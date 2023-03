La misma guerra, varias lecturas

La guerra de Ucrania es motivo permanente de análisis editorial con la consiguiente multiplicación de títulos. Desde diferentes ángulos y aproximaciones a las causas de la guerra, algo hay en la mayoría de ellos del parecer del gran historiador Eric Hobsbawm (1917-2012), recogido por el periodista italiano Antonio Polito en una entrevista publicada en 1999 en forma de libro. «Hay muy pocas dudas de que Stalin se convirtió en un auténtico líder nacional porque condujo una guerra sentida por el pueblo ruso como genuinamente nacional. Una guerra en la que todos los rusos se sentían implicados. Por eso, todavía hoy, cuando nos preguntamos qué es lo que el comunismo ha dejado en Rusia, debemos prestar atención a la experiencia de la guerra». Algo cercano a la guerra entendida como herramienta de cohesión nacional.

Competencia de identidades

L’Ukraine. De l’indépendance à la guerre (Le Cavalier Bleu, 2023), de Alexandra Goujon, se adentra en los estereotipos arraigados en la cultura rusa que presentan Ucrania como «un país sin historia, un pueblo campesino, un idioma sin particularismos, una identidad flotante». A partir de ahí, la inclusión de Ucrania en el imperio ruso sirve para «desacreditar la especificidad de la identidad ucraniana y la pertinencia de un estado soberano». Para Vladimir Putin, la legitimación de la guerra parte de la negación de una identidad ucraniana diferenciada de la rusa.

El recurso a la guerra para restablecer un orden heredado de la cultura imperial es el de los siloviki (hombres fuertes), procedentes del Ejército, el KGB, el FSB y empresas de seguridad, explican Galia Ackerman y Stéphane Courtois en Le livre noir de Vladimir Poutine (Robert Lafont y Perrin, 2022).

Democracia y autoritarismo

Las puertas de Europa. Pasado y presente de Ucrania (Península, 2022), de Serhii Plokhy, es un clásico de 2015, convenientemente actualizado. El autor desarrolla la idea de que a partir de la desaparición de la URSS surge en la relación ruso-ucraniano una tensión permanente entre un proyecto autoritario y otro democrático que «se ha inclinado hacia Occidente en sus aspiraciones geopolíticas y sus valores sociales y culturales». Ha surgido así un alejamiento insalvable en el que Vladimir Putin ve el riesgo de que el ejemplo ucraniano prenda en la sociedad rusa.

Rusia reclama su estatus

A raíz de la anexión de Crimea por Rusia y de la ocupación del Donbás proliferaron los análisis sobre los objetivos que se ha fijado el Kremlin. Ukraine and Russia: From Civilized Divorce to Uncivil War (Cambridge University Press, 2019), de Paul D’Anieri, ahonda en la tensión al final de la Guerra Fría entre la democratización en el este de Europa y «la insistencia de Rusia en mantener su estatus de gran potencia y el dominio sobre sus vecinos inmediatos». Tal enfoque se remite a la necesidad de garantizar su seguridad frente a la expansión de la OTAN hacia los países del este de Europa.

La revisión y actualización del enfoque de D’Anieri está presente en Ucrania: la primera batalla de la tercera guerra mundial (Deusto, 2022), de Yuri Feshtinsky y Michael Stanchev. Según los autores, el propósito de Putin es «romper el statu quo vigente para dar forma a un nuevo eje ruso-chino capaz de discutir la hegemonía a Estados Unidos», y, al mismo tiempo, acabar con la herencia del equilibrio estratégico propio de la Guerra Fría.

La «paz fría»

El ensayo de Richard Sakwa Frontline Ukraine: Crisis in the borderlands (Bloomsbury Academic, 2022) maneja el concepto de «paz fría» para referirse a lo que el resto de autores entiende que es una nueva versión de la guerra fría, fruto del fracaso al articular una política poscomunista «inclusiva y simétrica y un orden seguro».

El resultado fue y es la estimulación de «nuevos resentimientos y potenciales nuevos conflictos», entre los que el de Ucrania es el que mayor repercusión tiene porque se ha mundializado.

Más allá de los tópicos

El historiador y profesor de la UAB Francisco Veiga firma Ucrania 22: la guerra programada (Alianza, 2022), lectura que define como «un reportaje historiográfico» en el que conviven el trabajo académico y la experiencia personal sobre el terreno desde 1976 hasta 2021.

El autor también avisa al lector de que se enfrenta a un texto «desasosegado e intranquilizador», y bastante de ello se debe a su largo capítulo de conclusiones, siquiera sea porque son deudoras de un análisis que rehúye los lugares comunes y porfía en la búsqueda de explicaciones a ambos lados de la divisoria: la corrupción en Rusia y Ucrania, los antecedentes de la guerra de Crimea (siglo XIX), las guerras de los Balcanes (comienzos del siglo XX) y las que liquidaron la existencia de Yugoslavia, así como la impronta populista del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. «Nadie puede ganar la guerra de una forma decisiva», sostiene Veiga.

