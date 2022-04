Valentina Zenere & André Lamoglia: «Élite' es muy diferente a lo que hacíamos en Disney»

¿Cómo han llegado a Élite?

André Lamoglia: Lo que pasó conmigo es que rodé una serie en Argentina con un compañero que era de España y cuando terminamos todo esto, en medio de la pandemia, me mandó un mensaje diciéndome: ‘Mi jefe quiere hacer pruebas con algunos actores. ¿Te apetecería hacer una?’. Y yo le dije: ‘Claro que sí’. Hice tres pruebas en medio de la pandemia por Zoom y luego en la última me dijo Diego (Betancor), que es el productor ejecutivo de la quinta temporada, que allí estaría. Y dije: ‘¡Buah!’.. Aún no me lo creo.

Y ese español tan correcto, André, ¿dónde lo ha conseguido?

A. L.: Estuve un año en Argentina y el año pasado aquí en España. Aunque a veces fallo.

Usted, Valentina, ya tiene una maravillosa experiencia en nuestro país con Las chicas del cable.

Valentina Zenere: Sí. Fue una experiencia superguay. Me vine de Argentina con ganas de meterme en este mercado porque me parece que en España (ríe) estamos haciendo las cosas muy bien. Me apetecía un montón. Y cuando acabé un proyecto de mucho tiempo que estaba haciendo antes, quise dar el salto de apostar a ver qué pasaba acá y sucedió Las chicas del cable y... ¡ahora esto! ¡Ojalá sigan surgiendo proyectos!

Está afincada en España.

V. Z.: Sí, vivo acá. Voy a visitar Argentina siempre que puedo, que me encanta, pero vivir, vivo acá.

Háblenme de sus personajes. Iván es un chico, digámosle, juguetón, que tiene un poco loco a Patrick (Manu Ríos) con sus constantes provocaciones.

A. L.: (Ríe): ¿Juguetón? Es natural.

V. Z.: Superjuguetón. Estoy de acuerdo.

De Isadora, su personaje, Valentina, al principio no se sabe muy bien cuáles son sus intenciones.

V. Z.: Sí. No sabes por dónde se va a mover y qué va a hacer. Pero me encanta. Es una chica que va adelante con todo y le da igual todo y es muy impulsiva y explosiva. Me gusta mucho interpretarla e ir metiéndome en lo que se va a ir viendo un poco más adelante. Todo tiene un porqué. Lo de afuera está tan lindo..., pero lo de adentro no tanto y en el tercer capítulo ya se va a ver la soledad que tiene. Y en eso se va a ir profundizando más. Van a lograr empatizar y entenderla. Espero, pobrecita.

Porque ella es una chica muy sexi, siempre rodeada de lujo por ser hija de empresarios en Ibiza.

V. Z.: Sí. Su familia es básicamente la dueña del ocio nocturno en Ibiza y desde muy chiquita ella mama todo. Y en Madrid lo lleva de puta madre.

A. L.: Es la dueña de Ibiza.

André, Iván es el hijo de una especie de Ronaldo, un futbolista portugués, el mejor del mundo, que se monta unas fiestazas en casa. Un tipo muy divertido, pero un desastre.

A. L. : Yo digo que no soy su hijo, sino que soy el padre de la relación. Es algo divertido, porque Iván tiene la responsabilidad de cuidar a su padre, que no es lo habitual.

Valentina, usted es cantante. ¿Le habría gustado cantar en la serie?

V. Z: Es una propuesta que me gustaría hacer, pero por ahora no. De hecho, he creado una canción inspirada en Isadora que ya presentaré en su momento.

A. L.: ¿Ah, sí?

Y usted, André, ¿también canta? Ha participado en un videoclip.

A. L.: Y en una serie musical, pero cantar no es lo mío. Aunque lo puedo intentar, e igual sale.

Lo que sí se le da muy bien es surfear, como demostró en una serie brasileña que iba de eso.

