«Las ideas del comunismo siguen más vivas que nunca»

¿Qué queda del partido comunista que nació hace 100 años?

Como todo el mundo sabe, los partidos comunistas nacieron hace 100 años en las fábricas y los barrios de las ciudades europeas, donde las clases trabajadoras soportaban condiciones de vida y trabajo durísimas. De ahí nació la idea de unir a la clase obrera, en sindicatos y partidos, para derrotar al nuevo capitalismo de la revolución industrial. Más adelante, se llevó la lucha a los pueblos colonizados y a las naciones pobres de todo el mundo. Las sociedades industriales fueron cambiando, creció la economía y la riqueza. Había más para repartir, pero se seguía repartiendo de forma muy desigual. La injusticia del reparto entre las clases y naciones sigue siendo el factor central de todos los conflictos en el mundo.

¿Qué queda pues, cien años después? Queda el mismo afán de lucha por la solidaridad, la justicia y el progreso social de todos los seres humanos. Por encima de razas, géneros y grupos sociales. Por tanto, la idea que se sembró hace cien años sigue viva. Y yo diría más viva que nunca. El debate es el de siempre: ¿cuál debe ser el motor de la historia: la codicia o la compasión?

¿Cómo definiría el papel en la transición del partido comunista de Canarias?

Los partidos comunistas nacieron para hacer una revolución social. Como decían sus manifiestos, para derrotar el capitalismo y avanzar hacia una sociedad socialista nueva. Pero en el gran tumulto mundial que fueron los años 60, el PCE comprendió que España tenía que centrarse en acabar con la dictadura de Franco y construir una democracia. Es decir, afrontar la revolución democrática que habrían hecho las grandes naciones europeas en el siglo XIX y que España no supo o no le dejaron hacer sus clases dirigentes. El último intento, el de la Segunda República, había acabado en una tremenda catástrofe histórica. En España había comenzado una larga transición, que duró desde 1968 hasta 1978. Con crecientes movilizaciones obreras y estudiantiles, que empujaban a los restantes sectores sociales. El Régimen aunque se deterioraba, resistía.

La conciencia democrática avanzaba año tras año y, entonces, el Partido Comunista de Carrillo y Camacho supo ponerse al frente de esas movilizaciones. Las luchas democráticas cambiaron al pueblo pero también al PCE. Dejó de ser un partido comunista ortodoxo, radical, prosoviético para convertirse en un partido democrático, antisoviético, que atraía a comunistas y no comunistas dispuestos a luchar de verdad contra la dictadura. Siguió con el mismo nombre, pero perdió su esencia revolucionaria. Para algunos eso fue una tragedia. Recuerdo por citar a algunos comunistas canarios como Sagaseta y Germán Pirez, que denunciaron ‘la traición’. Para otros, fue una liberación. Se podía, por fin, denunciar con indignación el aplastamiento de la Primavera de Praga, los crímenes del estalinismo o las deformaciones del sistema soviético. Para los viejos comunistas fue una experiencia desgarradora, pero el partido comunista terminó por morir de éxito: conquistó la democracia e, inmediatamente después, perdió abrumadoramente las elecciones.

Los ciudadanos vieron en el PCE una eficaz maquinaria de combate, pero no le creyeron capaz de gobernar con la sensatez y prudencia que requería la nueva España democrática. Así se inició el declive -que le llevó a la muerte- del partido que había nacido en 1921. Ya en la democracia, se podía escuchar a los combatientes comunistas decir, con amarga ironía: ‘contra Franco vivíamos mejor’. Entonces los partidos comunistas iniciaron un proceso de transformación, de adaptación a los cambios de la nueva sociedad española y europea. El italiano, por ejemplo, se convirtió en el partido democrático de la izquierda, aunque un pequeño grupo se escindió y creó un partido comunista residual, dirigido por Bertoni, que está a punto de desaparecer. En Francia, el partido comunista pasó del 20 % de los votos al 5 %. Y así en la mayoría de los países europeos. En España, volvió a resurgir con el referéndum de la OTAN y la creación de IU, una coalición que llegó a alcanzar el 12 % de los votos, aprovechando la grave crisis del partido socialista en el último período de Felipe González.

Cuando el partido socialista se recuperó con Zapatero, Izquierda Unida volvió a caer en la irrelevancia.

Los comunistas vuelven a resurgir dentro de Podemos. ¿Cómo lo explica?

