Ley de Bienestar animal: de mascotas a ‘herederos’

Las acciones para erradicar el maltrato y el abandono animal son una reivindicación constante de los colectivos animalistas y gran parte de la sociedad en España, un país que está a la cabeza de Europa en las estadísticas del abandono. Tras algún intento fallido de crear una ley estatal y de normas aplicadas por algunas comunidades autónomas, a todas luces insuficientes, el año 2022 comenzó con la aprobación de una normativa y modificaciones en el Código Penal que desembocarán en la aprobación, probablemente a lo largo del año 2023, de la denominada Ley de Bienestar Animal.

Corría el año 2015 cuando el Observatorio Justicia y Defensa recogió más de 500.000 firmas con el fin de que los animales dejaran de ser cosas, una iniciativa que se materializaría en la aprobación de una proposición de ley con este objetivo en el año 2017, aunque ésta caducó por el poco interés de los partidos políticos en aprobarla. Sería cuatro años más tarde cuando llegaría la modificación de la ley por la que las mascotas dejan de ser bienes muebles. El miércoles 5 de enero de 2022 se aprobó la Ley 17/2021 por la que se modifican las normas para cambiar el estatuto jurídico de los animales de compañía, indicado en una triple reforma legal del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, declarando a las mascotas seres vivos dotados de sensibilidad, por ello a partir de ahora los animales no podrán ser abandonados, embargados, hipotecados, maltratados o apartados de alguno de sus dueños en los casos exactos de separación o divorcio.

El pasado 18 de febrero el Consejo de Ministros aprobó una modificación del Código Penal para ampliar las penas por maltrato animal. En concreto, se aumentará de dieciocho meses hasta dos años de prisión el maltrato que acabe con la muerte del animal y de tres a dieciocho meses de cárcel las agresiones que impliquen atención veterinaria para la mascota. Esta modificación penal viene acompañada de la aprobación del anteproyecto de ley de protección animal, que llega con un triple objetivo: maltrato, sacrificio y abandono cero. No se podrá sacrificar animales de compañía salvo por motivos sanitarios y eutanásicos, también penaliza prácticas que provoquen sufrimiento, como el uso de collares eléctricos, la posibilidad de llevar a los perros atados a un vehículo o su uso en peleas. Para luchar contra el abandono, la legislación obliga a que todos los animales de compañía estén identificados, vacunados y únicamente pueden ser criados por profesionales. Para ello, se prohíbe su comercialización y venta en las tiendas de mascotas, así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales. Toda una mejora en el trato legal que se le dispensa a las mascotas en España y que equipara su legislación con la de algunos de países europeos, más avanzados en esta materia, aunque el anteproyecto de ley aún tiene que pasar por los órganos consultivos y las Cortes, por lo que, como muy pronto, no verá la luz hasta 2023. Y es que, a pesar del avance que suponen estas modificaciones y leyes, la realidad de la protección animal en España ha dejado, año tras año, cifras nefastas: más de 286.000 animales fueron abandonados en 2020, según los datos del estudio de abandono y adopción 2021 que recoge la Fundación Affinity.

Se puede afirmar que la presente legislación va por detrás del sentir de una gran parte de la sociedad, que ya trataba a su mascota como uno más de la familia. «Me parece perfecto, pero creo que no teníamos que llegar a que una ley lo diga, ellos son sintientes desde el momento en que viven», afirma Aránzazu Báez, funcionaria de la CAC y defensora de los derechos de los animales. «Aún no entiendo cómo la gente se asombra cuando sale a la luz un maltrato animal; lo ven como algo que está en el infinito y no reconocen que el maltrato y el abandono existen», lamenta.

