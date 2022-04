El armario Motomami: así combina Rosalía estilo motero, anime y grandes firmas

Dice Rosalía que 'Motomami' se inspira en el bolero, el reggaetón, Japón, Patti Smith y Janis Joplin; en la escritura automática, las letras abstractas y crudas. "Tiene que ver con escribir desde otro lugar, con otros códigos distintos a los de 'Los ángeles' (2017) y 'El mal querer' (2018), porque para mí no tiene sentido repetir. Es otra sonoridad, otra propuesta. Un momento diferente reflejado en mi música y mi sonido".

Rosalía celebra la espiritualidad, el paso del tiempo, la sexualidad, los músicos a los que admira como Héctor Lavoe y sobre todo la transformación. Sin buscarla nunca le habría salido este tercer álbum, preparado durante tres años en Estados Unidos, pandemia y océano de por medio, con el que la artista ha dado un giro a su música pero también a su armario.

Adiós chándal, aros, polígono. Hola cuero, brillo, corsé, anime, grandes de la moda. La Rosalía de la mariposa en los dientes lo da todo en sus videoclips y en cada aparición televisiva en esta intensa promoción de Motomami. Aquí los momentos estrella de su nueva imagen, pensados junto a la estilista que comparte con Kylie Jenner.

Golpes de efecto y Hollywood 'brilli brilli'

Presentada por Zöe Kravitz para interpretar 'Chicken Teriyaki' y 'La fama' en el programa 'Saturday Night Live', Rosalía dio un golpe de efecto con su elección para el segundo tema. Esta vez se decantó por el americano Marc Jacobs: abrigo-edredón, top, falda y tocado blancos, piezas de la colección primavera/verano 2022. Sigue dando caña con sus elecciones estilísticas para esta bachata grabada con The Weeknd. Ya en el vídeo, que comienza con una escena esnifando diamantes, la artista luce un vestido metálico diseñado por la ucraniana Natalia Fedner e inspirado en el de Marilyn Monroe en 'La tentación vive arriba'. Un tejido patentado que también han llevado Jennifer López, Beyoncé, Shakira o Cardi B.

Icónica cazadora motera

Con cazadora de cuero a lo 'motomami' y peinado anime la hemos visto en 'Saturday Night Live', pero también en 'El hormiguero' y en la presentación de su disco en Madrid. En Nueva York cuenta con la ayuda de Jill Jacobs, la mujer que hace ya unos años le dio la vuelta al armario de Kylie Jenner tras trabajar como asistente de Monica Rose, antigua estilista de las Kardashian. Jacobs propuso un vestido blanco de organza de Elizabeth Shevelev y una cazadora de cuero de Sami Miro Vintage para la promo. En la actuación de 'Chicken Teriyaki' llevó vestido lencero rojo, botas negras, calcetines blancos y, de nuevo, chaqueta de cuero. Repitió estilo motero, esta vez con una prenda de Bilt, en el programa de Pablo Motos.

Firmas de lujo y grandes de la moda

Para su primer 'talk show' americano, en el programa de Jimmy Fallon hace tres semanas, la cantante escogió un 'total look' de la colección invernal de Acne Studios. Vestido largo satinado, top transparente negro y botas-calcetín por encima de las rodillas en color beige, con pequeños rotos y abalorios. De ellas sacó el móvil para contar una divertida anécdota de su amigo Harry Styles.

Cascos con orejas de gato, motos, mallas ciclistas, culotes y bikinis cuajan 'Saoko', tema que mezcla reggaetón y estética anime, en el que la artista aparece con el mítico 'top' blanco 'cut out' recuperado de la colección primavera/verano 2010 de Jean Paul Gaultier. Rosalía tira de archivo y escoge un top que ya lució Kylie Minogue en su vídeo All the lovers y Christina Aguilera en una sesión de fotos hace 12 años. Un guiño tamaño catedral a iconos del pop y la pasarela.

Corsés y tops

Uno de los temas más bonitos del disco tiene inspiración japonesa en el título: hentai es el género de la novela gráfica nipona de contenido pornográfico. Y en el vídeo, con cierta polémica por la letra, Rosalía lleva botas de Acne Studios, corsé y guantes de Elena Velez, diseñadora estadounidense cuyas piezas han llevado Solange Knowles o Grimes. El estilismo en esta ocasión lo firma b8tlyn, que es también el estilista de su pareja, Rauw Alejandro.

Mariposas en los dientes y el vestido

La mariposa es su joya dental, el graffiti en la portada de su disco y protagonista del vestido azul de Dolce & Gabbana que Rosalía escogió para los 40 Music Awards el pasado noviembre en Mallorca. Un vestido de tirantes de la colección primavera/verano de 1998, de nuevo rescatado del archivo de la firma italiana.

El pelo rosa: guiño al anime y TikTok

Otro guiño nipón: la peluca rosa del tema 'Candy' y el pelo en 'Chicken Teriyaki, un vídeo con coreografía dedicada a la plataforma TikTok en el que Rosalía y sus acompañantes no paran de bailar. 'Top cut out', 'shorts', ligas y tacones con calcetines. Ultrapegadiza. Ultraempoderada. En temas como este se apoya la alabanza de 'Pitchfork', biblia digital de la modernidad: "Rosalía ya era una cantante formidable, pero en este disco suena como si hubiera aprendido que con el estrellato mundial viene la libertad de establecer su propia agenda".

‘Merchandising’: 300 euros para vestir un chándal 'motomami’

La nueva Rosalía, libre de chándal, emerge de un lugar que solo existe en su cabeza y que mezcla Hollywood, Tokio y gasolineras de Puerto Rico. Su 'merchandising', sin embargo, mantiene su lealtad a la ropa deportiva de precio picante. El 'total look' motomami (sudadera, pantalón de chándal y camiseta) supera los 300 euros. 'Fucking money man'.