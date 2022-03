Las nuevas Baccara

La historia del dúo Baccara comenzó a gestarse en los pasillos del Ballet de Televisión Española de Alberto Portillo. María Mendiola, primera bailarina del ballet, tuvo una idea: formar un dúo al estilo de las Hermanas Kessler y probar suerte en el mundo de la canción. En aquel momento pensó que una de sus compañeras, Mayte Mateos, podía encajar con ella para arrancar con este proyecto. Rápidamente se bautizaron como Venus y, gracias a Jimmy Lim, entonces marido de María y padre de su único hijo, consiguieron un contrato en el Hotel Tres Islas, en Fuerteventura. El destino quiso que allí se estuviera alojando Leon Deane, uno de los gerentes de la casa discográfica RCA. El señor Deane, después de verlas actuar en la discoteca del hotel, impresionado por las aptitudes artísticas que poseían —sobre todo por la manera en la que María bailaba flamenco— se acercó a ellas y les propuso viajar a Hamburgo, donde fueron renombradas como Baccara. Una vez allí conocieron a Rolf Soja, su principal productor, quien les sacó de un cajón una canción que no sabía qué artista la iba a interpretar. El tema en cuestión era Yes sir, I can boogie. Este hit las llevó a lo más alto en todo el mundo, convirtiéndolas en las primeras artistas españolas en conseguir un número uno absoluto en Reino Unido. Al ritmo de temas como Sorry, I am a lady, Darling, Cara Mía o Parlez vous français?, una siempre vestida de blanco —María— y la otra siempre de negro —Mayte— actuaron en escenarios de países como Alemania, Rusia o Japón. Además, llegaron a representar a Luxemburgo en el Festival de Eurovisión, en 1978. Sin embargo, a pesar del éxito que estaban teniendo, en 1982, el dúo se rompió de manera traumática, formando cada una de ellas sus respectivos dúos Baccara con distintas compañeras.

En los últimos once años de la carrera profesional de María Mendiola, la veterana artista estuvo cantando junto con Cristina Sevilla, quien se despidió de su compañera el 11 de septiembre de 2021. «Su muerte fue un auténtico shock. Perdí a mi hermana mayor», confiesa. «Los fans me pedían que continuase con el dúo y nuestro entorno laboral contactó conmigo para animarme e impulsarme a seguir. Sin este apoyo, sin la ayuda de nuestro gestor de redes sociales, Héctor Méndez, y sin la bendición de la familia de María no hubiera sido posible. Fue entonces cuando pensé en contactar con Helen porque está acostumbrada a actuar en escenarios grandes ante más de 30.000 personas», añade. Por su parte, Helen de Quiroga se muestra muy agradecida. «Nunca imaginé formar parte de Baccara. Me siento muy afortunada, sobre todo por la compañera que tengo», afirma.

«Helen y yo nos conocemos desde hace treinta años. De hecho, somos excuñadas», ríe Sevilla. «Sí, es cierto. Cristina fue pareja de uno de mis hermanos y de esa relación nació mi sobrino Jacobo. A pesar de dedicarnos a la misma profesión, teníamos proyectos muy diferentes y no coincidíamos en el escenario, pero sí que nos veíamos en las comidas familiares, en los cumpleaños, bautizos….», apunta De Quiroga. «Helen viene de hacer giras internacionales con artistas como Miguel Bosé o Alejandro Sanz. Ahora parece que María ha querido unirnos desde el cielo», dice Sevilla.

Curiosamente la primera vez que Cristina Sevilla se subió al escenario bajo el nombre de Baccara no fue con María Mendiola, sino con Mayte Mateos —a finales de los noventa—, la otra mitad original del dúo, quien hace apenas unos días insinuaba en otro medio de comunicación que Sevilla la había abandonado para sumarse a la formación de Mendiola. «Lo que ocurrió fue que un amigo me avisó de que Mayte estaba ensayando con otra compañera cuando aún estaba trabajando conmigo. Además, se puede demostrar que es imposible que yo haya abandonado su dúo para irme con María porque las fechas no cuadran: Mayte dejó de contar conmigo en 2004 y no fue hasta 2010 cuando María me llamó para trabajar con ella», asegura. A pesar del amargo trago que tuvo que atravesar Sevilla en aquel momento, ella lo tiene muy claro: «No reniego de haber trabajado con Mayte porque aprendí muchísimo, pero a nivel profesional y emocional fue más enriquecedor trabajar con María», recalca.

El 17 de febrero la nueva formación de Baccara hizo su debut en Kiev, la capital ucraniana. «La acogida fue fantástica. El público se puso en pie cuando nos vio aparecer en el escenario. Nos dieron las gracias por haber ido pese a las circunstancias que ya atravesaba el país… Vivimos una noria de emociones», confiesa De Quiroga. «Tenemos muy presente a María en nuestro show. De momento seguimos bailando las coreografías que ella misma dejó montadas», añade Sevilla.

María, muy presente

A pesar de que en las redes sociales aún se llora la pérdida de Mendiola, los miles de seguidores de este legendario dúo femenino han aceptado esta nueva etapa con mucha ilusión y cariño. «María llegó a conocer a Helen y me dijo que era una artista con mucho estilo», subraya la cantante. Bajo el lema El legado de María Mendiola se siguen compartiendo decenas de publicaciones en honor a la que fue uno de los pilares indispensables de Baccara. Aunque Cristina y Helen no han hecho sino una actuación juntas, el dúo ya está a la espera de firmar numerosos proyectos, entre los que se encuentran eventos relacionados con el Orgullo Gay. Por otro lado, se muestran muy entusiasmadas al haber sido invitadas en el mes de julio al Doune The Rabbit Hole Festival, en Escocia, donde siguen siendo muy famosas después de que el año pasado el popular Yes sir, I can boogie entrara nuevamente en las listas de éxitos de Reino Unido, superando a artistas como Miley Cyrus o Ariana Grande.

Cabe destacar que Helen de Quiroga está desempeñando un arduo trabajo para aprenderse todas las letras de las canciones de un dúo que tiene ya 45 años de historia. «Estoy estudiando mucho. La música de Baccara es muy bonita y divertida. Me lo paso muy bien interpretando, por ejemplo, The devil sent you to Laredo, pero mi tema favorito es Cara Mia», destaca.

Sorprendentemente solo un mes antes de la partida de Mendiola, el dúo llegó a lanzar con bastante éxito el que sería su último sencillo, el cual lleva por título No sir, don’t say goodbye. De hecho, llegaron a quedarse un par de canciones más ya grabadas sin salir al mercado «Ese material está en manos de Luis Rodríguez, nuestro productor. Ojalá vea la luz, pero no sabemos qué va a pasar», reconoce Sevilla.

La nueva formación de Baccara apuesta por esta etapa que comienza con optimismo y con el compromiso de mantener el nombre de la formación por todo lo alto; y con ello el legado que dejó María. «No pretendo imitarla. María era única. Cuando la veo en los vídeos no me canso de admirar su arte, su talento, la fuerza que tenía en el escenario y la facilidad con la que se ganaba al público. Por mi parte, mantendré mi personalidad e intentaré ofrecerle al público mucha alegría y mucho amor», concluye De Quiroga.