Los amantes de los animales y los tenedores de mascotas en general han recibido con alegría y con algún matiz de escepticismo la nueva legislación. «Bueno, esa frase de ‘a partir de ahora, las mascotas serán parte de la familia’ me parece de una obviedad insultante. ¿Es que alguien pensó en algún momento que no era así? Es muy triste cómo todavía se sigue tratando a los animales como meras herramientas para un fin. La explotación y cría ilegal de perros de raza, sin controles, sin vigilancia, sin asistencia veterinaria..., realmente un horror. Creo que todas las leyes, reglamentos y medidas que se vayan implementando en el mundo en favor de la protección, salvaguarda y respeto de los animales son un total acierto», afirma Patricia Ojellón, quien con su perro Millo forma una familia singular y aventurera.

Entre las medidas que se le reclaman a la legislación en materia de bienestar animal sobresale la educación como una herramienta esencial, una apuesta de futuro para lograr que no haya que aplicar sanciones y multas por maltrato y abandono a los animales. «En primer lugar, la educación en materia de salud y bienestar animal es algo que debería tratarse desde pequeños en las escuelas, explicando que los animales son seres sintientes con necesidades propias para cada especie y que deben seguirse para conseguir conservar su salud y calidad de vida», afirma Arantxa Fernández, veterinaria clínica, que no puede dejar de comparar la situación española con la de otros países. «Avanzar en la realidad de que los animales puedan entrar en casi cualquier espacio, ya sea comercial o de ocio, como ocurre en muchos países de Europa donde nos reciben hasta en el zoológico con un cartel que dice tus mascotas son bienvenidas y los ves en restaurantes o bares como algo cotidiano. Eso contrasta con el atraso que se ve en España en ese sentido», reflexiona sobre una realidad que se abre paso en este país, aunque muy tímidamente. En el anteproyecto de ley se facilita el acceso de las mascotas al transporte público y privado y se regula que aquellos establecimientos de restauración y de ocio, playas o alojamientos que no permitan la entrada de mascotas lo señalen a la entrada de sus instalaciones.

Entre otras de las medidas que prevé la nueva ley se incluye la realización de un curso formativo que deben superar los dueños de los animales de compañía para garantizar la tenencia responsable, y también que suscriban un seguro de responsabilidad civil. Se podrá retirar un animal de compañía a su dueño si éste no es capaz de garantizar sus derechos y su desarrollo saludable, e inhabilitar a esa persona para la tenencia de animales en un plazo que varía entre cinco y diez años, dependiendo de la gravedad de la falta. «Hay que educar y fomentar la responsabilidad al adquirir animales y tenerlos en las mejores condiciones posibles para que sean felices. Las autoridades carecen de recursos humanos, sobre todo con conocimientos legales y materiales suficientes para poder controlar todo y se ven desbordados», afirma David Cuevas, enfermero y defensor de los animales.

Otra de las novedades será la implantación de identificación obligatoria para todas las mascotas. La Dirección General de Derechos de los Animales ya ha dicho que la gestión de dicho documento recaerá en manos de las comunidades autónomas, si bien existirá una base de datos a nivel nacional en aras de facilitar el intercambio de la información entre las diferentes regiones. No está claro el formato, aunque una de las opciones que se baraja es que la identificación o DNI de las mascotas sea electrónica y que incorpore un código QR para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan consultar todo el historial del animal.

Millo apareció en la vida de Patricia Ojellón al finalizar una jornada del Carnaval de Día en Santa Cruz de Tenerife. Lo encontró abandonado en la puerta de su casa y desde entonces no se han separado. «Millo es el que manda. Procuramos irnos todos los fines de semana a algún rincón mágico de Tenerife, y si tenemos algo más de tiempo, a alguna otra isla», relata sobre la convivencia con su mascota. «Sale de paseo varias veces al día. Se sienta conmigo en el sofá a ver las noticias o a echar la siesta y por la noche dormimos juntos. Por supuesto», añade, «es muy famoso en el barrio».

