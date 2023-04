La tinerfeña Natalia Hernández es profesora de Yoga y recuerda ilusionada su primer gran viaje sola: Indonesia. «Había hecho pequeños viajes en España pero siempre al encuentro de alguna amiga o amigo. Esa vez quise ir más allá», detalla. Desde Tenerife viajó a Java y, desde ahí, a la isla de Bali, donde aparece retratada arriba. «En mi caso esos miedos estaban y aún están cada vez que emprendo un viaje en soledad, pero no dejo que me bloqueen», reconoce.

Pese a esos temores iniciales, no duda en recomendar la experiencia «al cien por cien». «Si no quieres, no estarás sola del todo, siempre encuentras viajeros como tú con quien puedes compartir estancia, excursiones, clases de yoga o cursos». Esta apasionada de los viajes recuerda que hay muchas opciones a la hora de plantearse un periplo de este tipo. «Puedes lanzarte como lo hice yo la primera vez o puedes hacerlo a través de agencias que unen a personas que quieren viajar en soledad y que sin conocerse hacen un grupo de aventura, así he viajado también a Kenia y Croacia».

«Viajar sola es una experiencia única cada vez», sentencia. Aún no tiene claro su próximo destino, pero todo apunta a que emprenderá rumbo a Asia de nuevo. «Mi consejo es que viajen si lo desean; no se van a arrepentir, nunca lo olvidarán».