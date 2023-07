Ángela Rodicio: «Putin es víctima de un sistema corrupto desde1917»

Especialista desde hace más de tres décadas en política internacional de TVE, la periodista Ángela Rodicio ha sido enviada especial en los principales acontecimientos internacionales desde la disolución de la Unión Soviética y la primera guerra del Golfo, entre finales de los 80 y principios de los 90 del pasado siglo. Corresponsal en el Este de Europa y en Oriente Medio, cubrió las guerras de Bosnia y diversos conflictos que han llevado a cambios de fronteras, migraciones masivas y grandes procesos negociadores. Acaba de publicar El zar olvidado. Miguel II y los cinco días que pudieron cambiar el mundo (Espasa), una recreación fehaciente de la revolución de octubre de 1917 en Rusia que le ha llevado cinco años de investigación cuya recompensa es haber encontrado la clave para entender la historia de Rusia desde hace un siglo y comprender lo que sucede en el presente.

¿Por qué ha decidido ahondar en la figura de Miguel II, zar durante un día?

Mi interés empieza con mi trabajo para Televisión Española como enviada especial en Rusia cubriendo la disolución de la Unión Soviética a finales de los 80 y principios de los 90. Me quedaron cosas pendientes por investigar y hace unos cinco años descubrí la historia de este zar de un día, Miguel II, que cierra la dinastía de los Romanov, estrenada por Miguel I, y da fin a la monarquía en Rusia. Después de cinco años de investigación, he hecho una reconstrucción de cinco días de la revolución de febrero de 1917 y he encontrado la piedra roseta para entender la historia de Rusia y lo que está ocurriendo ahora.

¿En qué se ha basado?

He acudido a testimonios directos originales de la época, he estado años buscando, encontrando, acumulando y traduciendo documentos de la Universidad de Columbia, en la sección de manuscritos raros, del diario de Miguel II que me facilitó en inglés un profesor universitario de Canadá, de relatos, artículos y crónicas de periodistas de la época, tanto extranjeros como españoles, y de testigos que vivieron de cerca esos hechos históricos, como Nadine Nabokov, gran amiga de Miguel II, y su hermano Vladimir, padre del escritor. Me llamó la atención la cantidad de mujeres corresponsales que había entonces en San Petersburgo cubriendo las últimas ofensivas de la I Guerra Mundial en el flanco oriental y la calidad brillante del periodismo de la época.

Recoge en su libro que Miguel II propició los únicos comicios por sufragio universal, secretos y directos de la historia de Rusia desde 1917.

Es precisamente el hilo conductor del libro, a la historia ha pasado que Nicolás II es el último zar de Rusia y que abdicó en su hermano, quien hizo lo mismo al día siguiente. No es cierto: Nicolás abdica el 2 de marzo del calendario juliano (nuestro 15 de marzo, por el calendario gregoriano) y Miguel II, ya como nuevo zar, se reúne al día siguiente con los líderes liberales y radicales de la Duma, del soviet de Petrogrado, y entre todos deciden que se hagan elecciones directas por sufragio universal en Rusia para votar la composición de una asamblea constituyente que decidiría qué régimen quería para Rusia: monarquía o república. Miguel firma una renuncia temporal, que fue redactada por el puño y letra de Vladimir Nabokov, un líder político del partido constitucionalista progresista, y se queda a la espera de ese proceso. Se celebran elecciones en diciembre de 1917 que ganan los social revolucionarios, pero los bolcheviques, que solo obtuvieron un 20%, ya habían dado un golpe de estado (no fue una revolución) contra el poder legítimo en octubre. El 5 de enero de 1918 se reúne esa asamblea constituyente y Lenin con sus guardias letones la disuelve a las 5 de la mañana del 6 de enero y cambia el calendario, equiparándolo al occidental —creo que para comerse todos esos días en que hubo elecciones—. Y así hasta hoy. La semana pasada Alekséi Navalni, el principal opositor ruso a Putin, decía desde la cárcel en su cuenta de Instagram que lo único que quiere para Rusia son elecciones libres y democráticas.

Por eso alude en su libro a la cita de Shakespeare en La tempestad: «El pasado es prólogo».

