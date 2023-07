El verano reaviva el fenómeno del ‘cozy mistery’

La tercera novela del humorista australiano Benjamin Stevenson empieza así: «Todos en mi familia han matado a alguien [de esa frase toma el título]. Algunos, los más eficientes y productivos, hemos matado a más de uno». Por su parte, El código Twyford, de la británica Janice Hallett, rinde tributo a Enid Blyton a la vez que invita a descifrar un misterio exclusivamente a base de grabaciones de audio. Ambos autores, cada uno con sus propias e ingeniosas armas, vienen a abonar una tendencia editorial que empezó a experimentar un revival durante la pandemia apelando a un lector que buscaba evasión: el cozy crime, cozy mistery o cosy crime, la variante amable de la novela policiaca que toma como referente a la Miss Marple de Agatha Christie, bebiendo de la era dorada del género, en los años 20 y 30 del siglo XX.

El verano reaviva el lanzamiento de nuevos títulos de este subgénero acogedor del noir, donde reina el conocido como whodunit —el reto de adivinar quién es el asesino siguiendo las pistas que deja el autor—, pero la mayoría buscan dar una vuelta de tuerca a las clásicas novelas enigma y de estilo Cluedo. Ya abrieron el melón, en 2021, David Safier —y su detectivesca Miss Merkel (Seix Barral)—, S. J. Bennett —que en El nudo Windsor (Salamandra) convirtió en investigadora a la reina Isabel II— y el cómico Richard Osman —con El club del crimen de los jueves y sus ancianos metidos a detectives (Espasa / Columna).

Los mafiosos de Stevenson

En el nuevo alud, novelas como Un crimen con clase, de Julia Seales (Lumen); Mentiras piadosas, de Jacqueline Winspear (Maeva); Miss Marple. Doce casos nuevos, de 12 autoras de hoy, entre ellas Kate Moss y Ruth Ware; La camarera, de Nita Prose (Duomo); la serie de Finlay Donovan, de Elle Cosimano (Contraluz), o dos nuevas colecciones: la de clásicos de la British Library en Duomo, y la de cozy crime de Alma.

«Sentía que el mundo tenía tanta oscuridad que no quería añadir más a mis libros, así que miré con afecto hacia la edad de oro del crimen. A mí, escribir un misterio de habitación cerrada como este me divirtió y puede ayudar al lector a escapar un poco del mundo real, a reír y emocionarse», explica Stevenson en entrevista desde Australia. En Todos en mi familia han matado a alguien (Planeta / Columna) congrega en un aislado hotel de montaña, donde irán apareciendo cadáveres, a los Cunningham, «grandes triunfadores en el campo de los asesinatos» y en realidad una familia peculiarmente mafiosa.

Al protagonista, Ernie Cunningham, que escribe libros sobre cómo escribir novelas policiacas, su familia le hace el vacío porque en el pasado denunció a su hermano a la policía, acusado de homicidio y que acaba de salir de prisión. «Cuando Ernie piensa en voz alta o habla al lector intentando resolver el misterio, ¡en realidad soy yo, el autor, resolviendo la trama yo mismo!», señala el australiano. A través de Ernie, rompe la cuarta pared y crea un juego metaliterario con el lector, al que le hace resúmenes de los implicados y, ya en el prólogo, le detalla en qué páginas encontrará las distintas muertes. «Primero pensé que muchos irían directamente a esas páginas, pero sorprendentemente, la mayoría no lo hace. No pasa nada si saltan a ellas, ¡yo diseñé el libro así! Pero sí parece que a la gente le gusta ir hacia atrás una vez que llegan a esas partes, para comprobar si hago trampas», dice divertido.

Precisamente porque no hacer trampas era uno de los 10 mandamientos de la ficción detectivesca que Ronald Knox fijó en 1929 para los autores desde el Detection Club, del que formaron parte Agatha Christie, Gilbert K. Chesterton o Dorothy L. Sayers. El propio Stevenson escribe el decálogo al inicio del libro. «Pero no hay que seguirlos al pie de la letra. Sirven para escribir solo la novela de misterio de juego limpio. Ernie siempre dice ‘su’ verdad», apunta quien admite «disfrutar ideando métodos creativos y diabólicos para que sus personajes se despachen unos a otros. Aquí, el asesino, La Lengua Negra, utiliza una antigua técnica de tortura persa».

Más allá de la trama detectivesca, Stevenson transmite la idea de que «le damos demasiada importancia a tener la misma sangre en las venas. Ernie aprende a aceptar que el lazo invisible de la sangre no es tan poderoso como el rodearte de los que quieres para formar tu propia familia».

A Janice Hallett, gracias a la aplaudida La apelación, The Times la bautizó como «la Agatha Christie del siglo XXI». En 2021 fue el segundo debut de novela negra más vendido tras otro cozy crime, El club del crimen de los jueves de Richard Osman, y ultima la versión televisiva. En aquel resolvía un asesinato en un pequeño pueblo a través de correos electrónicos y wasaps. Su nuevo libro, El código Twyford (Ático de los libros), que ha ganado el Book of the Year: Crime and Thriller Award 2023, que otorga la revista británica The Bookseller, también tiene un formato narrativo inusual: se suceden las transcripciones de 200 grabaciones de audio hechas con el móvil de un exconvicto desaparecido, Steven Smith, que llegan a manos de un policía.

«Durante mucho tiempo fui guionista y mi trabajo con el diálogo y con emails, audios, mensajes… se ha canalizado a las novelas. Eso me permitía potenciar a los personajes», explica durante una visita a España la autora, que asegura que sus novelas son menos amables y que todos los cozy crimes, como el caso de los suyos, contienen «oscuridades, aunque sin centrarse en lo gore o desagradable y sí en resolver el misterio».

Homenaje a Enid Blyton

Y su misterio, mejor dicho, el que el lector sabe que investiga Smith gracias a sus audios, es la desaparición de su profesora 40 años atrás durante una excursión escolar. Con ella compartió una novela de una famosa autora infantil, Edith Twyford, que se cree que ocultaba pistas en sus libros con un misterioso código. A través de ella, Hallett rinde «homenaje a Enid Blyton», la autora de series juveniles como Los Cinco.

Fascinada por todo tipo de códigos, riza el rizo con su rompecabezas intelectual, su manera, cree, «de dejar una marca en el género», a la vez que intenta liberarse de «las comparaciones con Agatha Christie evitando personajes estereotipados». Y ahí está Smith, un hombre nacido en una familia desestructurada, con un pasado delictivo, que avisa de que es un mentiroso y marcado por la no-relación con un hijo del que desconocía la existencia. «Es un superviviente con buenas intenciones, que se ha quedado sin opciones. Se plantea cómo habría sido su vida si hubiese tenido educación».

Plantea Hallett cómo «la lectura es el catalizador para salir de la delincuencia. En Inglaterra, el 50% de los presos son analfabetos y tienen dificultades para leer o escribir. El conocimiento les puede dar más oportunidades al intentar reinsertarse para lograr un trabajo».