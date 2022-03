El arte que no asesina

La actualidad le estalló hace dos semanas en la cara al artista canario Cristóbal Tabares (Tenerife, 1984) con la invasión de Rusia en Ucrania sólo unos días antes de que el joven inaugurara en la Sala de Exposiciones Instituto Canarias Cabrera Pinto, en La Laguna, la muestra Rusia es un país maravilloso donde, a través de 30 obras pictóricas que comenzó a realizar en 2017 echando mano de la ironía, denunciaba las «criminales» políticas represoras del gobierno de Vladimir Putin. «Si alguien piensa que me he subido al carro de la guerra con Ucrania está claro que no es consciente de lo que se tarda en armar un exposición de estas dimensiones. Putín», dice Tabares, «ahora es el enemigo mundial, pero para mí ya lo era cuando enviaba a mujeres y hombres gays a campos de concentración y a la cárcel a personas que no piensan como él. Hemos hecho la vista gorda con la vulneración de los derechos humanos por parte de este señor y ahora nos llevamos las manos a la cabeza», reprocha.

Para evitar confusiones y sortear posibles sensibilidades la muestra, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias y fue inaugurada ayer sábado, ha sido rebautizada como Rojo sobre Rojo. «Estamos atravesando un periodo rusofóbico y se me pidió no hacer alusiones claras al país para eludir malentendidos. El título era muy rotundo, y aunque viene de un contexto muy concreto e irónico tuvimos que cambiarlo. Con Rojo sobre Rojo citamos a Kazimir Malévich, cuyas obras juegan un papel fundamental en la expo, y al rojo como color de la revolución, la sangre y la pasión», explica Cristóbal Tabares. El artista canario comenzó a trabajar en este proyecto después de ver en 2017 el documental Pussy Riot: Una Plegaria Punk. «Justo por esa época no paraban de salir noticias sobre palizas a gays e incluso un campo de concetración para personas LGTBIQ+ en Chechenia. Convertí esas injusticias en el motor de esta muestra, que se debería haber expuesto en 2020 pero que por los desbarajuste que todos conocemos» derivados de la crisis sanitaria «se inaugura ahora». La ironía y el humor siempre han sido una constante en el trabajo de Tabares. «Aunque me encanta el arte por el arte, a veces hay que poner el dedo en la llaga y remover consciencias. Este proyecto», rememora, «nace desde la necesidad de plasmar una situación de injusticia y violencia que viven miles de personas por su condición sexual. Pasan los siglos y esta situación no cambia. Es inadmisible. Mi herramienta para cambiar el mundo es el arte», añade. Rojo sobre Rojo es un recorrido por la colorida cultura popular rusa para hablar de la censura, el temeroso desprecio de sus dirigentes a la influencia de Occidente, las prácticas ilegales en el ámbito deportivo, la presuntamente amable manipulación de los circuitos artísticos como, por ejemplo, la música —no olvidar a las campesinas que representaron en 2012 al país en Eurovisión, que durante su actuación hornearon galletas y las repartían entre el público mientras las Pussy Riot ya eran consideradas presas políticas— o, entre otros asuntos, denunciar la represión al colectivo LGTBIQ+ en ese territorio y que, como el resto de temas antes mencionados, obtuvieron una respuesta tibia por parte de la comunidad internacional. Los mismos hombres y mujeres que ahora se escandalizan ante la invasión a Ucrania pero que durante varios lustros, por intereses económicos, evitaron enfrentarse a la feroz dictadura de Vladimir Putin. Pasado, presente y futuro Rojo sobre Rojo «es un repaso a la historia rusa jugando con la iconografía del pasado y atravesada por el futuro. Un comienzo siniestro y militar», explica Cristóbal Tabares, «para un final que resurge en forma de cisne y que grita libertad». La muestra cuenta, además de con las treinta obras pictóricas, con una instalación de cisnes de porcelana. «Aquí no se van a enfrentar a imágenes viscerales, dramáticas o agónicas; tampoco, a complejas teorías sobre la deconstrucción del género; no se les recordará que están oprimidos por inexorables sistemas de poder; tampoco se van a enumerar sus variados privilegios», describe, por su parte, el Licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y crítico de arte Carlos Delgado Mayordomo la exposición Rojo sobre Rojo. «El camino que propone nuestro artista es más accesible y se inicia por la vía del goce visual. Sus pinturas pueden ser generosas en lo narrativo o, por el contrario, centrarse en lo icónico». «Tabares es fiel a una herramienta clave en su trayectoria: el humor. Pero usar ese terreno simbólico puede ser una opción peligrosa para los artistas», prosigue Delgado, crítico de arte en diversas cabeceras nacionales. «Es habitual que provoque recelos dentro del propio sistema, pues bastantes críticos y comisarios se toman el Arte tan en serio que consideran que cualquier rasgo lúdico resta valor a la propuesta», añade. «En Tabares, el ingenio no se estructura en torno a la broma, aunque a ella recurra. Su humor tampoco es cínico, sino una actitud que, en esta exposición, sirve para modular la extrema violencia de la realidad interpelada», argumenta Delgado Mayordomo. «En su libro Signos de psique en el arte moderno, el crítico Donald Kuspit sugiere que cambiemos el chip y que nos tomemos las vanguardias artísticas de manera menos seria, pues su núcleo es una elocuente rearticulación del espíritu cómico. Pero también advierte Kuspit que este humor, propio del arte moderno, sigue siendo demasiado serio, sobre todo en la vehemencia de su ataque a las actitudes burguesas, algo que acaba siendo tan solemne como aquello a lo que se oponía». «Los villanos, por lo general, inspiran», confiesa Tabares sobre la presencia de Putin, a quien califica de «ser despreciable», en varias de las obras que se exhiben en La Laguna. «Tiene una imagen muy potente con esa expresión inalterable, la mirada gélida, enseñando las tetas como un héroe olímpico y galopando a lomos de un oso», dice sobre un fake que ha circulado por las redes sociales —el propio Putin ha reconocido que se trata de un montaje inspirado en una fotografía real suya montando un caballo—. «Es realmente un personaje siniestro y surrealista y sus acciones lo están colocando en el lado oscuro de la historia. Nunca lo he retratado desde la admiración». «Que sigan existiendo guerras en la sociedad de 2022 me parece sorprendente», reconoce el tinerfeño. «Mi sentimiento de tristeza e impotencia es terrible, y además hay que sumarle la sensación de incertidumbre de ¿qué será lo próximo?. Espero que todo termine pronto y el pueblo ucraniano recupere la normalidad lo antes posible», concluye Cristóbal Tabares.