Raquel Rodríguez: «Quien crea que el pilates es poco exigente no lo ha trabajado correctamente»

¿Qué diferencia el pilates original del que se practica en la actualidad?

El pilates original o clásico es el repertorio tradicional ideado por J. H. Pilates. Es un programa de ejercicios lentos y controlados que se desarrollan con un orden específico y de manera fluida, como una coreografía, los ejercicios se unen por transiciones que se consideran parte del ejercicio. Se ejercita todo el cuerpo, desde la musculatura más profunda hasta la más periférica. El objetivo es conseguir un equilibrio muscular uniforme. El avance e investigación de las disciplinas del movimiento y de la biomecánica hacen que el pilates contemporáneo pueda adaptarse a las necesidades de cada alumno.

¿Cuáles son las ventajas del método clásico que se imparte y se enseña en su estudio?

Las ventajas consisten en realizar el protocolo de ejercicios respetando un orden secuencial y sistemático, lo que nos permite preparar el cuerpo para realizar la secuencia que viene a continuación. El método se centra en la fluidez, por eso desarrolla la resistencia, un sistema de movimientos enlazados como forma inteligente de organizar el cuerpo.

Cada ejercicio tiene un ritmo único y dinámico. En el clásico, el alumno se centra en el movimiento, aprende la serie y las transiciones. Se requiere una mente tranquila y concentrada, implementando en cada sesión los principios del Pilates: control, concentración, respiración, estabilización, precisión y fluidez.

¿Quiénes pueden practicarlo?

El método Pilates es un sistema de entrenamiento que permite adaptarse a las necesidades y condiciones de cada individuo. Es apto para todo tipo de público, desde niños, adultos, perfiles de edad más avanzada, a personas sin experiencia en movimiento y deportistas de alto rendimiento. Casi cualquier persona puede realizar una clase de pilates, siempre que se encuentre en el nivel adecuado. La mecánica de los movimientos se va haciendo más compleja a medida que el tiempo y la práctica lo permiten. El esfuerzo y el aprendizaje son progresivos, así que todo dependerá del nivel de práctica y actitud de cada uno.

Muchos gimnasios viven un boom de matriculas cada mes de enero y un boom de deserciones más tarde. ¿Son fieles los alumnos de pilates?

El alumno de pilates es muy fiel a su práctica porque descubre y siente los beneficios que el método le aporta a corto plazo. No sólo experimenta los cambios a nivel físico en pocas sesiones, sino también la mejoría a nivel de salud integral y conciencia corporal, lo que hace de este tipo de entrenamiento un método eficaz con el que el cliente logra resultados y bienestar. Tenemos el privilegio de contar con alumnos, alumnas y estudiantes fieles que perseveran en su práctica constante desde hace más de 15 años a quienes agradecemos la confianza y el cariño que depositan en nosotras cada día.

«Cualquier persona puede realizar una clase de pilates, siempre que se encuentre en el nivel adecuado»

¿Es verdad que es una disciplina física poco exigente?

Para nada, quien así lo crea, o no ha realizado nunca una clase de pilates o no ha trabajado correctamente o en el nivel adecuado. El método pilates requiere de compromiso y constancia por parte del alumno para lograr los cambios que busca a nivel físico.

Existen tres niveles de trabajo en protocolo pilates: básico, intermedio y avanzado. Cada uno te prepara para el siguiente y los ejercicios van evolucionando a medida que el cuerpo comienza a estar preparado para asumir nuevos retos.

¿Cómo se adapta la intensidad?

A medida que el alumno avanza, el ritmo y la fluidez en la dinámica de ejercicios va aumentando, lo que permite una adaptación progresiva a la intensidad de trabajo que cada propuesta más avanzada requiere.

Es fundamental contar con buenos profesionales de pilates que adapten los ejercicios al estado físico, a las necesidades individuales, demanda, patología o edad de cada cliente.

¿Cómo convencería de sus bondades a los que descartan su práctica porque ‘no es cardio’ o ‘no adelgaza’?

Les animaría a que prueben y experimenten el gran reto que supone el trabajo de precisión, control y exigencia técnica del método pilates y descubran los beneficios evidentes en su propio cuerpo.

El pilates desarrolla la fuerza, mejora la flexibilidad, ayuda a la coordinación general y aumenta el control del cuerpo y la conciencia. Incluir clases de pilates a tu rutina de ejercicios no sólo te ayudará a fortalecer y tonificar los músculos abdominales, fortalecerá tu espalda y reducirá las probabilidades de sufrir lesiones. Junto a una buena alimentación, es sin duda un complemento perfecto para las sesiones de cardio.

«Control, concentración, respiración, estabilización, precisión y fluidez son los principios de esta disciplina deportiva»

¿Por qué el pilates puede beneficiar a profesionales como los deportistas de élite o los bailarines?

Porque es un trabajo que se enfoca en el fortalecimiento de la musculatura profunda y estabilizadora del core y la flexibilidad, lo que permite a los deportistas mantener un cuerpo equilibrado que evita lesiones por descompensaciones musculares y falta de elasticidad.

Por ello, el pilates es compatible con otras disciplinas, es un complemento muy conveniente que se incluye cada vez más en los planes de entrenamiento de deportes como fútbol, tenis, ciclismo, baloncesto, … y se considera parte fundamental de la preparación física.

¿Qué garantías debe ofrecer un estudio de pilates?

Profesionales con certificación oficial que garanticen unos estándares únicos de calidad y con experiencia en el trabajo corporal, monitores cualificados que hayan recibido una formación integral del método pilates y una preparación de calidad en escuelas certificadas de la mano de profesionales de largo recorrido en el sector. En nuestro estudio estamos en continua actualización.

¿Existe alguna iniciativa para conseguir que el pilates se convierta en parte de la Formación Profesional reglada?

Sabemos que algunos profesionales de pilates referentes en España están dando unos primeros pasos al respecto. En el caso del pilates, no existe un certificado de profesionalidad específico para ser profesor de esta disciplina, la ley no lo contempla concretamente. Aún así, a pesar de no haber un certificado concreto, aquellos que se dedican a impartir pilates, no dejan de ser profesionales del deporte y, como tales, sí necesitan un certificado. Cada comunidad autónoma regula la ley estatal dentro del marco normativo de su autonomía.