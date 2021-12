De olímpicos y despedidas

Recuerde la música de la canción Laura no está, de Nek, y cante ahora cambiado la letra original por «Messi no está, Messi se fue...» Porque la absurda, cómica, loca, dramática... (podemos estar así hasta fin de año) salida del astro del balón Leo Messi del Barça, el club que le vio nacer y lo convirtió en un mito del deporte, tiene dosis de todo eso (y mucho más). Un tsunami de datos bombardeó a la opinión pública en agosto cuando se supo que el futbolista abandonaba el equipo y, la verdad, que cada dato aumentaba la incredulidad de la sociedad, en especial la de Barcelona, que a día de hoy no entiende qué sucedió aquella primera semana de agosto.

Pero no sólo azulgrana ha sido este año en lo que al deporte se refiere. Por fin regresaron los Juegos Olímpicos, que no se celebraron el pasado año por la Covid. Lamentablemente, Tokio no brilló como se esperaba aunque tampoco se le puede negar el trabajo de las autoridades olímpicas e institucionales niponas para que en el plano deportivo todo se desarrollara con la normalidad que permitía la crisis sanitaria. Eso sí, sin público en ningún acto, un dato a añadir a la ya de por sí fría sociedad japonesa. Pero el calor lo puso este año el gimnasta hispano-dominicano Ray Zapata, residente desde niño en Lanzarote, que el 2 de agosto se colgó una medalla de plata que sabía a oro: obtuvo con su ejercicio 14,933 puntos, los mismos que el israelí Artem Dolgopyat, pero este quedó por delante por presentar un ejercicio con mayor grado de dificultad. Su familia en Canarias, sin embargo, lo celebró como un oro por las calles de Arrecife. También consiguieron medallas para Canarias Daniel Sarmiento, bronce en Baloncesto, y la nadadora paraolímpica Michelle Alonso, oro en 1.400 metros braza. También fue este el año del deportista canario Pedri González, el mejor futbolista de la pasada Eurocopa con España y uno de los destacados de los pasados JJ.OO. Pedri debutó el 25 de marzo de 2021 con la selección española absoluta, entrando de lleno en la historia como el más joven futbolista —18 años— que entra en una fase final. Hasta ahora ese límite estaba en los 19 años de Miguel Tendillo (Mundial de 1982), Iker Casillas (Eurocopa de 2000) y Cesc Fàbregas (Mundial 2006). Después de acumular un total de 73 partidos entre Liga, Champion, Copa, Selección y los propios Juegos, el tinerfeño culmina con una medalla de plata y su trofeo como mejor futbolista sub 21 del mundo un año de ensueño en el cual se ha ganado el respeto de la profesión pero, sobre todo, el amor de los aficionados. Otra que se ha ganado el corazón del planeta deportivo es la tenista grancanaria Carla Suárez, que se retiró del deporte tras una carrera meteórica y, también, tras superar un linfoma de Hodgkin. La grancanaria cerró su etapa como tenista profesional en el US Open, donde disputó su último partido oficial en la primera ronda del Grand Slam neoyorquino ante la local Danielle Collins. En Wimbledon, fue despedida con una larga ovación tras caer eliminada ante la número uno del mundo, la australiana Asleigh Barty. A sus 32 años, y tras superar el cáncer que le diagnosticaron en septiembre de 2020, Carla Suárez pudo finalmente completar el sueño de despedirse de los cuatro torneos del Grand Slam en la pista, y de disputar sus quintos Juegos Olímpicos en Tokio. “Solo quiero dar las gracias por todo lo que me ha tocado vivir. Han sido muchísimos años con cosas buenas y cosas malas, de las que hemos intentado aprender. [...] pero sobretodo agradecida por el cariño que siempre he recibido de todo el mundo”, escribió en su carta de despedida.