemos dinero para crearla». Querían una televisión autonómica como las que existían en Madrid, Cataluña, Valencia, Galicia... Pero no había personal ni medios.

Tras darle mil vueltas junto al equipo que gestionaba cómo afrontar aquello se nos ocurrió, forzando los límites de la ley, que como ente público nosotros lo que teníamos era el uso del espacio radio eléctrico; es decir, de la señal. Entonces descubrimos que nuestra responsabilidad era esa señal pero no había nada que impidiese que pudiéramos llegar a un acuerdo con alguien a quien encargar la programación. Decidimos abrir un concurso, un invento que explicamos a las empresas contándoles que se trataba de un concurso de ocho años de duración. Les dijimos que al principio debían realizar una inversión importante pero que con el paso de los años, según la cadena se asentara, la acabarían recuperando y les generaría rentabilidad.

Más allá de poner el dinero ¿se les exigía algún requisito que fuese imprescindible?

El principal era articular una parrilla basada en el espíritu de acercar a la población canaria la realidad de las Islas con el cual nace la Radio Televisión Autonómica. Queríamos que los informativos fuesen su buque insignia llevando a todo el Archipiélago qué sucedía en toda Canarias porque hoy, prácticamente, casi todos los medios son regionales pero en aquella época, y en especial dentro de la tele, había poca cobertura a nuestra realidad. Fue sobre esa base donde construimos la primera programación cuya emisión se inició con un derbi entre la UD Las Palmas y el CD Deportivo Tenerife.

Pero los informativos no arrancarían hasta meses más tarde.

Sí, se empezaron a emitir unos meses más tarde.

El nacimiento de la TV Canaria coincide con el auge de las televisiones locales, algunas de ellas cadenas de aceite y vinagre con audiencias importantes de cuyos profesionales se nutre luego la cadena.

Claro, claro... Pero nosotros nunca le quitamos profesionales a nadie.

¿Cómo recibieron esos canales la llegada de la tele autonómica?

De aquella manera... De Madrid les comenzaron a llegar rumores que veníamos para meter mano en su tarta publicitaria y de audiencia. Madrid le declaró la guerra a la TV Canaria. Estaba en aquel entonces el Partido Popular gobernando España y había un ministro de Fomento que recibió la instrucción de que, si era posible, nuestra tele no tenía por qué existir. Nos metieron todos los palos del mundo en las ruedas; pero todos, incluso los jurídicos y también en la parte técnica. La Secretaría del Estado y el Ministerio de Fomento mandaron un listado de frecuencias que casualmente eran las mismas por las que las locales emitía. O sea, nos dieron la frecuencia que esas cadenas usaban en un momento en el cual, además, esos medios habían iniciado una inversión importante para instalar antenas con las que transmitir su programación.

¿Fue complicado solventar ese problema?

No demasiado. Una persona del equipo propuso devolverles el dinero que habían invertido y casi todos accedieron.

¿Tuvo también algo que ver la llegada de la TDT? Pensaba que la desaparición de las teles locales se debió al apagón analógico.

Claro. Eso también influyó.

TV Canaria ha sido el escaparate donde se bregaron profesionales de la comunicación audiovisual que hoy siguen en activo o presentes en la memoria de los espectadores, desde Mónica González a Roberto Kamphoff, Miguel Ángel Daswani, Silvia Lupiáñez, Roberto González... ¿Cómo se formó ese equipo?

Hicimos castings para descubrir nuevos valores. Algunos de ellos están por ahí todavía, funcionando. Eran pibillos jóvenes... El otro día vi a Kamphoff haciendo todavía un programa en la tele. Aquello fue sensacional y una suerte porque en las Islas no había una industria audiovisual como tal, excepto la generada en las locales que fueron pioneras y un formidable centro de formación.

Menciona «los palos en las ruedas» que para impedir la creación de RTVC les colocó el Gobierno de España. ¿A qué se debía esa actitud y qué consecuencias tuvo?

No les interesaba que Canarias contase con un medio público donde se atendieran las deficiencias y demandas de la sociedad de las Islas. Era un derecho que tenían otras Comunidades Autónomas que en nuestro caso se trasladó al ring político. Luego estaba nuestro modelo de sacar a concurso el desarrollo externo de los programas. A nosotros en la primera reunión que tuvimos en Madrid con los responsables de la Forta (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos) se nos negó integrarnos porque no éramos el modelo habitual que tenían el resto de canales autonómicos y fíjese que yo, los siguientes años, tuve que ir por universidades a explicarlo porque se acabó copiando en otras regiones.

Recuerdo que les dije a la Forta que si se trataba de impedir la entrada a los pobres, que no se preocupasen: me voy a poner en marcha y en meses vamos a crear una Forta de pobres y en vez de una Forta tendremos dos. Saliendo por la puerta comencé a llamar a los responsables de los canales regionales que se estaban constituyendo con modelos parecidos al nuestro y cuando en la Forta vieron que íbamos en serio acabaron aceptándonos.

Menudo lío para alguien como usted que era un periodista con poco conocimiento en televisión. ¿Fue consciente de dónde se metía?

