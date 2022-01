Verino: 40 años en pleno relevo generacional

Este 2022 Roberto Verino, la firma de moda que el diseñador orensano fundó con un taller en su Verín natal —de ahí viene el nombre de la firma, que el modisto eligió como un homenaje a su pueblo, siendo su apellido Mariño—, cumple 40 años. No es una cifra baladí en una industria en la que las fechas de caducidad —de las tendencias, de los directores creativos, del talento—son cada vez más cortas. Lamentando las muchas empresas patrias que nacen y mueren con su fundador, su firme intención es que la suya cumpla otros 40 años, y un paso estratégico en esos planes de futuro, aunque Verino seguirá a los mandos en lo respectivo al diseño, ha sido pasar el testigo a dos mujeres. Su hija Cristina Mariño, que se incorporó a la empresa familiar al terminar los estudios y hoy ejerce como directora de marca, lleva ahora las riendas de la enseña junto a Dora Casal, directora ejecutiva desde 2019.

«No hablamos de sucesión sino de triunvirato, que es lo interesante», apunta Casal, que tras 18 años en Adolfo Domínguez, donde ejerció como directora corporativa de retail, decidió fichar por Roberto Verino. «Cristina y yo formamos un tándem femenino al lado de Roberto, que aporta distintos enfoques y enriquece las decisiones. Él sigue siendo el director creativo y presidente de la compañía. Su objetivo es crear un equipo que lleve a Roberto Verino hasta la tercera generación, mirando hacia el futuro y superando lo que él ha hecho».

En un país donde en torno al 88% de las empresas son de origen familiar —en Galicia la cifra supera el 92%—, ésta no es la primera casa de moda que apuesta por delegar la gestión en la siguiente generación. Lo hizo Adolfo Domínguez y en abril será Marta Ortega quien asuma la presidencia no ejecutiva del imperio Inditex que construyó su padre Amancio.

Es una muestra del ascenso imparable de cada vez más mujeres a puestos de responsabilidad en los grandes jugadores de la industria textil. En enero Helena Helmersson ocupó el puesto de Karl-Johan Persson como CEO de H&M, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir uno de los cuatro mayores grupos de moda del mundo. Y el pasado diciembre Leen Nair sustituyó a Alain Wertheimer, máximo accionista de la compañía junto a su hermano Gérard, como directora ejecutiva global de Chanel. Algo que, para Mariño, «no tiene que ser un motivo de sorpresa, sino que ha de servir a las futuras generaciones como ejemplo de todo lo que es posible». «En nuestro caso —añade— somos además dos mujeres las que lideramos la compañía desde la ejecutiva, acompañando a mi padre en el proceso de desarrollar la nueva era de Roberto Verino».

Un proceso que, lejos de ser un camino de rosas, se ha topado con la mayor crisis sanitaria y económica desde la Segunda Guerra Mundial. La llegada de la pandemia en 2020 frenó a un crecimiento que, en su último ejercicio, había puesto la cifra de negocio de Roberto Verino en los 34 millones y medio de euros y unos planes de expansión que contaba con varias aperturas internacionales ya en marcha. «La pandemia los ha ralentizado, pero no los ha parado», espeta Casal. Con muchas de esas aperturas ya en pleno funcionamiento, el dúo espera alcanzar en breve los números prepandemia. «Seguir la senda iniciada en años anteriores», explica la directiva.

En ese tiempo, no han dejado en ningún momento de apostar por su visión. Tras haberse convertido en 2016 en el primer diseñador español en sumarse al sistema see now buy now, en septiembre de 2020 inauguró el festival Madrid es Moda por segunda vez con la presentación de su colección de ese otoño-invierno, Racionalismo Orgánico, en un evento de pequeño formato que incluyó una performance y un documental realizado en colaboración con la escuela La Tecnocreativa.

La entrega de primavera-verano 2021, Esencialismo, dejó clara su vocación por lo disruptivo y la innovación, llenando la calle Serrano de Madrid con 15 mupis con fotografías en blanco y negro y un código QR que, al escanearse, permitían ver el look en movimiento y en color. Una suerte de desfile virtual que colocaba a la firma en el centro de la omnipresente conversación en torno a los NFT y el metaverso. «Lo digital es parte esencial del presente y ya no podemos analizarlo separadamente de la parte física de las tiendas, donde es de vital importancia para la marca la atención personalizada. Las herramientas nuevas nos permiten conectar mejor con nuestro cliente y el canal que a él más le convenga. Cualquier nuevo escenario digital bien aplicado, reforzará la relación entre marca y cliente», señala Casal.

Y todo sin dejar de lado su compromiso con una moda alejada de tendencias pasajeras que vincula la sostenibilidad con el consumo razonable y el armario inteligente: la colección de este otoño-invierno 2021/22, Nomadismo, está construida a base de iconos de la firma: de la gabardina y la blusa blanca al jersey de cuello vuelto y el traje de chaqueta. «¿Qué hay más sostenible que una prenda que por su calidad y diseño perdura en el armario durante décadas? «Esta es una compañía con una gran recorrido y valores muy actuales. El plan que hemos diseñado le aporta los mimbres necesarios para seguir creciendo con robustez», apuntala Casal.

Sostenibilidad y consumo consciente

Roberto Verino se dirige a un hombre y a una mujer que disfrutan de ser quienes son, que eligen muy bien sus prendas y les gusta vestirse sin artificios. «Con el tiempo, nuestras propuestas obviamente han evolucionado, pero sin generar revoluciones ya que nuestras prendas son atemporales y te acompañan a lo largo de tu vida creando lo que nosotros llamamos armarios emocionales», sostiene Mariño. En una sola frase ha tocado todas las teclas de la conversación actual: sostenibilidad, consumo consciente, innovación, artesanía. Si la enseña aún mantiene un pequeño taller en Verín que demuestra su compromiso con la fabricación de cercanía, también participa en proyectos pioneros como Ellit, una iniciativa europea que investiga y desarrolla nuevas tecnologías y modelos de sostenibilidad para su implementación en pymes. «Los valores de Roberto Verino están hoy de plena actualidad, lo que para nosotros no supone ningún cambio de enfoque, sino que pone en valor lo que somos», apoya Casal.

Soplar 40 velas es tal vez la prueba más irrefutable. «Cumplimos cuatro décadas y eso es reflejo del trabajo y el tesón de mi padre y de todos los profesionales de los que se ha rodeado. Yo aspiro a seguir cumpliendo años con el actual equipo y con todos los que se sumen a nuestro proyecto, llevando la marca Roberto Verino a otros países con el mismo éxito que tenemos en España», explica Mariño. Con lazos que van mucho más allá de lo profesional, reconoce que asumir responsabilidades cuando la empresa lleva el nombre de su padre hace que la presión resulte mayor. «Y más cuando tienes un referente como el mío. Pero me apoyo mucho en su talento y experiencia».

¿Le gustaría que, como ella hizo, sus hijos también entraran a forma parte de la compañía? «Eso ha de ser decisión de ellos. Yo trabajo con la ilusión de que esta empresa perdure en el tiempo y sea un lugar que ellos aspiren a querer cuidar tanto como yo lo hago», reconoce.