Quién es ese actor que se parece a montalbano

Es muy probable que el éxito obtenido por los episodios de El comisario Montalbano que La 2 de TVE emitió hasta el pasado mes de octubre (la mayoría de ellos, reposiciones), coronado con la reciente publicación en castellano de Riccardino, novela póstuma que Andrea Camilleri dejó escrita en vida sobre su policía criminólogo, no variaría el resultado de una encuesta en la que se preguntase por el nombre y apellido del calvo actor que ha interpretado al personaje en los casi cuarenta episodios rodados de una serie que batió récords de audiencia en Italia desde el primer momento, y cuyo triunfo tardó en llegar a España, pero lo hizo. Sin embargo, ¿cuántos de quienes la han visto saben que ese actor por el que inquirimos se llama Luca Zingaretti? Y es que si en la literatura son célebres los casos en los que un personaje devora a su autor (el pobre Conan Doyle, presionado por su mamá, los lectores y los editores, tuvo resucitar a Sherlock Holmes tras haberlo liquidado) en la televisión no son tanto los creadores, como los intérpretes, las principales víctimas (quizás sea esta la palabra adecuada, pues aquí nos moveremos exclusivamente en el ámbito del género negro) de un delito que podríamos definir como «robo de identidad». Cierto que unas resisten más y mejor que otras, pero echemos un vistazo.

Un absoluto desconocido en nuestro país, tampoco puede decirse que Luca Zingaretti fuese precisamente una estrella del audiovisual italiano antes de que empezase a hacerse cargo de encarnar al comisario Montalbano, ocupación que ha venido desempeñando desde el año 1999. Sus iniciáticos pasos artísticos los dio en el teatro (donde además de actor es director) y su debut en el cine data de 1987 formando parte del reparto de la película Las gafas de montura de oro. Ese mismo año hizo su primera aparición televisiva en la serie El juez instructor, aunque sería con el filme La manada con el que obtuvo los primeros reconocimientos de la crítica.

A la fama que le ha proporcionado el rol de Salvo Montalbano debe en gran parte, por lo menos hasta ahora, el haber sido requerido para los repartos de más de una treintena de películas y otras tantas series, aunque en ninguna de ellas, ni siquiera en Italia, el que más y el que menos todavía puede dejar de preguntarse:¿Quién ese ese actor que se parece a Montalbano? Y ello, a pesar de que en su carrera se registren premios como un par de galardones al Mejor Actor y en su curriculum figure el título de Caballero del Orden de Mérito de la República, muy posiblemente concedido también gracias a Montalbano. Rematada ya definitivamente la serie (pendiente de que se realice una versión de Riccardino) no se sabe si su pasado de comisario representará un obstáculo para que realizadores de cine y TV se atrevan a otorgarle un papel protagonista.

Han sido unos cuantos los actores que han encarnado a Hércules Poirot, el bigotudo y amanerado detective belga que imaginó Agatha Christie y que se ha erigido en su personaje más afamado…con el permiso de Miss Marple, claro. De todos quienes han intepretado a Poirot tal vez el que ha dejado más huella ha sido el británico David Suchet. También forjado en el teatro, como Zingaretti, Suchet hizo su primera aparición en el cine en 1980, al que ha vuelto en varias ocasiones, pero a partir de 1985 se convirtió en un habitual de las series televisivas. Ese mismo año, no obstante, participó en una película basada en un relato de Christie, La muerte de Lord Edgware, en la que compartió cartel con Peter Ustinov. Paradójicamente en esta cinta encarnaba al Inspector Japp, mientras que Ustinov hacía de Poirot.

Su papel como Hércules Poirot le valió en 1991 una nominación de la British Academy Television Award. Fanático del trabajo «bien hecho», antes de dar el sí a la propuesta Suchet leyó todas las historias de Poirot, para compenetrarse aún más con la personalidad de esta singular criatura de Christie. Suchet continúa trabajando, sin poder despegarse, eso sí, de Poirot, al que su creadora no se recató en eliminar cuando consideró que había envejecido demasiado como para continuar investigando crímenes.

También Sherlock Holmes ha sido interpretado por muchos actores, y algunos de los grandes. Pero vamos a quedarnos con Peter Cushing, que es uno de ellos, de los grandes. Su carrera holmesiana comenzó en 1959 con la película El perro de Baskerville, la primera adaptación cinematográfica realizada en color de este clásico de Conan Doyle. Cuentan que, para ser fiel a su interpretacion, Cushing tuvo que fumar en pipa, y como no le gustaba, se tomaba un vaso de leche para quitarse el sabor a tabaco después de cada toma. Volvió a hacer de Sherlock Holmes en la serie de televisión británica del mismo título (1965-1968) y, en un alarde de entrega, en 1976 interpretó al mismísimo Arthur Conan Doyle en la TV movie El gran Houdini. Retomó el rol de Holmes en Sherlock Holmes y la máscara de la muerte (1984), de la que estaba previsto rodar una secuela, pero la salud de Cushing, con 70 años por aquel entonces, impidió la ejecución (con perdón) de ese proyecto. Pese a su historial holmesiano, Peter Cushing no quedó excesivamente marcado por el personaje. No en balde su curriculum artístico es impresionante, al punto de que en 1976 fue convocado para la película Star Wars, en la que ejerció como uno de los personajes más relevantes, el Gran Moff Tarkin, aunque en un principio se calibró que interpretase a Obi-Wan Kenobi. Cushing falleció el 11 de agosto de 1994 en Canterbury, Inglaterra.