La izquierda en España representa entre el 40-45 % de los votos. Igual que la derecha. Ese equilibrio oscila según la situación económica y social. Zapatero ganó las elecciones con una amplia mayoría. Como Felipe González supo unir, lo que no es fácil, a la izquierda y al centro-izquierda. Igual que Aznar, para ganar, supo unir a la derecha y el centro -derecha y obtenía amplias mayorías. Pero Rajoy no. Zapatero tuvo que enfrentarse a la gran crisis del 2008. Y la gestionó muy mal. Tuvo que aceptar las condiciones de la Unión Europea. Giró hacia el centro-izquierda y abandonó el espacio de la izquierda. De ahí nació Podemos. Como Ciudadanos surge cuando Rajoy abandona el espacio de centro-derecha. Esos giros son casi inevitables cuando la sociedad se radicaliza. El PSOE cayó al 24 % de los votos, había abandonado la izquierda y dejó espacio para que un movimiento nuevo, juvenil y transformador -Podemos- subiera hasta el 20 %.. Los comunistas se integraron en Podemos y volvieron a tener peso político.

Siempre ocurre cuando se integran en alianzas amplias, como ocurrió con Izquierda Unida y, en la última etapa del franquismo, con la Junta Democrática. Ante esta situación el PSOE de Sánchez ha dado un giro a la izquierda para recuperar los votos perdidos. Y en parte lo ha conseguido, pero empieza a perder votos moderados de centro-izquierda. Este es el drama de la socialdemocracia europea. Le está pasando en todos los grandes países. ¿Qué hacer cuando hay que enfrentarse a la reforma laboral, a la reforma del sistema de pensiones, a la política fiscal, etcétera, en medio de una crisis económica tan grave? ¿Cómo contentar al mismo tiempo a la izquierda y al centro-izquierda, a los sindicatos y a los pequeños empresarios?, ¿a los radicales y a los moderados?

Difícil lo tiene Sánchez. Entre contradicciones irresolubles, ha cogido el camino de la ambigüedad, el de los equilibrios difíciles. Tiene que cruzar el alambre sin red que le proteja. ¿Se caerá o no? Esto no depende sólo de la habilidad del equilibrista, dependerá más de la suerte.

Y eso en Canarias, ¿cómo ha sido?

El partido comunista de Canarias era autónomo del PCE. Tenía legalización propia como el PSUC. Se presentó a las elecciones de 1977 roto en varios pedazos. Nos dividía el sovietismo y el antisovietismo, a partir del aplastamiento de la Primavera de Praga; y el Pacto por la Libertad, el acuerdo o no, con los reformistas del Régimen -Suárez, Olarte- dividió profundamente a los comunistas canarios. ‘Los más comunistas’, por así decirlo se presentaron en una alianza amplia, Pueblo Canario Unido, y tuvieron un buen resultado. Y el PCE se presentó solo, ‘con la hoz y el martillo’ y fue aplastado. Desde entonces, el núcleo fundamental del PCC inicia una lenta y difícil reconstrucción de una nueva fuerza política. Después de 12 años de dura clandestinidad en la dictadura nos tocó ‘una larga travesía del desierto’ en la democracia. Primero, pactamos una alianza electoral con Asamblea Vecinos, que se llamó Asamblea Canaria, que no tuvo buenos resultados en las elecciones generales de 1982, en las que barrió el PSOE. Después nos unimos al PCR de Angulo y formamos Izquierda Canaria Unida, una fuerza canaria, independiente de Izquierda Unida. Aunque en minoría, gobernamos con el PSOE en el Primer Pacto de Progreso de Canarias. Posteriormente, nos unimos a Asamblea Canaria y a Izquierda Nacionalista Canaria y formamos ICAN. ICAN adquirió entonces un fuerte peso en la política canaria porque había unido a todo el nacionalismo de izquierdas y porque era la pieza clave para construir una amplia alianza nacionalista con la fuerza de centro-derecha, con Hermoso y Olarte.

Coalición Canaria puso el centro de la política en la relación Canarias-Estado y no entre derecha e izquierda. ‘Unidos por Canarias’ fue su slogan y obtuvo un gran éxito. Durante quince años, logró avanzar en todas las políticas del Estado en Canarias, incluyendo la Autonomía y el REF. Canarias salió de la marginalidad y obtuvo una presencia significativa en la política española. Pero, como dice Buda, ‘todo lo que nace muere’. El conflicto derecha-izquierda, Tenerife-Gran Canaria y la durísima crisis del 2008 rompieron Coalición Canaria y la hicieron entrar en una deriva que aún no ha acabado.

De los secretarios generales que ha tenido el partido comunista, ¿con quién se quedaría y por qué?

Carrillo era un político inteligente, que arriesgó mucho en su apuesta de hacer del viejo PCE un partido democrático de izquierdas, como hicieron los italianos. Conquistó la democracia, como se propuso. Pero no supo retirarse a tiempo, como una vez le dijo Adolfo Suárez. Se resistió y no quiso ceder la secretaría general a alguien más joven y que no estuviera marcado por la Guerra Civil. Los jóvenes apoyábamos a un político brillante como Nicolás Sartorius. En una reunión para olvidar me dijo: ‘Nico se cargará al Partido Comunista, porque en realidad no es comunista. Gerardo Iglesias lo fortalecerá, porque ha mamado la cultura de las minas asturianas’. Al final, el que se cargó el partido fue Carrillo. Con una decisión que solo escondía su determinación para seguir mandando a través de su segundo. Todos sabemos cómo terminó. Como ocurre siempre en estos casos, el segundo, como ya era primero, se le rebeló y todo saltó hecho pedazos.

