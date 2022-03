El legendario reino de Dahomey se situaba en la franja litoral de la actual República de Benín. África Occidental fue testigo, durante más de doscientos años, del poderío de las amazonas de Dahomey, guerreras que defendían con valor a su país. Fueron temidas por los pueblos vecinos e incluso por los franceses y se dice que cazaban elefantes con poco esfuerzo. El terror que infundían también tenía relación con su afición por decapitar a sus enemigos para, posteriormente, beber su sangre.

El reino se fundó durante la primera mitad del siglo XVII y estuvo dominado por el reino de Allada hasta que se independizó en 1715. Dahomey se encontraba en constantes conflictos con sus pueblos vecinos lo cual no supuso un impedimento para que el país lograra llegar a su esplendor en el siglo XVIII. Durante esta etapa comenzaron a mantener nuevas y exitosas relaciones comerciales con Europa. Fue el rey Aho Houegnadja quien creó el ejército de mujeres. Eran consideradas sus esposas y debían mantenerse célibes, pero, a efectos prácticos, no todas ejercían como tal. Este celibato les evitaba posibles embarazos que pusieran trabas a sus labores como guerreras. Además, el estatus de mino «esposa del rey» impedía que algún hombre las tocara, ni siquiera las podían mirar. Al modo espartano, a estas mujeres se las entrenaba desde pequeñas y solo mantenían a las más fuertes y atléticas. Se las conocía como gbeto, «cazadoras de elefantes» y llegaron a formar ejércitos de hasta 6.000 mujeres.

Ya en el siglo XIX consiguieron armarse con mosquetes y pasaron de ocuparse exclusivamente de la seguridad del rey a convertirse en una fuerza de élite que defendía el reino. También se las incluyó en el Gran Consejo de Dahomey y podían tomar parte en las decisiones de estado. Inspiraban un gran respeto y las consideraban casi seres divinos. El explorador Richard Burton, que las conoció, las calificó como las espartanas negras.

Ghézo fue un gran gobernante de Dahomey en el siglo XIX, pero el bloqueo naval de los británicos a las costas del país con miras a abolir el tráfico de esclavos truncó el principal motor económico de Dahomey. El rey tuvo que cambiar de estrategia y comenzó a exportar aceite de palma, pero no podía obtener los mismos beneficios que con la venta de esclavos, así que decidió atacar a los países vecinos entre 1851 y 1861 para compensar las pérdidas. El rey sufrió diversas derrotas que mermaron a las Amazonas.

A partir de 1890, con la expansión francesa, Dahomey vio incrementados sus problemas. El nuevo rey Béjanzin no tardó en declarar la guerra a Francia. Las mujeres de Dahomey eran atacadas y violadas por los soldados franceses y las amazonas no dudaban en intervenir y decapitaban a todo francés que consideraran culpable de alguno de estos crímenes. Ante esto, Francia contraatacó quemando las palmeras del reino, acabando así con su principal fuente de ingresos.

No obstante, los soldados franceses dudaban al enfrentarse a una mujer y esta indecisión daba ventaja a las amazonas. Por ello se creó una unidad especial con menos escrúpulos, una formada por soldados a los que no les importaba lo más mínimo el sexo de la víctima. Béhanzin no tardó en comprar armas a los alemanes, pero no pudo hacer frente a los franceses en la batalla de Cotonou. Con esta derrota, la existencia de las amazonas de Dahomey llegó a su fin. Tuvieron que adaptarse a la vida civil, algunas se unieron a circos ambulantes y participaron en exposiciones como la de Chicago. En 1891 algunas de ellas fueron exhibidas en el jardín Zoológico de París.