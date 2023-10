De Judas a Aladino

Jugando con el símil que como ruta artística permite realizar la mítica producción musical de El Mago de Oz y su camino de baldosas amarillas, artistas y creadores del Archipiélago como Lula Guedes, Raúl Maro, Marietta Calderón, Jennifer Lima, Pedro Martel, Esteban Verona, Belsech González, Robert Matchez o Noli Ramos, por sólo mencionar a algunos de los isleños que hoy trabajan en las obras melódicas españolas de mayor éxito en teatros de Madrid y Barcelona, son un buen ejemplo de la calidad de los profesionales made in Canarias de cuyo talento también se nutren, en mayor o menor medida, estos montajes que cada día atraen a miles de espectadores.

«Yo entré en My Fair Lady, con Paloma San Basilio y José Sacristán, en el 2001», recuerda la actriz y bailarina Yaiza Guimaré, que sólo un año antes dejaba su Canarias natal para buscar en Madrid una oportunidad profesional. «Había conseguido entrar en televisión como bailarina, me presento a las audiciones de aquella producción y acabo siendo seleccionada para cantar y bailar. Estuvimos dos temporadas actuando diariamente en el Teatro Coliseum, en Gran Vía, y la experiencia fue bestial en el sentido de trabajar junto a una orquesta en directo y compartir el escenario con cuarenta personas además de estar dirigida por Joan Crosas, que ese año obtuvo el premio Max por este musical», rememora la intérprete de, entre otras, las exitosas series de televisión Hierro o Élite.

Ese montaje de más de tres horas de duración, con doblete los sábados y domingos, supuso para aquella joven recién llegada a la capital de España «un aprendizaje intenso y maravilloso», admite. La valía artística de Guimaré, asimismo, le regalaría «diez años después», dice la grancanaria, «formar parte del elenco de My Fair Lady en la gira nacional. Todavía hoy mantengo una relación casi de familia con el equipo».

La vida ofrece en ocasiones situaciones inimaginables y de eso también sabe Yaiza Guimaré quien este 2023 pudo presenciar en directo cómo la también canaria Marietta Calderón, su amiga de la infancia, recibía el Premio Talía al Mejor Vestuario por su trabajo en el musical El tiempo entre costuras, junto al diseñador Lorenzo Caprile, en otra muestra del talento surgido en las Islas.

Su formación autodidacta en la creación de vestuario y estilismo para artistas tiene su origen cuando era pequeña y acompañaba a su padre a la Fashion Week de Milán y los desfiles Prêt-à-porter de París. Asimismo, junto a su madre, directora de belleza de Yves Saint Laurent, aprendió a coser, diseñar su propia ropa y elaborar todo tipo de complementos.

Calderón tiene una trayectoria notable en la elaboración de vestuarios para musicales tales como El Principito, El Médico y Antoine, que fue candidata a Mejor Vestuario en los Premios del Público Broadway World Spain 2021, entre otros.

«High School Musical y Cabaret han sido mis dos pasos por la Gran Vía madrileña, experiencias que luego continuaron creciendo durante las giras nacionales de ambas producciones», recuerda el actor, cantante, director y productor teatral José Carlos Campos.

«Me presenté a aquellos primeros castings sin conocer absolutamente a nadie en el sector y sin que las empresas me conocieran a mí», cuenta este grancanario que destaca cómo desde sus inicios hasta hoy «se han multiplicado por diez las productoras y el público se ha volcado con este tipo de proyectos, que han pasado de ser un artículo de lujo y muy minoritario a algo que nadie quiere perderse».

«El género musical en nuestro país no ha hecho más que crecer», dice José Carlos Campos, «y espero que esa tendencia haya llegado para quedarse».

No duda en alabar el gran nivel actual de los profesionales del Archipiélago vinculados a las artes escénicas —«claro que sí; ahí estamos demostrándolo», reconoce Campos— «y aunque no exista en las Islas una escuela de musical propiamente dicha hay una cartera de actores y actrices cada vez más preparados en las diferentes disciplinas que requiere este género procedentes de la danza, el canto o la interpretación; artistas que, además, de manera independiente», dice Campos, «decidieron completar» una formación de la cual se nutren hoy los grandes musicales nacionales.

