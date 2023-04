¿Cuánto dura un segundo?

¡Nadie que no esté loco puede pensar que un reloj es consecuencia del azar! Así pues, ¿quién puede pensar que un organismo como el humano, mucho más complejo que el de un reloj, es producto del azar? Nadie en su sano juicio puede dudar que somos criaturas de Dios.

(William Paley. 1802. ‘Natural Theology, or Evidences of the Existence and Attributes of the Deity collected from the Appearances of Nature’).

Días atrás andamos moviendo las agujas de los relojes restando una hora a nuestras vidas, hora que se devolverá a muchos, pero no a todos, en octubre. El cálculo del tiempo es ahora extraordinariamente preciso. Lo recibimos por Internet, entre otros medios, sin error apreciable alguno. No siempre fue así.

Mark Twain nos cuenta en su libro Guía para viajeros inocentes que en Tánger se estropeó el reloj de la torre de la mezquita. Dado que ningún musulmán sabía arreglarlo y que los no creyentes no podían entrar en la mezquita se reunieron los grandes hombres de la ciudad para buscar solución. A uno de ellos se le ocurrió lo siguiente: «Oh, hijos del Profeta, ya es sabido que un perro cristiano y relojero portugués contamina la ciudad de Tánger con su presencia. También sabéis que cuando se construyen las mezquitas, los burros cargan con las piedras y el cemento y cruzan el sagrado umbral. Por lo tanto, enviad al perro cristiano a cuatro patas y descalzo al interior del recinto sagrado para que arregle el reloj. Y así se hizo».

Y es que los relojes mecánicos se habían convertido en imprescindibles para ordenar la vida ciudadana. De hecho, los primeros relojes mecánicos de los que tenemos noticia son los que se instalaron en los monasterios e iglesias europeas en la Edad Media. Se dice que fue Gerbert d’Aurillac (circa 938-1003), el que fuera el papa Silvestre II en el 999, quien inventó el reloj de pesas, pero no es sino en el siglo XIV cuando tenemos noticias de la instalación de estos relojes para ayudar a los monjes a rezar. Recordemos que lo hacían a la hora prima, salida del Sol, tercia, sexta, que era la del mediodía, nona, duodécima, la puesta del Sol, y completa en la noche cerrada. Aquellos relojes constaban de un sistema regulador, de una fuente de energía que era la energía potencial de un peso, y de un indicador del tiempo transcurrido. Todo esto se fue perfeccionando con el paso de los años y la experiencia adquirida por los relojeros que cada vez lo hacían mejor. Aunque desde miles de años antes existían relojes de sol y de agua, estos suponían un gran avance ya que los relojes de sol únicamente valían en los días despejados y de las clepsidras había que estar siempre pendientes.

De los monasterios pasaron a las ciudades donde a toque de campana se ordenaban todas las actividades de trabajo y rezo. Las torres de las iglesias y de los ayuntamientos no estaban completas sin un gran reloj. Naturalmente la hora que se seguía era la hora local solar y se usaban horas desiguales ya que se adjudicaban doce horas al día, de la salida a la puesta del Sol, y doce horas a la noche. Pasar a medir el tiempo con horas iguales no fue fácil. En Italia, por ejemplo, se mantienen las desiguales —horas itálicas se llamaban, como nos cuenta Goethe en su Viaje a Italia— hasta el siglo XIX en que la administración austríaca del norte de la península impone los modos horarios de Centroeuropa.

Relojes de péndulo

Un avance enorme en el mecanismo regulador, que es el que marca la precisión del reloj, lo dio el descubrimiento de Galileo cuando observaba el balanceo de las lámparas en la catedral de Bolonia y descubrió que las oscilaciones de un péndulo son isócronas, esto es que tienen la misma duración en cada péndulo. La fórmula para la duración del período es el doble de pi por la raíz cuadrada de la longitud del péndulo partido por el valor de la gravedad en el lugar. Eso abrió camino a Cristian Huygens para que pudiera utilizar los péndulos para calcular el valor local de la gravedad. Ahora podríamos en un lugar prefijado utilizar un péndulo de una longitud dada para definir una unidad de tiempo.

Los relojes de péndulo que construyó Huygens llegaron a tener una precisión de unos diez segundos al día y se empezó a pensar en ellos para que resolvieran un problema que traía de cabeza a los marinos: determinar la longitud de cualquier lugar. Así como la latitud es fácil de resolver observando la altura del Sol a mediodía, la longitud, que dependía del meridiano base era un problema no resuelto para los navegantes que necesitaban de ella para situarse en el mundo y evitar accidentes y naufragios. El principio es muy simple: tenemos que llevar en el barco una hora de referencia con la que poder calcular la longitud del punto donde realizamos la medida.