Una serie que aún continúa emitiéndose en España a través del canal Paramount Network es Endeavour, basada en los personajes creados por el escritor Colin Dexter. Ambientada en 1965 en Oxford, Inglaterra, la serie se centra en el inicio de la carrera del joven detective Endeavour Morse, quien después de haber dejado sus estudios en la Universidad de Oxford, se incorpora a la policía de Carshall-Newtown. Sin embargo, el joven detective pronto se desilusiona y comienza a escribir una carta de renuncia, pero antes de que pueda hacerlo es enviado, junto a otros detectives de la policía de Carshall-Newton, a la comisaría de policía de Cowley en la ciudad de Oxford para ayudar a investigar la desaparición de una joven. Allí, el veterano inspector Fred Thursday ve en él a un detective nuevo en el que puede confiar y lo adopta como aprendiz. Morse acepta y comienza a trabajar con la policía de Cowley. ¿La clave de sus éxitos criminalísticos? Ver lo que nadie ve gracias a su vasta cultura.

El joven inspector Morse empezó a ser interpretado por el actor inglés Shaun Evans en 2012. Desde entonces, ITV ha vuelto a encargar Endeavour para nueve temporadas más, con algunos episodios dirigidos por el propio Evans. El pasado 23 de mayo, ITV había confirmado que Endeavour terminaría la producción después de una década al aire con un total de 36 episodios. Entre las otras interpretaciones que ha realizado Evans, llama la atención la de su papel del rockero Kurt Cobain en la obra teatral de Roy Smiles Kurt and Sid.

Pura TV

Si los anteriores personaje provienen de la literatura, de los dos con los que continuamos hay que señalar que se trata de dos productos genuinamente televisivos.

El capítulo piloto de Colombo, personaje y serie creados por los prestigiosos guionistas Richard Levinson y William Link, se estrenó aisladamente en 1968 con un recibimiento de audiencia que no debió de ser demasiado bueno, puesto que hasta 1971 no se consolidaría como serie de éxito. A España no llegaría hasta mediados de los setenta, emitida por la cadena única estatal los domingos por la noche entre los legendarios Estrenos TV, alternándose con una pandilla de inolvidables detectives de la época: Mc Cloud, Banacek, Kojak, Mc Millan y esposa... De aquellos, sólo sobrevivió con largo recorrido el teniente de origen italiano, sin que el paso del tiempo deteriorase su eterna frescura, tal y como podemos confirmar en las recuperaciones que efectúan periódicamente diversos canales. Colombo sobrevivió, sí, y al igual que los clásicos, vivirá siempre, porque era (es) el más inteligente de todos y, además, porque tan estupendamente perfilaron los guionistas al personaje que llegó un momento en que lo de menos era que los episodios repitiesen hasta la saciedad una estructura narrativa única sin que jamás se notase el desgaste. Porque Colombo —escrito originalmente Columbo— es/fue un revolucionario que rompió los estereotipos del género en tanto en cuanto en cada episodio/relato se enfrenta a sus espectadores partiendo en desventaja: ellos saben, y él no, quién es el asesino, de qué manera se cometió el crimen y cuáles sus motivaciones, pero eso no quita para que porfíen hasta el final en averiguar cómo diablos se las amañará el peculiar policía para desentrañar el misterio, acompañándole en sus pesquisas para oler como él, fumar como él, despistarse en sus despistes y hasta conducir su destartalado vehículo. De Peter Falk, el actor que encarna al teniente, qué decir. Su trayectoria cinematográfica fue magnífica, envidiable, mas casi siempre actuando como secundario. Falk dirigió algunos de los capítulos de la última temporada de Colombo y, ya anciano, enfermo de alzhéimer, se cuenta que, en ocasiones, creía ser el personaje que había interpretado durante tantos años. Algo similar a lo que le ocurrió a Bela Lugosi con Drácula.

Angela Lansbury falleció a mediados de octubre. No obstante, para muchos de los millones de seguidores de Se ha escrito un crimen quien se ha ido ha sido Jessica Fletcher, una versión patentemente inspirada en la Marple de Agatha Christie (a cada sitio al que acude, se comete un crimen). Murder, She Wrote se emitió en Estados Unidos entre 1984 y 1996, contabilizando 264 capítulos, que aún continúan programándose en canales de España y Latinoamérica.

Y a fe que la Lansbury también fue una de las más carismáticas actrices de entre siglos. Entre sus más apreciadas interpretaciones en el cine se pueden citar las que realizó en El retrato de Dorian Gray (1945) y El largo y cálido verano (1958). Y un detalle más: durante varias temporadas fue Miss Marple en la obra de teatro El espejo roto, basada uno de los más famosos relatos de Agatha Christie.