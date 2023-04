Elena Fuenar: «Te das más cuenta de tus propias capacidades»

Profesora y examinadora de español en Toulouse (Francia), la grancanaria de 36 años Elena Fuenar ha visitado 41 países. En varios de ellos realizó sola distintas «etapas para encontrarme en algún punto con amigos o familiares», recuerda antes de explicar que, sin embargo, sin ningún acompañante ha viajado por «ciudades de Grecia y he hecho el Camino de Santiago». No duda en recomendar la experiencia del turismo en solitario porque, dice, «te permite elegir tu ritmo; te escuchas y estás más abierta a conocer a cualquier persona que se acerque y aprender muchísimo de ellas sin estar pendiente de nadie pero sobre todo porque te das más cuenta de tus propias capacidades». Cuenta Fuenar que al menos ha vivido «un mes en seis de los países que he visitado —UK, Canadá, Paraguay, Zimbabwe, California y Francia—. De hecho, de algunos de esos viajes», asegura, «ha salido parte de mi proyecto @eleparatodos, los cuentos para enseñar idiomas y fomentar al mismo tiempo la interculturalidad… La posibilidad de hacer inmersión con otras personas y otras culturas me ha permitido también conocer bien esas costumbres para poder escribir, enseñar y transmitir con la mayor veracidad». Tras confesar que viajando sola no ha tenido «ningún problema» y que a su entorno «al principio les costó» asumir su afición por viajar sola, Elena Fuenar rememora las cinco últimas etapas del Camino de Santiago que realizó en solitario, «desde Sarriá hasta Santiago». Así, en octubre de 2016, «en unas de mis vacaciones en Francia, decidí echarme a caminar. Fue maravilloso y repetiré», confiesa. «Mi padre se unió para la última etapa y realizó la llegada a Santiago conmigo. Me gustó todo en ese camino, el levantarte a tu ritmo, el ser capaz de viajar con tan solo una mochila y dos mudas, el deporte que implican los alrededor de 20kms de caminata diarias, el llegar a cada pueblo sin nada reservado y decidir in situ dónde dormir esa noche y, sobretodo, la gente que vas encontrando por el Camino, de diferentes orígenes, diferentes razones por las que están ahí, diferentes personalidades, sonrisas diarias… Un enriquecimiento único», concluye.