¿Hay algún momento histórico a lo largo de estos 100 años que haya sido digno de destacar en las Islas?

En las luchas obreras y populares en las Islas casi siempre estuvieron los comunistas. Junto a los socialistas en la Federación Obrera Canaria. Eduardo Suárez, el diputado canario al que fusilaron, fue el líder de la huelga de las tabaqueras. Luego, en la última década del franquismo, casi todas las luchas obreras y populares, incluso campesinas, como ‘la rebelión de los aparceros’, fueron dirigidas por líderes comunistas. En ocasiones, acompañados por ‘cristianos de base’ y socialistas que todavía no lo eran. Carlos Suárez, Toni Gallardo, Fernando Sagaseta, Oswaldo Brito (este no es comunista) eran líderes reconocidos y admirados en toda España. Látigo Negro se convirtió en una leyenda popular. Igual que Latitud 28, que acabó tiroteado en Sardina y en Consejo de Guerra. O Sagaseta con su Canarias Libre. Y Oswaldo con las grandes huelgas del transporte y del Puerto de Tenerife. Gracias a estos líderes y a centenares más, Canarias ocupa un lugar destacado en las luchas democráticas contra la dictadura.

Cuando estos fueron encarcelados o exiliados, el despacho de Augusto Hidalgo y otros; la revista Sansofé y sus 2.000 suscriptores en todas las islas; el Centro de Investigación Social con Vieitez y Bergasa, y el IUDE con Saavedra, crearon unas plataformas de acción democrática, como la Junta Democrática, que no sólo impulsaron luchas decisivas, también aportaron ideas y proyectos para la construcción de la democracia en Canarias, que aún siguen vigentes.

¿En qué se equivocó el partido comunista si es que cree que cometió algún error?

Cometió muchos errores, como los demás. Si hubo un gran error fue en abril de 1977. El momento de la verdad, la del Ser o no Ser. Ocurrió una semana después de la Semana Santa en que había sido legalizado. Estábamos en un hotel de Madrid los más de 100 miembros del Comité Central. Casualmente, yo dirigía la reunión en ese momento. Los de la mesa nos íbamos turnando y el último fui yo. Hablaba Camacho y Carrillo, que estaba a mi derecha, me dijo que tenía que salir un momento para un asunto muy grave. Le di la palabra al siguiente, que se enrolló como era habitual. Entonces Carrillo volvió y me dijo en voz baja: ‘Suárez me manda un recado. Dicen que los militares están sublevados. De Santiago ha amenazado con un golpe militar por la legalización del partido comunista. Y Pita da Veiga ha insultado a Suárez, gritó: ‘verás lo que te pasa por traidor’. Adolfo nos pide que hagamos una declaración rotunda en favor de la democracia y de aceptación de la Monarquía y la bandera monárquica. Suárez dice que es la única manera de parar el golpe’. Di dos palabras más. Borré a más de diez, que protestaron. Hice una breve intervención para resaltar el dramatismo y la responsabilidad de la situación y preparar así la intervención de Carrillo.

Santiago Carrillo hizo una de las mejores intervenciones de su vida. Sereno, solemne, dramático: «Esto puede acabar -dijo- en una nueva guerra civil, los militares están a punto de dar un golpe de Estado, que nos devolverá a la dictadura. El partido comunista tiene que estar a la altura del momento histórico, y apostar por la democracia y las libertades, por la reconciliación de los españoles para construir España entre todos. Debemos renunciar a los ideales republicanos y aceptar una monarquía constitucional. Y si no, volver a la clandestinidad, a la lucha, lo que ocasionará un gran sufrimiento al pueblo español». Ganó la propuesta de Carrillo por gran mayoría, con bastantes abstenciones. E, inmediatamente, se convocó una rueda de prensa en que se presentó la Declaración Solemne del PCE. Hay una foto que se ha publicado cientos de veces en que aparece Carrillo en el centro, Marcelino Camacho a su izquierda y yo a su derecha. Mucha gente se preguntó qué pinta ese jovencito desconocido al lado de Carrillo. Ahora tantos años después, también me lo pregunto yo. Pero la gran pregunta es otra: ¿esa dramática decisión fue un gran acierto o un grave error?. Muchos me siguen diciendo que fue un gran error. Y, probablemente, tienen razón: el PCE ese día se traicionó a sí mismo, a sus ideales y se suicidó. Por tanto, para el PCE fue un gran error, pero para España un gran acierto: se salvó la democracia. Al final, ¿qué es lo que importa?