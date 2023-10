Puro circo televisivo

Con todos ustedes, Enralados. A partir de mañana, la Televisión Canaria se convierte en la pista central del circo que a diario, nutrido por los contenidos virales de humor y entretenimiento que ofrecen plataformas digitales como Tik Tok, Instagram o YouTube, y en especial aquellos generados en las redes sociales por personajes canarios como Jessica Déniz, Petite Lorena, Gazz, José Ramallo o Luna Zacharía, pretende revolucionar con el entretenimiento las tardes de la tele Autonómica apoyándose en un equipo de jóvenes de las Islas, tan profesionales como gamberros. Desde la dirección, el periodista Efrén Hernández se transmuta en domador del grupo de fieras televisivas que, delante y detrás de las cámaras, harán posible este formato de Videre, la productora audiovisual de Prensa Canaria.

«Las propuestas audiovisuales en Videre nacen en los sitios más surrealistas que uno puede imaginar», explica Efrén Hernández sobre la gestación de Enralados. «Esta surgió de una lluvia de ideas en un despacho de la productora. Tras haber hecho varios programas informativos, nos apetecía explorar el terreno del entretenimiento con un espacio un poco sinvergüenza pero adaptado a todos los públicos. Salimos tan emocionados de esa tormenta de ideas», dice, «que el resto vino rodado. Han sido unas semanas frenéticas de propuestas, selección de personal, contacto con colaboradores y muchas risas. ¡Tenemos unas ganas locas de dar a luz!», añade acerca de esta iniciativa televisiva que presenta el cómico canario Jorge Galván junto a Ana Trabadelo y Carlos Ventura, y que se graba en el nuevo plató de Videre, ubicado en el Polígono de Arinaga, en Gran Canaria, una espectacular instalación de 800 metros cuadrados diáfanos —el más grande de las Islas— que cuenta con oficinas para la redacción, producción, realización y montaje de formatos audiovisuales y, asimismo, ofrece la más moderna y avanzada tecnología para la grabación de diversos proyectos audiovisuales. Allí, de hecho, ya se producen a diario unas seis horas de contenidos para la programación de la Televisión de Canarias, que se traduce en la creación de 150 puestos de trabajo directos entre periodistas, técnicos, montadores y personal de producción.

Ahora, de lunes a viernes y a partir de las 16:30 horas, Galván, Trabadelo y Ventura convertirán la sobremesa de la tele Autonómica en un show para todas las edades. «Enralados es un programa imprevisible, desenfadado y atrevido en el que mayores y jóvenes se dan la mano para pasárselo en grande», cuentan desde la productora. «Ofrecerá secciones diarias y otras de periodicidad semanal, además de tener muy en cuenta en cada entrega la palabra de los canarios, que jugarán un papel muy activo», añaden.

El equipo de Enralados saldrá a la calle para, por ejemplo, en La encuesta del día «responder a las preguntas que todos los canarios nos hacemos o nos hemos hecho en alguna ocasión. ¿Cómo de limpios somos? ¿Por qué nuestra comunidad es líder en divorcios? Se trata de una encuesta gamberra», prosiguen, «con el humor y la comedia como telón de fondo». En Los mayores enralados uno de los reporteros del espacio ‘asaltará’ las ciudades y pueblos del Archipiélago en busca de los octogenarios y nonagenarios más animosos de las Islas; mayores con ganas de diversión y nuevos retos. «¿Estarán nuestros periodistas a la altura?», plantean los responsables del programa.

Los canarios Petite Lorena, Gazz, Delia Santana, José Ramallo, Erin Travieso o Luna Zacharías, con miles de seguidores en redes sociales, conforman el plantel de colaboradores del novedoso programa

A través de un vídeo de tres minutos, en la sección No puerro más los redactores del nuevo espacio de TV Canaria acudirán a diversas zonas de las Islas para que sus habitantes expongan sus quejas y reclamaciones, desahogándose de todo aquello que les atormenta y perturba. ¡Ay, que me desalo!, por su parte, abre una ventana a lo paranormal y lo espeluznante –«¡Nuestros colaboradores se van a desalar con unos vídeos que cortan la respiración!», advierten desde la productora–; los momentos más tiernos pero también los más divertidos y alocados que en plataformas como Tik Tok, Instagram o You Tube brindan los animales protagonizan el apartado Guárdame una cría mientras que en Peliculeros, entre otras de las secciones que vertebran Enralados, será una octogenaria dicharachera quien resuma y comente, a su manera, los estrenos semanales en cine y las plataformas de streaming.

Enralados arrancará siempre con un sumario donde cada uno de los colaboradores se encargará de adelantar algunos de los contenidos más impactantes y explosivos de la jornada.

El periodista Carlos Ventura, por su parte, abundará en la sección Las noticias de Carlos aquellas noticias de actualidad, de ámbito regional e internacional, que no suelen ocupar ni las portadas de los periódicos ni las aperturas de los informativos. Desde el humor y en tono distendido, Ventura llevará a la mesa de Enralados los titulares que han pasado desapercibidos en los medios de comunicación para comentarlos junto al resto de colaboradores.

Además de los mencionados Petite Lorena, Gazz u Omayra Cazorla, al plantel de exitosos personajes canarios que triunfan en las redes sociales, donde acumulan miles de seguidores, se les suman en Enralados Delia Santana, José Ramallo, Jessica Déniz, Erin Travieso, Luna Zacharías, Yolanda Pascual, Joel Green y Belinda Oliva quienes abordarán asuntos que van desde los trending topics en Canarias hasta la nutrición, el salseo cuore de famosos de las Islas o consejos para lograr un eficiente entrenamiento físico.

«Lo bueno que tiene Videre es que hasta las ideas más locas se escuchan», reconoce Marta Arévalo, realizadora de Enralados. «Me he sentido muy arropada por la dirección de la productora. Yo», dice, «lancé la pelota y ellos me la han recogido aceptando desde mi propuesta para el decorado del plató hasta los diseños gráficos, efectos de sonido o nuestra estética circense tan vintage. Digamos que tuve vía libre para crear; me han permitido que el baifo se me vaya muchísimo», añade esta reputada profesional.

La mención de Arévalo al baifo en cuestión no es gratuita «porque desde el primer momento se nos fue», reconoce, «¡para no volver!», admite divertida la realizadora. «Es una expresión de las Islas que me resulta muy graciosa. La idea parte de Roberto Almau, subdirector de Videre, quien propuso que fuese un baifo la mascota del programa. A raíz de ahí creamos con la ayuda de la Inteligencia Artificial a nuestro baifito Bee-Bee, que nos va a regalar grandes momentos».

«Es cierto que para mí, tras haber estado dirigiendo Ponte al Día», admite Efrén Hernández, director de Enralados, «este giro supone un reto enorme y apasionante pero me van las emociones fuertes. En lo profesional», confiesa, «es un privilegio estar rodeado de un equipo tan talentoso y enralado como el nuestro pero en lo personal ¿a quién no le apetece trabajar pasándolo bien?».