«Ser un actor polifacético ha aportado a mi trabajo una variedad de proyectos que te hacen crecer en el medio e ir subiendo poco a poco los escalones», explica por su parte el intérprete y director teatral Mingo Ruano, que ha participado en espectáculos musicales como Sueño de una noche de verano, Hablemos de Fausto, Bolerock o César Manrique, el musical, entre otras producciones.

Además de teatro melódico, Ruano ha destacado en teatro clásico, cabaret, danza, recitales o películas a lo largo de sus 17 años de currículum profesional. «La carrera se hace trabajando, el trabajo llama al trabajo, y tu responsabilidad está es ir sumando buenos haceres», ha explicado Ruano, rostro habitual de numerosos proyectos además de docente.

Profesor y director de la escuela DanzaLasPalmas, ha impartido clases en el estudio de Noelia Torre, y en la Escuela Municipal de Música y Danza de Mogán, donde ha sido docente desde hace varios cursos.

«Me gusta jugar con las posibilidades que nos ofrecen los clásicos y golfear con la música», ha explicado el siempre apasionado Mingo Ruano.

Así las cosas, el panorama interpretativo de las Islas en materia musical continúa creciendo con canarios al frente o en el elenco de producciones o, incluso, de teleseries musicales, como es el caso de Nía, que ha protagonizado junto a Sebastián Yatra Érase una vez... pero ya no, escrita y dirigida por Manolo Caro.

«Ser versátil es muy importante para trabajar en musicales», explica Lima. «A pesar de que me considere sobre todo actriz y cantante es cierto que tener conocimientos de danza te abre más posibilidades a la hora de aspirar a más papeles» en lo que al mundo de las producciones melódicas se refiere. Dice con orgullo que ha insistido «siempre» en repetir allá por donde va «el muy buen nivel artístico que existe en Canarias» y sobre la oferta actual que en montajes musicales proporciona nuestro país asegura que «Madrid se ha convertido en el Brodway europeo. Los espectáculos cada vez tienen más calidad y atraen a muchos espectadores, incluidos turistas interesados en la oferta cultural. Me da mucha felicidad que funcionen este tipo de producciones», admite Jennifer Lima, «porque además proporcionan trabajo para todos».

Belsech, titulado en Enfermería, reconoce que ha acabado «en estos proyectos por «pura casualidad. Finalicé mi contrato como enfermero en el Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife, el pasado año», recuerda, «y una amiga que trabaja en el programa de televisión de Antena3 Tu cara me suena me avisó de que buscaban un integrante para la producción La Jaula de las Locas, donde finalmente me fichan en 2022».

Lula Guedes ('We will Rock you'): «Es magia que hoy haya en España 16 musicales en cartel»

«Hoy en día podemos decir que es pura magia para todas las actrices y actores de nuestro país que haya unos 16 musicales en cartel», dice la intérprete y cantante Lula Guedes quien trabaja desde 2021 en We will Rock you, el musical oficial de Queen en Madrid, que arranca su tercera temporada en octubre. «Actualmente está siendo una etapa maravillosa y muy agradecida con producciones en los principales teatros y un público entregado que viene a vernos cada semana, nos llena el alma y nos permite que podamos vivir y compartir esa magia», reconoce la artista que se comenzó a preparar «como bailarina en Las Palmas de Gran Canaria con Leticia Soria y luego con Natalia Medina, donde formé parte de su compañía. Siempre tuve mucha inquietud por trabajar en el sector artístico así que decidí mudarme en 2002 a Madrid y allí continué estudiando. Siempre he estado en constante entrenamiento actoral», explica, «con cursos en disciplinas de danza, canto e interpretación».

Tras varias audiciones empezó a trabajar en En tu fiesta me colé, el formato familiar del musical de Mecano, al mismo tiempo que en su musical Hoy no me puedo levantar. «Fueron una gran escuela», admite la canaria que también participó en el elenco de La kalabaza de Pippa, Flashdance los 80, Fritz, el musical o Priscilla, reina del desierto.

«Para un actor, bailarín y cantante de musicales debes estar bien entrenado en todas esas disciplinas. Es una profesión», cuenta Lula Guedes, «en la que hay que estar en constante movimiento y aprendiendo cada día. Creo que entre mis compañeros canarios de profesión existe gran nivel y veo ese compromiso con el trabajo y nuestra profesión, deseando siempre hacerlo lo mejor posible».