Esa cita era también una de las favoritas de John Fitzgerald Kennedy, a mí me parece fundamental. De hecho todo el mundo lo dice, hace unos días Prigotzhin, el oligarca ruso que se ha sublevado, decía «vamos a otro febrero de 1917» y Putin, en su discurso a la nación, mientras no se sabía adónde iban esos sublevados del grupo Wagner, decía: «No quiero que esto sea otro febrero del 17».

Miguel II quería alejarse de la imagen de su hermano, apodado Nicolás el sangriento, y se negó a disparar a la población sublevada desde palacio. ¿Ese fue su gran error?

Según memorias que he ido recopilando, entre ellas las de Vladimir Nabokov, en aquel momento hubiera hecho falta un Napoleón, quien no dudó en disparar contra la población primero en Toulon y luego en París. Miguel II era general del ejército, había estado al mando de la llamada «división salvaje» en el Cáucaso, podía haber salido a la calle con sus hombres leales y haber disuelto aquella revuelta que solo tuvo lugar en la actual San Petersburgo. Pero prefirió hacer gala de su liberalismo, era un hombre de su tiempo en la metrópoli más cosmopolita del momento, como Nueva York o París lo fueron después, hasta el punto de que solo sería zar si los rusos le votaban. Estaba casado con Natalia, una mujer divorciada dos veces con la que protagonizó una bonita historia de amor, a quien llamaban La revolucionaria y a quien Nicolás II se refirió en una carta a su madre como «la bestia inmunda». Convivían y se relacionaban con el ambiente de altísimo nivel cultural del momento en la ciudad, no olvidemos las figuras de renombre que han pasado después a la historia de la literatura, por no hablar de que allí se reinventa el teatro, el montaje de cine, el ballet contemporáneo y conviven músicos de primer orden. El propio Miguel II es compositor y amigo íntimo de Rachmaninov. Su comportamiento al renunciar fue absolutamente lineal y coherente.

¿Por qué lo mataron y cómo trataron su muerte?

A Miguel Romanov, que estaba viviendo a las afueras de Petrogrado esperando a ver qué pasaba, lo detienen primero bajo arresto domiciliario, en marzo de 1918, lo mandan al límite de los Urales y lo mata el 13 de junio de 1918 un comando de primeras figuras de bolcheviques; sus restos son los únicos de todos los Romanov que no se han encontrado. Lo enterraron física, histórica y moralmente.

Usted conoció a Putin en 1991 cuando iba a entrevistar al alcalde de Petrogrado (Leningrado-San Petersburgo), ¿qué impresión le causó?

Era el recepcionista del Palacio Mariinski, donde me había citado Anatoli Sobchak, alcalde de Petrogrado, para hacerle una entrevista el 6 de enero de 1991. Era mi primera vez en Leningrado y justo la cita era en el edificio donde se había reunido el último consejo imperial del zar el 27 de febrero de 1927. Entramos en el hall del palacio —iba con un cámara ruso y con Teresa Zaeba, hija de una niña de la guerra y un oficial ruso que me hacía de traductora—, era inmenso, con un mostrador enorme y un teléfono de plástico rojo o naranja detrás del cual estaba un hombre perdido en ese espacio sideral que me dijo que no tenía constancia de ninguna entrevista. Se ablandó un poco cuando le dije que no podía volver a España diciéndole a mi jefe que no tenía la entrevista y me dijo que esperáramos. Después de dos horas o más, apareció otro hombre y nos condujo a una sala increíble con un trampantojo de Lenin paseando por el canal del Nieva con los pelos de su abrigo al viento. El hombre de la recepción era Vladimir Putin y lo narro en el primer capítulo del libro por el interés que tiene el hecho de que alguien aparentemente insignificante puede destaparse en Rusia como alguien con tanto poder. Esa sería la primera lectura, pero al escarbar descubres que el poderoso no es Putin, sino el sistema de agencias y estamentos de inteligencia que controlan todo y ponen al frente del gobierno a alguien que puedan controlar y del que tengan un dosier intachable.

¿Cómo explica la figura del actual presidente ruso y su papel en la guerra de Ucrania?