Desinformación y manipulación

No exenta de atrevimiento analítico, en Hybrid Warriors: Proxies, Freelancers and Moscow’s Struggle for Ukraine (C. Hunst & C., 2022) la periodista ruso-estadounidense Anna Arutunyan se pregunta si Crimea y el Donbás revelaron una nueva forma de guerra híbrida o si lo que realmente sucedió fue que «Moscú fue manipulado por las mismas fuerzas que había desatado».

De tal manera que Occidente ha malinterpretado la naturaleza misma de esta guerra a causa de la desinformación y el sesgo narrativo.

Pavel Filatiev, paracaidistas de la 56 Brigada de Asalto Aéreo ha publicado un relato Zov, que significa «llamamiento o alistamiento». Lo que está llamado a ser un bestseller internacional es la primera narración en primera persona de un soldado ruso que ha dicho no a la guerra de Ucrania. Pavel participó como soldado en la invasión y después se arrepintió. Esta obra es una reflexión acerca del significado de esta guerra inútil y estúpida. Sobre si era necesario estar allí, acerca de si sus acciones habían sido buenas o malas, sobre cuál era el sentido de su participación activa y acerca de qué había hecho para ir a parar a aquella maldita guerra. Como militar paracaidista estaba obligado a cumplir órdenes, no podía negarse a ir a la guerra, ni siquiera derecho a acobardarse y desertar bajo pena de muerte. Su deber era defender al pueblo ruso, a su país.

Pero en el Ejército, como todo el mundo sabe, nadie hace preguntas. Pavel empezó a plantearse cuestiones como si Rusia realmente estaba amenazada por Ucrania, si nos habrían atacado con la ayuda de la OTAN. Cayó en la cuenta de que eran falsas excusas del imperialismo nacionalista ruso. Polonia y las repúblicas bálticas eran miembros y Finlandia se postulaba a integrarse en la Alianza Atlántica, por lo que la supuesta amenaza ucraniana no era algo real. Se preguntaba por la razón de ocupar territorios de otro país, cuando en Rusia hay un exceso de territorios totalmente baldíos. La opinión pública mundial no tenía la menor duda: acusa a Rusia de agresión y ocupación ante una Ucrania agredida y ocupada. Con ayuda de una oenegé rusa de ayuda a los disidentes pudo escapar y contar su amarga experiencia. Ahora vive en París con estatuto de refugiado y con miedo a las represalias de los servicios secretos rusos.

El estilo del libro es fluido, crudo y trepidante. Es una crónica de la guerra que lo impregna todo, como un lugar nada heroico sino por el contrario gris, sucio, caótico y cutre, además de absurdo. Un espacio donde los soldados rusos asalvajados que disparan sin ton ni son tanto a ancianos, como a mujeres y niños indefensos. Como bárbaros que saqueaban todo lo que encontraban a su paso, de todo tipo de electrodomésticos a ordenadores. Es la guerra de Putin porque es su principal impulsor rodeado de la cúpula militar corrupta que exhortan a los rusos a luchar contra el Occidente democrático, cuyo contagio supondría la peor pesadilla para los jerifaltes postsoviéticos. La guerra en la televisión rusa no existe como tal, es una palabra prohibida, la califican como operaciones especiales. Les cuentan que Ucrania se va a convertir al catolicismo. Los ciudadanos rusos se lo creen todo y tienen poca comprensión de lo que está sucediendo en realidad. Muchos jóvenes, más informados, en lugar de alistarse han optado por huir del país.

Una guerra real que trae consigo hambre y enfermedades tanto físicas como mentales, falta de higiene, noches sin dormir y exceso de adrenalina. Una sensación de proximidad con la muerte en todo momento. Una tropa mugrienta, demacrada y furiosa contra un mando incompetente. Un ejército, el ruso, incapaz de vestir, equipar y alimentar a sus propios soldados. Como testigo de esa guerra se vio en la obligación moral de contar estas historias, para no contribuir más a la pérdida de miles de vidas humanas. Pavel pudo contar esta trágica historia en pleno siglo XXI porque fue evacuado del frente debido a una herida en un ojo. Tuvo suerte, después se negó a volver a la zona de guerra. Como acto de conciencia, se vio en la obligación de escribir Z, la marca que llevan los carros de combate ruso en la invasión y posterior ocupación de Ucrania.

Ironiza cuando comenta que los tercos ucranianos se niegan a desnazificarse. Un pueblo como el ucraniano en legítima defensa y con moral de victoria ganará frente un ejército ruso desmoralizado y falto de estrategia, que perderá en esta aventura insensata y criminal. En estos relatos convergen actos de confesión y actos de rebeldía, crónica bélica y sentimental. Confiesa que nada puede hacer para que el ejército ruso se retire y vuelva a casa, pero sí que puede contarnos su experiencia. No a la guerra de Putin.

La guerra de Putin