Los chihuahuas Kira y Kiwi, la tortuga Víctor, Shira la chinchilla o Jack la cobaya son algunos de los miembros de la extensa familia grancanaria de David Cuevas, enfermero, y Arantxa Fernández, veterinaria clínica. «Las últimas mascotas llegadas a casa fueron donadas para darles una vida mejor y con la condición de que los animales estén correctamente documentados», afirma David.

«Los animales no sólo sienten dolor físico, también dolor emocional. Son capaces de conectar con las emociones del dueño, sienten alegría, tristeza, dolor», concluye Arantxa.

Kratos es un gran danés, también conocido como dogo alemán o alano alemán, una raza canina que destaca por su gran tamaño y personalidad delicada, es considerado como el Apolo entre todas las razas caninas.

Para Jennifer el amor por los animales vino por su padre, que le enseñó a quererlos y respetarlos. «Sinceramente, aunque para mí esa terminología de seres sintientes me la enseñó mi padre, creo que ha valido la pena tanta lucha de todos los amantes de los animales, aunque de la noche a la mañana la cultura de un bienestar animal no se cambia, por lo que creo que queda muchisimo camino por recorrer», dice la grancanaria.

Aránzazu hereda su pasión por los animales de sus padres y sus abuelos. «Alby fue adoptado en el albergue de Bañaderos hace cinco años tras haber sido recogido vagabundeando por la carretera y Hannah fue por mediación de una amiga. Me enteré de que le estaban buscando una familia y no me pude resistir a adoptarla y más cuando supe de su tara genética», recuerda.

Los avances en protección y bienestar animal le parecen un gran paso, «pero queda camino por recorrer porque tiene que cambiar el ser humano y eso tristemente es algo lento. Espero que se amplíe a todos los animales el pertenecer a la unidad familiar», reflexiona.

El pequeño Borja llevaba años pidiendo un perro. «No veíamos el momento de tenerlo y poder darle todo lo que necesitaba de cuidados y, sobre todo, tiempo para cuidarlo, pero el año pasado nos decidimos», dice Bárbara sobre el momento en que Mulán llega a la familia, «En mi casa siempre hemos tenido perros, y tenía claro que quería que mis hijos viviesen esa experiencia de poseer un amigo incondicional, ese amor que no lo encuentras en otro sitio», afirma. La familia de Bárbara considera un «avance» la nueva ley: «es un gran paso, pero sin educación desde las escuelas para valorar los sentimiento de los animales poco se puede hacer», añade.

Zeus es un gran danés de cuatro años que llegó a la familia de la grancanaria María Monzón por medio de amigos y Bonito es un chihuahua negro, de 16 años, que fue de su madre. El amor por los animales le viene a María de familia: «desde mis abuelos, que tenían animales, heredamos esa pasión mis padres, mis hermanos y ahora mi hijo», afirma.

Los cambios en la normativa y la declaración como «seres sintientes» da razón a tanta lucha, según María, «Espero que los animales no sean tratados como moneda de cambio en situaciones como un divorcio o un desahucio y sobre todo que la ley no se quede en el papel, que llegue a buen fin», concluye.

Canarionejos nació en la isla de Gran Canaria por la necesidad de proteger a las nuevas mascotas y con el tiempo amplió su red de acción a Tenerife. «Mis pequeños son adoptados con Canarionejos; ser su casa de acogida me llevó a conocerlos y enamorarme de su forma de ser», relata Vanessa Díaz.

Canarionejos se ocupa de conejos, cobayas, hurones o ratas, entre otros, realizando su labor sin subvención alguna. «Estos pequeños animales aún se venden de forma indiscriminada y sin control tanto en tiendas como de manera privada», relata Vanessa que considera un gran paso la Ley de Bienestar Animal. «Es un buen avance para poder educar en el respeto hacia los animales. Quien realmente los conoce sabe distinguir comportamientos y gestos cuando éstos no se encuentran bien o están entristecidos, que los hayan declarado seres sintientes es una manera de ratificar esto. Queda mucho camino por recorrer pero eso es un avance muy importante», concluye.