Cualquier tiempo pasado no fue mejor

Mala tempora currunt (corren malos tiempos), decían los antiguos romanos, echando la vista atrás hacia un pasado más limpio y honesto. Dos milenios después, seguimos en lo mismo. El eslogan trumpista Make America great again (hagamos que EEUU vuelva a ser grande) destila la misma sensación. Todo ello no es más que ilusión, según un estudio publicado en la revista Nature, que ha combinado de forma ingeniosa centenares de sondeos de opinión llevados a cabo en todo el mundo en más de medio siglo. El resultado es que, a lo largo de los años, la mayoría de la gente declara que hay un declive moral. Sin embargo, cuando se les pregunta sobre sus relaciones cotidianas, no consignan ningún cambio sustancial. Ese declive es una ilusión, explicable con mecanismos psicológicos sencillos.

El estudio ha analizado más de 200 sondeos llevados a cabo en los últimos 70 años con centenares de miles de personas en todo el mundo. En ellos hay preguntas sobre si la gente es más o menos honesta que antes, si hay más o menos respeto y sobre la evolución de la moralidad. El promedio de los que perciben un declive moral, alrededor del 60%, se mantiene estable desde los años 50. Conservadores y mayores Los autores confirman esos resultados con un sondeo que hicieron con su propia muestra de ciudadanos de EEUU. En estos datos se ve que más conservadores que progresistas perciben el declive moral, pero la diferencia no es grande. Asimismo, los mayores perciben más declive que los jóvenes. Sin embargo la diferencia es proporcional a los años vividos (lo que sugiere que los mayores no serían más pesimistas, sino que sencillamente tendrían más perspectiva). Pero la evidencia del declive moral empieza a tambalearse cuando se miran otras preguntas. Por ejemplo: ¿ayer te trataron con respeto?; ¿la gente te ayuda o es egoísta?; o ¿has ayudado a una persona desconocida a lo largo del mes pasado? Las respuestas apenas varían. Eso ocurre incluso con preguntas explícitas, como ¿qué nota le darías al estado moral de tu país hoy? Esa nota se mantiene estable a lo largo de los años. «Hay una fuerte evidencia de que, en realidad, nada cambia en el tiempo», afirma Adam Mastroianni, psicólogo de la Universidad de Columbia. Dos mecanismos psicológicos explican la ilusión del declive, según el estudio. Primero, la exposición sesgada a información negativa: los medios hablan más de lo negativo que de lo positivo y lo negativo impacta más. Segundo, la memoria sesgada: las malas sensaciones desaparecen más rápidamente que las buenas. «Cada día parece que las cosas van mal, y cada día nuestras memorias del pasado van mejorando», resume Mastroianni. «Es como si cada uno estuviera en su isla, conformada por sus relaciones cercanas, donde las cosas en promedio no cambian mucho, mientras percibe que en las islas de al lado todo va a peor», afirma. Las fuentes consultadas reconocen que se trata de un estudio escrito de forma brillante, sin escatimar medios, lo que a menudo les garantiza a investigadores de grandes universidades de EEUU el acceso a las principales revistas científicas. Sin embargo, detectan cierta superficialidad. «El trabajo se centra en una parte de la moralidad: el ser honesto y bueno. Pero hay otros aspectos vinculados con las posiciones de la gente sobre cómo está organizada la sociedad. Sobre asuntos como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el comer carne o la manera de vestir ha habido cambios innegables», afirma el psicólogo Gerd Cornelissen. «Las declaraciones de las personas encuestadas son subjetivas. Habría que mirar marcadores objetivos como las tasas de suicidios, los índices de marginación y de violencia, el fracaso escolar, el consumo de psicofármacos, la cuestiones de género, etcétera», afirma Norbert Bilbeny, catedrático de ética de la Universitat de Barcelona. Las fuentes coinciden en que muy probablemente la moralidad no solo no ha empeorado, sino ha mejorado. «Las grandes formas de inmoralidad, como la guerra, el asesinato, el esclavismo, el abuso infantil, etcétera, han mejorado», afirma Mastroianni. En cuanto a la moralidad más cotidiana, análisis de grandes cantidades de experimentos psicológicos apuntan a un aumento del 10% en los comportamientos cooperativos entre 1956 y 2017. «Hay dos dimensiones de la moralidad: una vinculada a aspectos más personales, como los sexuales, y otra relacionada con la cooperación social, como el pago de impuestos», explica Raúl Tormos, investigador del Centro de Estudios de Opinión (CEO). Hay mucha diversidad entre países en la primera dimensión y mucha homogeneidad en la segunda. Además hay claras señales de una mejora en la dimensión de cooperación en función del desarrollo socioeconómico, según datos de Tormos y colaboradores. Los autores han insinuado una interpretación progresista en su trabajo. Han animado al público a no escuchar a los agoreros que sacan renta política de agitar la decadencia de las costumbres antiguas. No obstante, el trabajo también podría tener una lectura conservadora. Si el neoliberalismo y el consumismo no han afectado a la moralidad, entonces no hay nada criticable en ellos.