Claro que no porque ya no se trataba sólo de aprender a crear una cadena y hacer televisión sino de aprender a esquivar la parte política. Los periodistas sabemos un poco de eso pero no a esos niveles... Me daban absolutamente igual las críticas. De hecho, sabía que iba a tener conflictos y por eso sí me preocupé en estudiar cosas que nunca había estudiado o aprender sobre la puesta en marcha de una tele pero no pensé en todo lo demás. Tuvimos la suerte en el ente público de contar con gente extraordinaria, en especial en la parte jurídica, pero también a la hora de iniciar los informativos, una tarea en la cual me apoyé de profesionales como Lucas Fernández, director de antena, o Lourdes Santana, jefa de ese área.

¿Jugó a favor o en contra esa juventud y esa inconsciencia de la que habla? A veces los inconvenientes son combustible para sacar proyectos adelante.

Sí, claro. Tuvimos suerte de contar con ese equipo pero las cosas salen bien solo si aciertas el 51% de las veces porque vas a fallar en muchas ocasiones. No hay proyectos redondos y nosotros vivimos momentos malos, momentos de tensión pero también muchos momentos buenos.

¿Hubo que lidiar con temas derivados del pleito insular? TV Canaria se consideraba en la provincia de Las Palmas como la telechicha y en la de Santa Cruz de Tenerife era la telecanariona.

Todo en la cadena se trataba con ecuanimidad aunque la existencia de esa imagen entre la población es cierto que existía. Yo defino aquello como cataratas emocionales. Si te pones debajo de una catarata te aplasta; te destroza porque esa masa que te cae encima, en este caso de emociones, te arrastra. Nosotros lo que hicimos fue seguir trabajando y abordando sin distinción y con criterio periodístico la actualidad de cada Isla, algo que entonces no existía. No olvide que en ese momento la cobertura informativa sobre Canarias era escasa o nula en las cadenas privadas generalistas salvo Antena 3, que con sus informativos regionales atendía la realidad de las Islas, y también, desde la pública, TVE cumplía esa labor.

TV Canaria ha sido sin duda testigo de la modernización de las Islas.

Y también permitió que los canarios conociesen la realidad de otras Islas, no sólo de la suya. En el año 1999, la mayoría de los habitantes del Archipiélago, salvo aquello que sucedía en su Isla de residencia, sabían poco o nada de qué problemas padecía el resto de Canarias. La Televisión Canaria jugó y sigue jugando un papel importante en ese sentido.

Nuestros medios de comunicación públicos lograron reducir esa distancia geográfica.

Aquel novedoso modelo de externalizar la producción de contenidos de la cadena ha sido el germen para que en las Islas se comenzaran a fundar productoras audiovisuales que en la actualidad son empresas potentes gracias a los rodajes de cine y series nacionales e internacionales o la creación de programas de entretenimiento. ¿Fue uno de los objetivos que pretendían alcanzar cuando ponen en marcha la TV Canaria?

Sí, era lo que queríamos. Todo nuestro equipo, y yo también, claro, estábamos empeñados en crear en Canarias un tejido empresarial audiovisual porque sabíamos que se trataba de una industria con futuro. Fue una decisión importante y pienso que lo sigue siendo. La tele continúa enriqueciéndose de esas productoras por lo tanto merece la pena que sigan vivas.

Motivo para estar orgulloso, ¿no?

Creo que en ese sentido he fracasado porque sí se ha generado en las Islas una industria audiovisual pero no hemos sabido ir más allá. Tenemos buenas productoras, personal, gente con talento; tenemos directores, realizadores... Pero todo está volcado en nuestra tele autonómica y en trabajar subsidiariamente con las grandes productoras que vienen aquí a rodar películas y series. Pero, ¿qué hemos vendido nosotros de Canarias fuera? ¿Qué proyecto hemos acometido para decir, oye, se puede apostar por producciones propias que también capten el interés más allá de las Islas contando incluso historias de aquí?

Se me ocurren Hierro, Las noches de Tefía y poquito más.

Los Hermanos Ríos también demostraron con su cine, sobre todo en la década de 1990, que eso es posible pero no puede basarse todo en los incentivos fiscales. Hay que articular otras medidas con vistas a largo plazo.

Cuando hoy echa la mirada atrás y ve todo lo que ha hecho ¿se siente satisfecho?

No (carcajadas). He llegado al final de mi vida y en el cerebro se me activa una balanza sobre si tal o cual cosa mereció o no la pena. Lo importante es cuando llegas y te haces; es el camino que has transitado... Si mereció la pena no fue por la vida profesional sino porque has sido feliz; porque, como sucedió con la creación de la TV Canaria, me reuní de un equipo que al final lo logró; por haber tratado de ser la mejor persona posible...

Unas cosas salieron bien pero otras no aunque, ahora en serio, aún me quedan un par de cosas por hacer.

Pues si le sirve de algo, cuando hablo sobre usted con compañeros periodistas todos le recuerdan con mucho cariño.

¿Sí? Está bien saberlo (risas).

