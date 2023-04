Juanjo Marichal: «Fui tres veces a la Muralla China y ninguna al Roque Nublo»

«Para mí viajar solo aporta muchas cosas, entre las cuales está la libertad de decidir destino o, por ejemplo, elegir mis fechas sin tener que cuadrar con nadie», cuenta el grancanario Juanjo Marichal, peluquero retirado que reside en la isla de Gran Canaria. «Una vez en destino el viajar sólo te ofrece la posibilidad de conocer gente nueva, turistas o locales», aclara Marichal, «y a su vez conocer lugares fuera de las rutas turísticas».

No oculta que viajar sin acompañante «no es una decisión fácil de entender sobre todo para personas indecisas y poco independientes», dice cuando se le plantea cómo acogen sus familiares y amigos esa decisón suya de viajar solo.

Asimismo, Juanjo Marichal, que aparece en la imagen superior fotografiado en el templo de Angkor Wat, en Camboya, cuando se le interroga acerca de los países que ha visitado en solitario responde con un certero «más de 30».

«Creo que sería más breve decir los que no he visitado que los que sí conozco», añade este profesonal retirado. «Principalmente he visitado todos los que me hacían ilusión, y en algunos de ellos he repetido». Algo «malo de mi», dicew, «es que he estado tres veces en la Muralla China y ninguna en el Roque Nublo».

«Al 100%», dice recomendar esa experiencia de viajar solo, «pero puedo entender que haya gente que no esté preparada psicológica y emocionalmente». «¿Problemas? Un atraco en El Cairo», reconoce Marichal que, sin embargo, del viaje a Camboya en diciembre del 2021 «solo se salva sus monumentos, es historia pura», dice.