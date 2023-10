Para comprender el origen de la Lex Oppia debemos saber que, durante el siglo III a.C., se desarrollaron los enfrentamientos entre Cartago y Roma, durante las conocidas guerras púnicas. En el año 215 a.C., Roma sufrió una dura derrota en la Galia, perdiendo dos legiones.

La nueva Ley Opia, presentada por el tribuno de la plebe Cayo Oppio durante el año en el que fueron cónsules Tiberio Sempronio y Quinto Fabio Máximo, vino a llamar a la austeridad. No obstante, esta petición se hizo solamente a las mujeres romanas y promulgaba lo siguiente: «Ninguna mujer poseería más de media onza de oro, ni utilizaría vestidos de colores vistosos, ni se desplazaría en carroza por las ciudades o en el radio de una milla salvo por motivos religiosos públicos».

La ley tenía dos objetivos fundamentales. El primero, acabar con el lujo, los tribunos de la plebe alegaban que las mujeres eran más atacadas cuando mostraban en público sus joyas. Sin embargo, esta excusa escondía el miedo ante una guerra contra Aníbal que suponía un incremento de los gastos durante un momento de escasez. El segundo objetivo pretendía restaurar las viejas costumbres. Todas las leyes contaban con un componente en defensa de la vieja tradición romana que pretendía hacer prevalecer el recato y la continuidad de las prácticas religiosas tradicionales.

Tras sendas derrotas, Roma necesitaba promover algunas restricciones para paliar las penurias derivadas de la guerra, algo que las mujeres acataron sin reparos por el bien común. No obstante, en el 195 a.C., al terminarse el periodo de crisis económica, las mujeres decidieron solicitar la derogación de la Lex Oppia. Sin embargo, tanto el cónsul Marco Poncio Catón el Viejo como los tribunos de la plebe Marco Junio Bruto y Publio Junio Bruto la defendieron y se negaron a su derogación.

Las mujeres no aceptaron el no y salieron a la calle a exigir que se les devolvieran los derechos que una vez tuvieron y que les fueron usurpados. Las más influyentes y ricas fueron las que encabezaron las manifestaciones y presionaron a sus poderosos maridos para que votaran a favor de la derogación. Poco a poco, fueron reuniéndose en grupos cada vez más grandes, a veces ejerciendo actos violentos, para buscar una solución hasta llegar a ocupar el Foro agolpándose en sus puertas.

Catón opinó lo siguiente al respecto: «Ciudadanos, si cada uno de nosotros hubiese comenzado manteniendo firmes los derechos y la autoridad propias del marido, ahora no tendríamos que encontrarnos con todas las mujeres reunidas. Después de que nuestra autoridad ha estado derrotada en casa por la prepotencia de las mujeres, ahora es maltratada y pisoteada aquí, en el Foro. No logramos tenerlas controladas a nuestras mujeres, una a una, y ahora nos aterrorizan todas juntas […] Yo me he ruborizado cuando, hace poco, he logrado llegar hasta el foro en medio de grupos de mujeres. Y si no me hubiera contenido por el respeto a la dignidad y al pudor de cada una de ellas, más que en la confrontación con ellas consideradas colectivamente, para que no se viniese a decir después que fueron ásperamente reprochadas por el cónsul, yo les hubiera dicho a ellas: ¿Qué costumbre es ésta de precipitarse a la vía pública bloqueándola? […] Hoy ellas se dirigen en público a los maridos de otras y piden votos para derogar una ley, y de algunos los obtienen. Te dejas convencer a tu perjuicio, el de tu patrimonio y el de tus hijos. Apenas la ley deje a tu mujer libre de gastar, no lograrás tú imponerle un límite».

De este modo el cónsul intentó convencer a los hombres de que las mujeres empobrecerían a Roma. Es cierto que algunas mujeres simplemente querían defender su derecho a portar joyas y ricos vestidos, tal como lo hacían las mujeres de otras provincias romanas, pero otras, al quedarse viudas durante la guerra, habían conseguido un mayor control e independencia económica y querían poder hacer uso de sus recursos sin restricciones. Gracias a la presión ejercida por las mujeres se derogó la ley que no contó con el usual derecho al veto de los tribunos de la plebe.