A. L.: Sí, me gusta mucho y a partir de la serie de Disney Channel Juacas, aún me he metido más en ello. Me encanta surfear y todo lo que sea la playa, la naturaleza y el deporte, con lo que se juntó todo.

Como buen brasileño. Pero no ha podido mostrar en Élite sus habilidades sobre la tabla. Tomen nota para la próxima temporada.

V. Z.: De esta entrevista están saliendo muchas propuestas. Vamos a salir con la libreta llena: hay que cantar y hay que surfear.

A. L.: Tú cantando y yo surfeando. Pero está bien que no practique surf aquí, porque así resulta distinto a lo que ya había hecho.

V. Z.: A ver, una fiestita en una discoteca en Ibiza y que te pegues una surfeada no estaría mal.

A. L.: Y que nos quedemos ahí dos semanas rodando, sí.

Ambos han trabajado en producciones de Disney. Con esta serie esa imagen de chicos Disney la han enterrado del todo.

V. Z.: Nada, nada, nos despedimos. Bueno, no nos despedimos, pero Élite es muy diferente a lo que hacíamos en Disney.

Totalmente. Usted, Valentina, tiene 8,5 millones de seguidores en Instagram y ya no le debe de dar tanto vértigo, pero ¿están preparados para la fama que vendrá?

A. L.: Yo no pienso mucho en eso. Lo que venga…

V. Z.: ...lo abrazaremos de la mejor manera.

A. L.: Yo veo lo de los seguidores como que la gente te tiene cariño y valora tu trabajo, algo que es increíble, pero no estoy muy metido en ello.

V. Z.: Es que todo el mundo dice: ‘Prepárense, prepárense’. Y decimos: ‘Pero imagínate, si luego no pasa nada, qué hacemos?’. (ríe)

A. L: Mejor no crearse expectativas.

V. Z.: Mejor estar tranquilos y hacer nuestro trabajo con amor y pasión.

Ellos son los chicos y chicas que entraron en anteriores temporadas a formar parte del universo de 'Élite' y ya están inmersos en el fenómeno mundial que supone esta serie juvenil capaz de colocarse junto a Los Bridgerton en el ranking de lo más visto en Netflix. Manu Ríos, Carla Díaz, Martina Cariddi, Omar Ayuso, Claudia Salas y Georgina Amorós hablan de en qué punto se encuentran sus personajes.

Benjamín (Diego Martín), director de Las Encinas y padre de Patrick, Ariadna y Mencía, se ha vuelto un verdadero tirano.

Carla Díaz: Nuestro padre siempre ha sido muy autoritario y un poco nazi, pero llega a un límite que lo pone todo muy difícil. Toca techo.

Y Mencía (Martina Cariddi), que siempre era muy rebelde, opta por ser más sumisa y obediente.

Martina Cariddi: Sí, opta por relajarse. Siempre estaba enfadada con el mundo. Con su padre, con sus hermanos, con todos. Pero ahora intentará complacer a la gente. No es tanto que sea sumisa, sino que va a ser la hija que su padre quiere que sea.

Patrick (Manu Ríos), en cambio, liderará una rebelión.

Manu Ríos: Ya de por sí Patrick es muy rebelde e independiente. Siempre ha sido el ojito derecho de su padre, pero ahora que siente que éste no le presta la atención que merece, le tacha de caprichoso y le dice cosas que no quiere escuchar, se rebela. Y hace todo lo posible para molestarle.

A Ariadna (Carla Díaz) la vemos queriendo vivir la vida a tope.

C. D.: Totalmente. Ha estado a punto de morir y se da cuenta de que la vida son dos días, por lo que cambia. Deja de ser la hija perfecta, la novia perfecta y decide vivir al límite.

¿Patrick sufrirá en el amor?

M. R.: Esta temporada sufrirá más. Iván (André Lamoglia), el nuevo alumno, se convierte para él en un reto. Pero se descubrirá a sí mismo.

