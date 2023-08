Los jóvenes tampoco levantan cabeza

Las relaciones sexuales no son tan sencillas como parecen. Estrés, falta de deseo, miedo al fracaso, temor a decir lo que gusta o lo que no gusta, están detrás de muchos fracasos en la cama. Las redes sociales y las aplicaciones de citas han abierto otro mundo en la forma de relacionarse, pero esta sobreexposición pública no siempre es positiva, ya que muchas personas se sienten observadas, evaluadas, como si se estuvieran sometiendo a un examen constante.

Estas situaciones están derivando en un repunte de los problemas de erección en chicos jóvenes, quienes «se ven sometidos a un nivel de tensión tal que les impide disfrutar de la relación sexual», tal y como indica el sexólogo Jesús Eugenio Rodríguez. El especialista reconoce que cada vez es más frecuente encontrar hombres jóvenes con problemas de erección. «En consulta vemos un aumento de las disfunciones sexuales en jóvenes por problemas psicógenos, pero no sólo en chicos de menor edad, sino también en adultos jóvenes que tienen pareja estable y que pese a estar en una relación durante nueve o diez años presentan también problemas de este tipo por el nivel de autoexigencia que se imponen ellos mismos», afirma. Los profesionales ponen el acento en que las nuevas generaciones son un grupo de población que «tiene acceso a todo». Disponen de información sobre sexo en cualquier lugar, a lo que se suma el acceso a las redes sociales y al consumo de pornografía, «lo que hace que en muchas ocasiones se queden con un concepto equivocado sobre las relaciones sexuales y se obsesionen con la idea de que tienen que rendir». Mientras que en las mujeres el motivo de consulta más habitual suele ser la falta de deseo sexual, en ellos la mayor preocupación está relacionada con el no poder llevar a término la relación sexual o no complacer a la pareja porque tienen algún problema de erección. El sexólo llega a indicar que en los últimos años «ellas se han vuelto más exigentes» a la hora de mantener una relación sexual y «esto hace que los hombres se sientan evaluados, lo que les genera inseguridades». Cada cierto tiempo se dan cambios en la forma de ver las relaciones sexuales y «cada generación tiene sus problemas». Mientras que la disfunción eréctil hace años se daba con más frecuencia entre hombres de edad avanzada, ahora las personas de 50-60 años se cuidan más, llevan una mejor alimentación y practican deporte, lo que mejora su estado físico en todos los ámbitos. Lo mismo sucede con otra consulta muy habitual entre chicos jóvenes. «Están preocupados porque ellos consideran que su volumen de eyaculación es escaso, cuando lo frecuente es eyacular unos dos mililitros», destaca el médico. En el caso de las consultas psicológicas, la inquietud más habitual entre los jóvenes varones es la eyaculación precoz. Más bien, lo que ellos consideran eyaculación precoz porque, en realidad, es una eyaculación normal. El problema reside en las imágenes irreales que todos tienen. En este y otros casos los profesionales insisten en que «la salud mental afecta directamente a la salud sexual de cualquier persona» y hay que cuidar la primera para poder disfrutar de la segunda.