Roland el pedorro

A lo largo de la historia se han desempeñado todo tipo de trabajos, algunos más humildes que otros, pero nada puede igualarse con la labor que tuvo que llevar a cabo el bueno de Roland le Petour, también conocido como Roulandus le Fartere. A finales del siglo XII fue uno de los artistas favoritos al servicio de Enrique II de Inglaterra que gobernó entre 1154 y 1189.

Tanto lo quiso el rey que le regaló nada más y nada menos que una mansión en Suffolk de 12 hectáreas. Pero, ¿qué se le daba tan bien a Roland para recibir la generosidad del rey? ¿Tal vez la danza, el canto o la poesía? Nada de eso, el verdadero talento de Roland se escondía entre sus posaderas. Fue el bufón encargado de entretener a los invitados de la corte y su principal habilidad era tirarse pedos.

En el Liber Feodorum, un libro que registra las propiedades feudales de Inglaterra, aparece que la tarea encargada a Roland consistía en «saltum, siffletum, pettum», es decir, saltar, silbar y tirarse un pedo. Para poder cederle las tierras, Enrique tuvo que otorgarle primero un título que se encontraba por debajo del servicio de caballero.

«Seriantia que quondam fuit Rollandi le Pettour in Hemingeston in comitatu Suff ’, pro qua debuit facere die natali Domini singulis annis coram domino rege unum saltum et siffletum et unum bumbulum». (La servidumbre, que anteriormente ocupaba Roland el Farter en Hemingston, en el condado de Suffolk, por el cual estaba obligado a realizar cada año, en el cumpleaños de Nuestro Señor, ante su amo el rey, un salto, un silbido y un pedo).

Aunque la información sobre Roland es escasa, la investigadora Valerie Allen escribió un libro sobre él titulado On Farting: Lenguage and Laughter in the Middle Ages. Basó su investigación en libros de contabilidad y pudo demostrar que Roland trabajó primero para Enrique I y que fue despedido con la llegada de Enrique III, ya que este consideraba su talento indecente.

En la Edad Media, las flatulencias motivaban más reflexiones que hoy en día. Por un lado, consideraban que igualaban a todas las clases sociales, ya que, para cualquiera, tirarse un pedo en público suponía una vergüenza. Por otro, consideraban el gas producto de la descomposición y, por lo tanto, lo relacionaban con la muerte, por lo que había mucha moralización sobre los pedos ya que eran un recuerdo diario de la mortalidad del ser humano.

Por extraño que parezca, el de Roland no fue un caso único. La profesión de «pedorro» estuvo muy extendida en países como Irlanda, en donde hay registros del siglo VIII que enumeran a los farters o bruigedore que trabajaban como criados de la corte. De hecho, los braigetori fueron un grupo de pedorros irlandeses que pudieron llegar a ocupar una mesa en el salón de banquetes y se les consideraba como artistas de circo.

Como solo actuaban ocasionalmente, se esperaba de ellos que durante el resto del tiempo realizaran otras tareas como alimentar al ganado o contribuir en las labores domésticas. Sin embargo, con la llegada del siglo XIII, algunos bufones pasaron a ser considerados grandes artistas y se les proporcionaron, como pasó con Roland, tierras y caballos.

