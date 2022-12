Las 7 magníficas de Wattpad

Mercedes Ron descuelga el teléfono en Sevilla. Su novela Culpa mía tendrá adaptación cinematográfica. Explica que Prime Vídeo y Pokeepsie Films, la productora de Álex de la Iglesia, ya han comenzado con la producción. «Llevamos tres años en esto. Me mordía las uñas de las ganas que tenía de poder contarlo. Me preguntaban por la película en todas las firmas de libros», confiesa. Hasta ellas le sigue un gran fandom que ha logrado que se acerque al millón de ejemplares vendidos con la editorial Penguin Random House. Y eso que millones de personas ya habían seguido la historia de sus protagonistas, Nick y Noah, en Wattpad.

Puede que a la mayoría de personas que pasen del cuarto de siglo este nombre no les diga mucho, pero la plataforma Wattpad, que nació en 2006 con la voluntad de ser una aplicación de autoedición, se ha convertido en una comunidad global de literatura que suma más de 90 millones de miembros. Lo más impactante es que está consiguiendo que millones de adolescentes y jóvenes se enganchen a la lectura como nunca antes se había visto gracias, en parte, a la posibilidad de interactuar con los autores. Y a que es gratis.

Mercedes Ron (Argentina) Pionera en saltar de Wattpad al papel, ha vendido cera de un millón de ejemplares de su trilogía ‘Culpa mía’. Amazon Prime la adapta al cine.

Nacida en Argentina y nacionalizada española, Mercedes Ron fue una de las pioneras en Wattpad. A los 19 años comenzó a publicar un capítulo al día de una novela que ya tenía escrita. Miles de personas en España y Latinoamérica se fueron enganchando poco a poco. Unos 10 años después, acumula más de 60 millones de lecturas en la aplicación.

Otra de las grandes (y jóvenes) estrellas es Joana Marús. La mallorquina, de 21 años, comenzó a usar la plataforma como lectora a los 11. Después se animó a escribir. Tras 10 años de proceso (y con un parón de dos entre medias), se ha convertido en una institución: lleva más de 100 millones de lecturas con su libro Antes de diciembre, que ya dio el paso al formato físico.

Eva Muñoz Benítez (Colombia) Su saga ‘Pecados placenteros’ cuenta con 200 millones de lecturas. Ha entrado en el catálogo de Montena con ‘Lascivia’ (87 millones).

Pero los lectores no solo se quedan ahí, en el ciberespacio. La autora Inma Rubiales explica que le cayó el «diluvio universal» cuando le tocaba firmar libros de su quinta novela, Hasta que nos quedemos sin estrellas (Planeta). Comentó a sus compañeras de la editorial que igual no habría nadie. Ellas le contestaron que no se preocupara: tenía un público que iba a estar con ella hiciera el tiempo que hiciera. Dicho y hecho. «Una de las escenas que tengo grabadas en la cabeza es cuando comenzó a caer granizo. Les pedí que se refugiaran, pero todas las lectoras se quedaron en la cola», cuenta. «A mí las lectoras me tratan en las firmas como si fuera una amiga de toda la vida —prosigue la escritora de 20 años—. Y eso creo que es muy bonito».

La relación de estas autoras con los lectores es bastante singular. Marús recuerda especialmente una firma en Málaga. Fue casi al final de suprimera gira y llevaba muchos días firmando. «El día anterior había enseñado en Instagram las heridas que tenía en los dedos por estar tantas horas con el bolígrafo. Al día siguiente, aparecieron varias lectoras con tiritas envueltas en lacitos de regalo. Se convirtió en una de mis firmas favoritas», exclama.

Alex Mirez (Venezuela) La serie de televisión basada en sus libros ‘Perfectos mentirosos’, con 115 millones de visualizaciones en Wattpad, está en camino.

El ‘fandom’, parte del éxito

Montena, sello perteneciente a Penguin Random House y la editorial oficial de Wattpad para sus libros en español, fue consciente de lo que movía la plataforma. Por eso firmó un acuerdo para publicar y distribuir en exclusiva los títulos en el mundo hispanohablante a través del sello Wattpad by Montena. Entre sus autoras están Flor M. Salvador, Ariana Godoy, Joana Marcús, Álex Mirez, Eva Muñoz y Ava Draw. Para Rosa Samper, directora literaria del sello, la principal clave del éxito de Wattpad es precisamente sus lectoras. «No es nada nuevo, pero creo que nunca habíamos visto un fenómeno fan tan salvaje y entregado como este. Es algo que las autoras conocen muy bien. Ellas y las lectoras son partes de lo mismo. La comunidad tiene todo el sentido aquí», asegura. Muchas lectoras han empezado a leer por ellas, y muchas quieren ser a su vez escritoras por lo mismo.

Porque si hay algo que contestan todas las autoras al unísono cuando se les pregunta qué tiene de bueno la plataforma, es la comunidad que han creado. «Me lo paso muy bien subiendo capítulos y viendo sus reacciones —asegura Marús—. Es muy divertido poder hablar de tus personajes y que entiendan perfectamente lo que estás diciendo. Me parece muy interesante ver cómo cada persona interpreta la misma escena o los mismos diálogos de forma totalmente distinta».

Ariana Godoy (Venezuela) Su libro ‘A través de mi ventana’ acumula 357 millones de lecturas y es un superventas. La película está disponible en Netflix. Tiene otras dos en proceso.

