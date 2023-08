La redada de gitanos de 1749

Al concluir la Guerra de Sucesión (1701-1714), Felipe V heredó la política antigitana de los Austrias. En 1721 creó la Junta de Gitanos para buscar la forma más efectiva de terminar con la etnia. Dos años más tarde, dicha junta concluyó que al no haber podido eliminar sus costumbres ni credos la única forma de terminar con los gitanos era expulsarlos. Hasta entonces habían contado con el asilo eclesiástico, pero Benedicto XIV, gracias a la petición del entonces rey Fernando VI, lo revocó en 1748 con lo que dejó una comunidad gitana vulnerable.

El Consejo de Castilla aprovechó que no tuvieran adonde ir para realizar un arresto masivo con el fin de sacarlos de España y enviarlos a las provincias americanas en donde iban a ser forzados a trabajar en fábricas y minas reales. El objetivo era lograr la extinción de la etnia y lo llamaron la «solución definitiva al problema gitano».

Gaspar Vázquez de Tablada, presidente del Consejo de Castilla y obispo de Oviedo, pidió información a Portugal, ya que Lisboa había hecho planes algunos unos años antes para expulsar a sus «ciganos». En junio de 1749 se planteó una redada para capturar a gitanos de cualquier edad y sexo. En las instrucciones se incluía un preámbulo que tachaba de «vaga y dañina» a esta etnia. Además, añadía que era un «pueblo que infectaba a España con feos delitos» y alentaba a «exterminarlos de una vez».

La operación comenzó a las doce de la noche del 30 de julio de 1749. Todos los gitanos y gitanas fueron expulsados de sus casas, separados por sexos y enviados a lugares de reclusión. Las posesiones y bienes de los apresados fueron subastados para pagar la operación, pero lo que recaudaron no fue suficiente, así que recortaron la ayuda alimenticia destinada a los gitanos presos que ya de por sí era escasa.

Los gitanos no opusieron ningún tipo de resistencia y muchos de ellos, al considerar que no habían cometido ningún delito, se presentaban voluntariamente ante las autoridades con sus certificados de castellanos viejos, que a la postre no les servirían para nada. Muchos «payos» ayudaron a sus vecinos gitanos y otros tantos párrocos se negaron a entregar a los que tenían refugiados en sagrado.

Se ha llegado a cifrar en 9.000 los gitanos detenidos durante la operación de un total de aproximadamente 11.000 censados en España. Las pretensiones de acabar con los «parásitos» de la sociedad concluyeron con el arresto de los gitanos más integrados y trabajadores. De hecho, algunos ayuntamientos como el de Málaga pidieron que se liberara a los gitanos con oficios como el de herrero o artesano, ya que la carencia de este tipo de trabajadores había dejado muy maltrecha la economía local.

Las quejas consiguieron que en octubre de 1749 se aprobara un nuevo decreto que ordenó la liberación inmediata de los gitanos considerados honrados así como la restitución de sus bienes. Para ser liberados necesitaban primero que algunos testigos de su localidad dieran fe de la honradez del reo. Se calcula que al menos la mitad de los apresados durante la redada fueron liberados gracias a este decreto. Sin embargo, muchos no pudieron recuperar sus propiedades y tuvieron que empezar de cero.

Los que no tuvieron la suerte de poder demostrar su honradez soportaron16 años más de tormento. Los hombres fueron trasladados a los arsenales, obligados a servir al rey de por vida. Otros, los que tuvieron peor suerte y siguieron en las cárceles, sufrieron un trato inhumano que llegó a ser atestiguado incluso por los propios vigilantes quienes enviaron diversas misivas para solicitar mejoras para los presos. Las mujeres y los niños fueron trasladados a casas de caridad con pésimas condiciones higiénicas.

Los gitanos destinados a trabajar en arsenales llegaron a hacer huelgas, arriesgándose a ser ejecutados. Las gitanas fueron las que más opusieron resistencia y muchas consiguieron fugarse. Se mofaban de los carceleros y les agredían cuando tenían oportunidad.

Los gitanos presos tuvieron que esperar a la llegada de Carlos III que en 1763 indultó a los supervivientes, muchos de ellos ya ancianos.