El chivato emocional

La oleada de trastornos del ánimo que está provocando la pandemia tiene el reverso positivo de poner el foco sobre la salud mental, un terreno tradicionalmente estigmatizado donde las dolencias se suelen sufrir en privado, cuando no en secreto.

En los últimos meses hemos oído a políticos citando marcas de ansiolíticos en la tribuna del Congreso, el Gobierno ha anunciado partidas presupuestarias extra para tratamientos psiquiátricos, y varios rostros conocidos se han atrevido a explicar que padecen o han padecido ansiedad, depresión y brotes psicóticos.

La irrupción de la salud mental en la agenda pública está haciendo que se preste una atención inusitada a la psiquiatría, pero también está poniendo de relieve algunos de sus peores vicios. Uno de los más comunes consiste en considerar al cerebro el dueño absoluto de los secretos del bienestar mental. Sin embargo, la realidad de nuestra experiencia psíquica es bien distinta.

«Sentimos las emociones en el cuerpo antes que en el cerebro y, a menudo, los trastornos mentales se expresan previamente en forma de dolencias físicas», advierte la psiquiatra Rosa Molina, doctora del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y autora del ensayo Una mente con mucho cuerpo (Paidós), donde llama la atención sobre la importancia que lo corporal tiene en la experiencia mental, que es mayor de lo que a menudo se sospecha.

La fascinación que genera el órgano más desconocido ha provocado un «excesivo cerebrocentrismo» que ha distorsionado la percepción que tenemos de nuestra verdadera realidad física y mental. En las últimas décadas ha aflorado un variado menú de ciencias y disciplinas que llevan los prefijos neuro y psico como sello de garantía y la propia vida contemporánea se ha vuelto más mental que nunca. «Interactuamos con pantallas y máquinas, los trabajos son cada vez más automatizados y menos físicos, toda nuestra actividad cognitiva se va reduciendo a lo cerebral», describe Molina.

El gran damnificado está siendo el cuerpo, «el gran olvidado de las estrategias de prevención de salud mental». Y no es porque la cultura popular no nos recuerde su importancia. Desde los tiempos de Roma sabemos que no hay mens sana sin corpore sano y hasta el habla común está poblada de expresiones que subrayan la conexión tan estrecha que hay entre el físico y la psique, como las «mariposas en el estómago» que dicen sentir los enamorados o el «nudo en la garganta» que alegan quienes se ven desbordados por una emoción.

Esas referencias, según la doctora Rosa Molina, no son caprichosas, sino que reflejan nuestra verdadera naturaleza. «El cuerpo es el escenario principal de las emociones. En las vísceras tenemos información mental grabada a nivel inconsciente que condiciona muchas de las decisiones que tomamos a diario», señala la especialista.

El ejemplo más claro de la estrecha relación que hay entre el cuerpo y la mente son los cuadros de estrés: «Es llamativo que algo cognitivo se transforme en cuestión de segundos en una reacción física. De pronto, nuestro organismo dispara la producción de cortisol, la hormona del estrés, que provoca urticarias, cefaleas, molestias gastrointestinales, caída del cabello…».

Respiración contra el pánico

Pero el cuerpo no es solo el canario en la mina de multitud de problemas psicológicos. «Cuando nos llega un paciente con un ataque de pánico, lo primero que le pedimos es que haga respiraciones diafragmáticas lentas y profundas. Con ese simple truco le mandamos al cerebro el mensaje: ‘No me líes, que yo estoy muy relajado’. Es decir: usamos el cuerpo para provocar un efecto psicológico», explica.

Ya nadie pone en duda el poder terapéutico del ejercicio y de técnicas de relajación como el yoga o el mindfulness. La psiquiatra anima a frecuentar estos recursos, pero su recomendación va más allá: «Atendamos a nuestros cuerpos, porque a menudo nos avisan de los problemas mentales antes de que den la cara». Su consulta es testigo de las marcas psicológicas que está dejando la pandemia, pero cree que vigilar la salud mental es más fácil de lo que pensamos. «Esta curva no la bajaremos solo con ansiolíticos. El cuerpo nos brinda la mejor herramienta que tenemos para prevenir tanto dolor emocional».