Lola Gulias, editora de Ficción en Lengua Española de Planeta, certifica la potencia del fenómeno fan: «Ese posible contacto con quien escribe es algo muy adictivo e interesante. Tiene esa parte colaborativa, de poder participar casi en la creación de la novela con sus opiniones». Ella ha visto cómo los libros que vienen de Wattpad llegan a las firmas llenos de pequeños pósits con frases y párrafos enteros subrayados. «Tienen incluso criterios de notas. Hacen verdaderos trabajos lingüísticos del contenido de los libros».

Esto implica que, por norma general, no reciban el hate de otras redes sociales. Alex Mírez, la autora de Perfectos mentirosos (con 115 millones de lectores), cuenta que Wattpad le ayudó a estudiar más para mejorar como escritora: «Entendía que tengo errores. También qué causaba emociones y qué no. Me enseñó a ver que para ser un buen autor no necesitas tener solo una idea, sino sentirla y quererla». Con su trilogía aún sin terminar, esta escritora ya se ha situado en lo más alto de la plataforma.

Flor M. Salvador (México) Fue autora del fenómeno juvenil del año pasado, ‘Boulevard’, con 83 millones de lecturas. Su película está en marcha con guion del también escritor Javier Ruescas.

Ella afirma que uno de sus grandes potenciales de Wattpad es que deja fluir la «riqueza creativa de las mentes jóvenes», que no es poca. Otra de las claves del éxito para Samper es que se ha serializado. «Los capítulos en la plataforma se suben de semana en semana. A las lectoras les toca esperar. Es como el folletín del siglo XIX, crea un enganche brutal», explica.

Gulias también destaca la facilidad para encontrar el tipo de libro en las herramientas de búsqueda. El poder ir probando diferentes novelas sin hacer un desembolso económico también es un plus.

Identidad adolescente

Hay mucha temática romántica y de fantasía. Daniel Escandell Montiel, doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, explica que los textos están relacionados con la juventud de los autores. Muchos retoman universos que ya existen y que atraen a toda la comunidad del fanfiction, deseosos de que los mundos de El Señor de los Anillos, Harry Potter o Crepúsculo se expandan.

Joana Marcús (España) Autora de Montena, ha publicado en Wattpad ‘Antes de diciembre’ (101 millones de visualizaciones), entre los 50 más vendidos de Amazon.

Un ejemplo fue Cincuenta Sombras de Grey, que nació como un fanfiction de la saga de Crepúsculo —la autora iba escribiendo en el foro fanfiction.net entre 2009 y 2011—, y se convirtió en un fenómeno de masas. Otro es Anna Todd, conocidísisma autora por su serie literaria After en Wattpad, que nació como un fanfic [ficciones de fans] de One Direction. Su historia inventada tenía como protagonista al mismísimo Harry Styles.

El filólogo explica que hay también «un universo sórdido de las fanfiction eróticas, semieróticas o pornográficas». Hay categorías para diferentes relaciones, lo que «transciende el interés infantil y juvenil. Eso también forma parte del fenómeno fan: la romantización extrema de los personajes». La proyección de la identidad de género o de la sexualidad de estos personajes tan amplios también forman parte de una cuestión generacional e identitaria, lo que atrae muchas lecturas del colectivo LGTBI.

Imma Rubiales (España) La ha fichado Planeta para publicar su quinta novela, ‘Hasta que nos quedemos sin estrellas’. Cuenta con 1,2 millones de lecturas en Wattpad.

«No hay suficiente producción literaria, ni suficiente representación en las grandes obras populares. Sabemos que, a nivel psicológico, es un proceso importante. La gente establece relaciones positivas con personajes con los que se pueden identificar —señala el profesor Escandell—. Es normal que un colectivo infrarrepresentado busque esos huecos de la ficción, en particular la fanfiction, para poder construir ese espacio». Montelva, con la llegada del éxito Lascivia, de Eva Muñoz, ya se ha iniciado en la colección +21. Está dirigida a un público más adulto y lleva contenido sexual explícito.

El poder del móvil

A día de hoy, las historias de Wattpad se leen en más de 50 idiomas y hay más de mil millones de cargas de textos. La comunidad mundial está formada por 94 millones de personas, incluidos cinco millones de escritores. La compañía explica que su objetivo era revolucionar la forma en que las personas descubren, comparten y se conectan a través de las historias. Para los cofundadores, Ivan Yuen y Allen Lau, la lectura es muy diferente hoy en día. «Es una experiencia social e interactiva, no la búsqueda solitaria que alguna vez fue», explican.

Por eso, las editoras se preguntaban por qué se venderían libros de estas autoras estando gratis en internet. Los números ahora responden que el papel aún tiene recorrido. «Que sea gratis hace que comiencen a leer muchísimas historias, pero no terminan tantas. Las que sí acaban son las que luego compran en papel. Las sienten suyas. Es como si escuchas mucha música on line pero luego vas al concierto. Hay un vínculo con el proyecto», asegura Samper.

Pero Wattpad no solo ha llamado a las puertas de las editoriales. El caso de Mercedes Ron no es el único que ha dado el salto a las pantallas. La película basada en la novela de Ariana Godoy A través de mi ventana (Alfaguara, 350 millones de lecturas en Wattpad), se posicionó como número uno en Netflix en 22 regiones y en el top 10 en 85. En total, generó más de 33 millones de horas de visualización en su primer fin de semana. Tal fue el éxito que, dos semanas después del estreno, obtuvo luz verde para hacer dos secuelas.

También el drama juvenil Perfectos mentirosos de Alex Mírez será adaptado como serie por José Miguel Núñez. Y el fenómeno juvenil por excelencia del año pasado, Boulevard, de Flor M, Salvador, ya tiene una película en marcha. Ella es otro de los ejemplos de cómo millones de lecturas en Wattpad no impiden que sean un éxito en ventas en España.