Los péndulos no sirven para esto ya que se descontrolan con el cabeceo del buque. Huygens los cambió por el volante de torsión que no tenía ese inconveniente, pero aun así no consiguió construir un cronómetro marino —así se llamó y se llama— lo bastante fiable para el uso que se le quería dar. Hay una larga y bonita historia para la resolución de este asunto en la que no podemos entrar, solo apuntar que el gran ganador del Longitude Prize, el premio establecido en Inglaterra para quien construyese ese cronómetro, fue un relojero sin formación científica llamado John Harrison. A veces vale más maña que fuerza.

Revolución con el cronómetro

La admiración que levantó la exactitud del cronómetro tuvo hasta implicaciones teológicas que comparaban a Dios con un relojero. Podríamos citar a Laplace y otros muchos de la misma época que equiparaban el Cosmos con un gran reloj, todo fruto directo del invento del relojero Harrison.

Con este magnífico reloj se estableció de un modo preciso la duración del ciclo de las fases lunares en 29,53 días, periodo que corresponde al tiempo transcurrido entre dos lunaciones (lunas nuevas), y la duración del año trópico, o intervalo de tiempo transcurrido entre dos equinoccios de otoño sucesivos, de 365,24... días. Ahora estábamos ya en condiciones de dar un salto y poder dar una definición de lo que dura un segundo: una ochenta y seis mil ava parte de la duración de un día solar medio del año trópico (24X60X60= 86 400). Como es sabido, arrastramos una herencia que proviene de los babilonios y egipcios a través de griegos y romanos: los días de veinticuatro horas, las horas de sesenta minutos, los minutos de sesenta segundos y eso que hemos dejado de usar los «minutos terceros» como sí hacía el padre Feijoo.

No es todavía un tiempo científico, es decir que nos sirva para el cálculo con el grado de exactitud que necesita la Ciencia. Buscamos un tiempo homogéneo y uniforme, necesitamos que todos sus segundos tengan la misma duración, y que sea válido en cualquier lugar del Universo, puesto que las leyes Físicas son universales. En todo caso, era suficiente para que los monjes rezasen a su hora y los ciudadanos no perdiesen el tren (hay que hacer notar que el tren obligó a prescindir de la hora local para pasar a un tiempo universal e hizo mucho por mejorar los relojes que usaban los viajeros).

En 1955 se da otro avance. Como los años trópicos van cambiando se fija mejor el valor del segundo si elegimos por definición un año de referencia. Así un segundo es 1 partido por 31 556 925,975 de la duración del año trópico de 1900.

La mecánica cuántica

En 1967 se adopta para el Sistema Internacional de Medidas, una definición de segundo que no se basa en el movimiento de los astros que hasta entonces habían impuesto su patrón. Pasamos a aplicar la mecánica cuántica y definimos el segundo como «la duración de 9.192.631.770 períodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133 no perturbado». Esta definición se ha retocado sin modificar su esencia en 1997 y en 2018. Nuestro segundo cumple ahora con estándares de mayor precisión (la precisión de los relojes alcanza ahora a un segundo cada 33.700 millones de años), menor incertidumbre y el depender de una constante atómica y no de nuestra observación del año trópico, pero ha perdido todo el romanticismo que podía tener su relación con la observación del Sol o de la Luna como habían hecho nuestros antepasados.

Ahora parece que esto no es tampoco suficiente precisión. En efecto en la Conferencia General de Pesas y Medidas, en su 27ª reunión (2022), ha entendido que se puede y se debe mejorar por lo que ha acordado que en su próxima reunión de 2026 se propongan nuevas definiciones para el segundo que serían adoptadas, si se aprueban, en la siguiente reunión de 2030. Hay que tener en cuenta que esta definición debe estar relacionada con el Tiempo Universal Coordinado (UTC) que es una escala de tiempo producida por la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (BIPM) y que tiene la misma velocidad que el Tiempo Atómico Internacional (TAI) aunque difiere del TAI en un número entero de segundos.

Seguimos afinando por tanto lo que dura un segundo para que la fiabilidad y la incertidumbre de las comparaciones de tiempo y frecuencia sigan mejorando. Aún no sabemos bien cuánto dura un segundo.