Mencía parece perdida. Y vuelve un poco loca a Rebe (Claudia Salas).

M. C.: Emocionalmente no está bien y no sabe lo que quiere.

La parte de thriller es importante en esta serie. Avanzan las investigaciones por la muerte de Armando y hay nuevo cadáver.

M. R.: Pero quién es no se sabe hasta el último capítulo.

Hay una referencia al cine de Almodóvar. ¿Tiene algo que ver en ello, Manu? Al ser de su pueblo...

M. R.: No. Pero me hizo mucha ilusión, porque Almodóvar es muy guay. Ese es el capítulo más diferente de toda la temporada. Es muy divertido. Tampoco tengo tanta presencia, pero lo he disfrutado mucho.

Ariadna sigue teniendo mucho éxito con los chicos.

C. D.: Digamos que Ari tiene un problema con la fidelidad.

Omar (Omar Ayuso) ya no tiene a Ander (Arón Piper). Es el adiós definitivo al Omander, esa relación que tanto gustó a los fans.

Omar Ayuso: Esta temporada Omar por primera vez tiene que enfrentarse a sí mismo. Ya no está su hermana ni Ander, solo tiene a Samuel (Itzan Escamilla) y cuando empieza a haber un conflicto duro entre ellos, se da cuenta de que no es nadie, porque todos estos años ha conjugado su identidad a través de los demás. Y eso le sirve para crecer.

Rebe (Claudia Salas) debe guardar un gran secreto, pese a lo impulsiva y extrovertida que es.

Claudia Salas: Sí, es cómplice de un asesinato. Pero lo lleva bastante bien, porque no le parece tan grave que una mala persona tenga un mal final. Es justicia poética. Y Rebe hace un viaje muy parecido al de Omar: de autoconocimiento, de escucharse, de cuidarse... Es bonito estar con ella, verla crecer, cómo madura.

Cayetana (Georgina Amorós) está en una situación complicada, porque debe defender al Príncipe, que cometió una agresión sexual.

Georgina Amorós: Es una trama compleja, porque está el tema del abuso y se pone encima de la mesa si perdonar o no.

Aparece una nueva persona en la vida de Omar, un inmigrante, Bial (Adam Nourou). Pero no busca en él una relación ni sexo.

O. A.: La trama de Omar en esta temporada no está relacionada con el amor. Y yo, como actor, lo he agradecido mucho, porque el amor está muy bien, pero en la vida hay infinidad de problemas.

Rebe debe olvidar a Mencía.

C. S.: Mencía tiene mucho que ver en la vida de Rebe. Han tenido una relación muy bonita. Pero el viaje que hace Rebe, el propio viaje es ella. Tiene una historia de amor, preciosa, que es con ella misma.

¿Y qué pasa con Cayetana?

G. A.: Se da cuenta de que el concepto de amor que tenía era bastante equívoco. Era tóxico. E indaga más en el amor sano, porque desea creer realmente en el amor.

¿Cómo llevan la fama que supone un fenómeno como Élite?

O. A: Es la mejor forma de estar. Es un expositor maravilloso, un trampolín. Que tu trabajo se vea tanto... Y luego están las muestras de cariño que hemos recibido de todas partes del mundo de forma masiva.

C. S.: Esta forma de empezar está muy bien para abrir caminos. Lo que pasa es que no sigue el orden cronológico, porque de la noche a la mañana apareces y estalla todo. Pero ha sido un privilegio formar parte de este equipo, aprender mucho, escuchar mucho y lo que hemos vivido.

G. A.: Ha sido muy intenso y creo que hemos crecido en esta serie.

M. R.: Hay que quedarse con lo positivo de la fama. Y siempre ponerse las pilas.

C. D.: Es una gran proyección y hay que estar preparado para ello.

M. C.: Y lo que debes hacer ante la fama es no cambiar tu entorno y tu forma de vivir.