Creo que a partir de hace un siglo se crea un sistema, el bolchevique, que luego no se reforma, sino que se transforma, como la energía. El pasado mayo murió Glebba Pavlosvski, el máximo asesor de imagen de Putin, el que lo creó como líder. Cuando le preguntaron sobre su pupilo dijo: «No solo es la cara del sistema, sino que es un mutante, el sistema regula a todo el mundo y Putin es tan víctima de ese sistema como cualquier otro». Estamos luchando con un sistema corrupto desde el 3 de marzo de 1917, para ser más exactos desde el 6 de enero de 1918, cuando se disolvió a tiros la Duma. Es un sistema que crea mutantes, víctimas, una detrás de otra, empezando por el propio Lenin, quien se muere en 1924 sifilítico y se dice que envenenado por Stalin, y el que lo envenena es el cocinero, que curiosamente era el abuelo de Vladimir Putin.

Antes aludió a la cantidad de mujeres periodistas en San Petersburgo. Usted también ha sido otra pionera: la corresponsal de guerra más joven de la TVE.

Como les digo a los jóvenes de 20 años que me miran como si fuese una momia cuando les digo que cubrí la disolución de la URSS, citando a Liza Minnelli: no es que sea mayor, es que empecé muy joven. Tuve suerte porque en aquel momento solo había una tele pública, a la que entré como becaria por mis notas y currículum universitario. También fui afortunada de que me cogieran en Internacional, lo que más me interesaba: hablaba idiomas y se viajaba un montón, se cubrían las cosas como Dios manda, pasando largas temporadas o viviendo en el sitio del que informabas, no había crisis económica y la gente se informaba por la única tele que había. Se dieron una serie de circunstancias por las cuales pude hacerme con una gran experiencia desde el principio, y, sobre todo, en un momento histórico como aquel. Recuerdo que me tenía que cortar porque no podía estar todo el rato diciendo «acontecimiento histórico», pero es que realmente lo eran.

¿Ser la única mujer y encima la más joven en un mundo masculinizado le acarreó problemas de discriminación (la llamaban la niña Rodicio)?

No, y por una razón sencilla: no quise ser consciente de la situación. Voy ser y clara, sentí algo de lo que más tarde encontré la definición perfecta en un verso de Dante de La Divina Comedia: «Non ti curar di lor, ma guarda e pasa», que quiere decir «no te detengas en ellos, mira y sigue tu camino».

Profesionalmente creció e Bosnia, maduró en Irak y consolidó su vocación en Israel, siendo testigo de buena parte de los conflictos que han marcado la historia reciente. ¿Qué personajes y qué hechos la han marcado más?

Llegué a hacer un curso de resolución de conflictos en Naciones Unidas por si alguna vez dejaba de ser periodista. Me han marcado todos los hechos y personajes que he entrevistado, pero al que recuerdo con más admiración e incluso afecto es a Isaac Rabin, exprimer ministro de Israel. Lo entrevisté en 1989 cuando era un simple diputado y yo estaba empezando, le hice una entrevista deleznable, con preguntas simples y banales, pero él fue tremendamente generoso en sus respuestas, podía haberme despachado con dos frases, creo que se dio cuenta de que enfrente tenía alguien que no le iba a suponer ningún apuro; luego las veces que lo he visto, lo he mirado diciendo «si tuviera ahora la entrevista, se iba a enterar». También Gorbachov. He tenido la suerte de conocer a todos los presidentes rusos (Yeltsin, Gorbachov y Putin). Una vez le pregunté qué figura le atraía más de los emperadores rusos y me dijo Alejandro II, el que acabó con la esclavitud, estaba a punto de aprobar una constitución cuando lo mataron. Y es justo lo que le pasó a Gorbachov políticamente.

¿Cómo le cambió cubrir conflictos bélicos?

Son cosas que no sabes hasta que no estás, hay gente que dice que le da igual que le silben las balas y luego son unos caguetas; otros que tienen miedo, cuando van pierden el temor. A mí me da un ataque de nervios si se me estropea la lavadora, pero me pones delante de un hombre con una ametralladora y soy la persona más pancha del mundo. Te cambia, como todo en la vida, para bien y para mal; la parte buena es que descubres que cada momento es precioso y que cada día que vives debes aprovecharlo al máximo.

De los premios que ha recibido (Galicia en Femenino, el UNCA de corresponsales de la ONU, de la Conferencia Episcopal, el Espasa de ensayo, el Maria Grazia Cutuli de Il Correo Della Sera, entre otros), ¿cuál recibió con mayor satisfacción?

El UNCA porque lleva el nombre de mi gran amigo Ricardo Ortega, otra víctima del buen periodismo. También el de Maria Grazia Cutuli, a la que conocí un mes antes de que la mataran en noviembre de 2001 en Afganistán.