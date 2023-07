-Para llegar a ser grande, ¿primero hay que soñarlo?

¿Blanca Li son todas las danzas?

Sí, porque los géneros coartan: me interesa la diversidad. Cualquier danza, si está bien interpretada, es bella y capaz de emocionar. La danza es la capacidad de llevar el cuerpo a unos límites que trascienden la técnica para transmitirte emoción.

Espectáculos en los que usted hace de todo y sin asesores, «sé de todo». ¿Y todo se lo debe a esa vida trepidante que lleva?

Es que se supone que una coreógrafa sólo sabe de danza, pero yo soy una persona muy cultivada. He trabajado mucho con directores de teatro, cine, circo, ópera y otros espectáculos de música como el jazz, hip-hop, latina, electro, contemporánea… He aprendido tanto de artistas de disciplinas tan diferentes. A los 12 años entré en el equipo nacional de gimnasia rítmica y competí internacionalmente hasta los 15, entonces me decanté por algo más creativo y menos competitivo, y a los 17 ya estaba en Nueva York en la escuela de Martha Graham.

¿Ser la tercera en una familia numerosa marca?

Aprendes a ser autónomo y a encontrar tu espacio, y también, a compartir y vivir en comunidad, y esto te enseña a dirigir equipos. Me encanta sentirme en grupo, como me siento en mi compañía (radicada en París); me gusta hacer familia.

Blanca, ¿qué hace tan bella y universal a Dido y Eneas? ¿Su emotividad tal vez?

Sí, es además una historia universal y atemporal, la del amor, la traición, el desamor, la locura y el suicidio. Habla además de un ser poderoso que se ve abandonado públicamente, lo que tiene mucho que ver con el mundo de las redes sociales hoy, donde todo se expone; de seres que viven tan observados, con una imagen pública tan fuerte, que han de pedir permiso para sentir.

Ha convertido a los personajes en altísimas estatuas de piedra, ¿es el contraste entre lo clásico y lo contemporáneo que representa el cuerpo de baile?

Son seres divinos más allá de lo terrestre, se concentran en la voz y en una gestualidad mínima. Sus emociones son expresadas por los bailarines, terrestres y humanos; por eso sus movimientos están basados en el diafragma que es allí donde la emoción surge físicamente.

Han añadido un prólogo que es un canto fabuloso a la naturaleza, ¿fue una elección reivindicativa?

Pensar que en el barroco eran capaces de admirar y elogiar de este modo la naturaleza nos está diciendo que no podemos alejarnos de ella.

Blanca, ¿ha conseguido hacer de los Teatros del Canal lo que se proponía, un teatro de mirada europea?

Estoy supercontenta con lo que hemos hecho a pesar de que han sido tres años de una complicación inimaginable. Se tomó la decisión de que la cultura importaba mucho en semejantes circunstancias y fuimos de los poquísimos teatros del mundo que mantuvimos las puertas abiertas durante la pandemia. Esto propició que pudiéramos recibir a compañías internacionales muy destacadas: abrimos los Teatros del Canal al mundo. Nosotros seguimos creando y dando trabajo a los artistas de compañías nacionales, y el público vino a ver los espectáculos para olvidar la dura realidad. Nos hemos convertido en una casa de creación abierta a todas las formas de expresión posibles, especialmente a la creatividad que se sirve de la tecnología.

¿No teme que la tecnología acabe por engullir o hacer perezoso al arte?

¿Miedo? Para nada, porque nada es comparable al espectáculo en vivo, que es algo tan antiguo como la humanidad. El espectáculo online nos ayuda a descubrir lo que no conocíamos, a divulgar, pero para disfrutar hay que atender el directo.

¿Cómo se lleva con el clan Ayuso?

Prefiero no responder a esto en estos momentos.

Madrid, feudo y capital de la derecha, coloca en sus instituciones culturales a artistas e intelectuales mayormente de signo opuesto. ¿Casa mal la derecha con el arte y el pensamiento?

Creo que deberíamos separar la cultura y el arte de la tendencia o reflexión política de cada uno. Hace muchos años que vivo en Francia y allí los directores de instituciones o grandes festivales culturales son independientes, nadie les pregunta de qué signo político son, y se mantienen en sus puestos trabajando al margen de los vaivenes políticos, porque para ver resultados necesitas una continuidad. Eso es la democracia.

«La danza es muy eficaz para la integración social. Sirve para existir de otra manera», sostiene. ¿De qué otra manera?

El poder de la danza es compartir, y cuando se trata de niños con difi cultades de integración cultural, que es lo que más he trabajado, a veces descubren ciertas dotes que desconocían, o se ganan el respeto del grupo, y esto puede llegar a cambiar hasta su forma de estudiar, su forma de estar se vuelve más segura.Blanca, para llegar a ser grande, ¿primero hay que soñarlo?

No cabe duda de que los sueños son la base de todo lo que hacemos: basta con creérselos. Hice el primer espectáculo completamente virtual habido en el mundo, Le bal de Paris, para lo que tuvimos que ir por delante de la tecnología, y fue así porque lo había soñado. El «no se puede» es lo único que no quiero escuchar a mí alrededor: la mayoría de las invenciones antes fueron sueños.