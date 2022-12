El origen español del dólar

El protagonismo político y el prestigio de España como potencia europea durante el siglo XVI alcanzó su cénit durante el reinado de Carlos V y de Felipe II. Estas circunstancias favorecieron el nacimiento del Real de a Ocho, la moneda más demandada de su tiempo. Se creó durante el reinado de Carlos V en plata, con un valor de 8 reales y 272 maravedís. Pesaba 27,468 gr y tenía una pureza de 0,93055%. Se usó por todo el mundo para comercializar entre la metrópoli y las Indias, así que sirvió como principal producto de exportación de España. Durante tres siglos fue un referente para las monedas que circulaban en otros países.

Pero, ¿cómo influyó en el dólar? Debemos tener en cuenta que, en la Antigüedad, las columnas de Hércules eran las encargadas de anunciar el fin del mundo y durante siglos fueron representadas con una banda que anunciaba Non Plus Ultra (no más allá). Cuando los españoles y portugueses consiguieron demostrar que el océano era navegable, Carlos V decidió unir a su escudo de armas las columnas de Hércules añadiendo la leyenda Plus Ultra (más allá) para expresar el éxito en la expansión del Imperio a tierras lejanas.

En la reforma monetaria impulsada por Carlos V, el Real de a Ocho se acuñó con dos columnas superpuestas en el reverso que representaban la grandeza de la riqueza de los Austrias. Esta moneda comenzó a ser conocida en el mundo anglosajón como Spanish daller y estuvo en curso en Estados Unidos hasta 1857 con el valor de un dólar.

Respondía al modelo del táler, moneda gruesa de plata acuñada en los países centroeuropeos desde finales del siglo XV. El peso de esta pieza se equiparó en América al valor de un peso de oro, por lo que desde entonces comenzó a llamarse peso.

A finales del siglo XIX el Real de a Ocho seguía siendo competitivo en Oriente, en donde superó y desplazó a otras unidades de plata como el dólar de Estados Unidos, el británico o el yen japonés. En España, su heredera fue la pieza de 5 pesetas, el «duro».

Además, el precio de las acciones en el mercado de valores de los Estados Unidos denominado en octavos de dólar perduró hasta el 24 de junio de 1997 cuando la Bolsa de Nueva York la convirtió a dieciseisavos de dólar.

En cuanto al símbolo del dólar $, anteriormente representado con dos trazos en lugar de uno, comenzó a utilizarse en la correspondencia comercial desde 1770 para referirse al Real de a Ocho español y existen dos hipótesis sobre su origen. Una señala que es una abreviatura para la palabra peso «Ps», de la P solo se conservaría el trazo y la S tomaría el cuerpo del símbolo. La otra sostiene que los dos trazos simbolizan las columnas de Hércules y la banda del escudo español. Esta se apoya en la moneda copiada por los ingleses y americanos, acuñada como el Dólar de las dos Columnas o Pillar Dollar.