Así lo contaron en EEUU

«La gente comenzó a saltar por las ventanas, uno a uno, golpeándose contra el suelo»

La redacción de ‘The Wall Street Journal’ firmó conjuntamente el 12 de septiembre un largo artículo en el que bajo el título ‘Terroristas destruyen el World Trade Center y atacan el Pentágono en un ataque con aviones secuestrados’ informaba de los atentados. A pesar de contener errores e imprecisiones, la pieza es notable por su precisión y riqueza de fuentes.

«(...)El país se levantó ayer conmocionado y horrorizado después de que en menos de una hora tres aviones de pasajeros aparentemente secuestrados impactaran de manera kamikaze contra las dos torres del World Trade Center y el Pentágono, matando a cientos, quizá miles de personas y dejando innumerables mutilados y quemados. Las calles del centro de Manhattan estaban cubiertas de miembros humanos, ropas, zapatos y restos de carne humana, incluyendo una cabeza con pelo negro y largo, y un brazo extendido en la autopista a unos trescientos metros del lugar del impacto (...)».

«(...) Los pisos superiores de los edificios estaban completamente cubiertos de humo, y la gente comenzó a saltar por las ventanas, uno a uno, golpeándose contra el suelo, los arbustos y los toldos. En el puente de Brooklyn, neoyorquinos cubiertos de polvo se dirigían en tropel hacia sus casas, atascando las aceras. Un hombre en camiseta y pantalón corto, corriendo hacia Manhattan con una radio al oído, gritó: «¡El Pentágono está ardiendo, el Pentágono está ardiendo! (...)».

«Las represalias comportan el riesgo de una espiral violenta»

El mismo 12 de septiembre, ‘The Wall Street Journal’, en un artículo titulado ‘La hora del horror cambia para siempre la vida de los norteamericanos’, esboza las repercusiones que los atentados tendrán en el día a día de la sociedad estadounidense así como los pros y contras de las represalias que pueda adoptar la Administración Bush. Firmaron el trabajo June Kronholz, Christina Binkley y Claire Ansberry.

«(...) El acto terrorista de ayer marcó, alteró y oscureció para siempre el modo en el que los americanos viven su vida. (...) En un país muy orgulloso y que incluso se jacta de su franqueza —un país en el que un ciudadano cualquiera puede pasearse por el Capitolio de los Estados Unidos sin ser vigilado—, es posible que los atentados terroristas obliguen a los norteamericanos a tener más cuidado y estar más atentos. En parte ya lo hacemos. Los detectores de metal presiden ahora la entrada principal de muchos edificios gubernamentales y los guardias de seguridad forman parte del vestíbulo de la gran mayoría de los edificios de oficinas».

«(...) Las represalias a menudo comportan el riesgo de desatar una asfixiante espiral de violencia no muy diferente a la de Oriente Medio o Irlanda del Norte. (...) Este temor está especialmente fundado en el caso de los judíos y los árabes (...) La ciudad de Dearborn, Michigan, se apresura a garantizar que no tenga lugar una respuesta violenta contra su población árabe-norteamericana (...) aumentando en veintidós el número de policías que patrullan las calles».

«Dos secuestradores llegaron tarde a su vuelo»

A la altura del 30 de septiembre se poseían ya numerosos datos sobre la identidad de los secuestradores de los aviones y sobre su modo de operar. The Washington Post aborda la cuestión en un artículo de Amy Goldstein titulado «Los líderes de los secuestradores», galardonado con el «Pulitzer» de reportaje nacional.

«(...) El análisis de las pistas dejadas por los secuestradores arroja luz sobre el papel de Mohamed Atta, el hijo de 33 años de un abogado egipcio, identificado por una fuente gubernamental como el “eje” de la trama. (...) Atta y otros dos de los supuestos pilotos pertenecían a un grupo islámico radical de estudiantes en Hamburgo que los investigadores señalan como el nido de la conspiración».

«(...) El comportamiento de los secuestradores muestra ciertas contradicciones. Eran fundamentalistas islámicos que, no obstante, relajaban sus costumbres en Occidente, comprando desde comida rápida hasta bebidas alcohólicas».

«(...) Sin embargo, la mayor incongruencia de todas es la siguiente: la preparación de los 19 secuestradores era deficiente, y algunos fueron expulsados de las escuelas de vuelo. Algunos tuvieron que pagar de su bolsillo los billetes de avión después de que sus tarjetas de crédito fueran rechazadas. Dos llegaron tarde al vuelo (...)».

«Un volumen de arrestos desconocido desde la II Guerra Mundial»

Es también la periodista Amy Goldstein, de ‘The Washington Post’, quien firma la pieza titulada ‘Una deliberada estrategia de ruptura’ en la que el 4 de noviembre explica, tras una minuciosa investigación, la campaña de detenciones masivas con las que la Administración Bush reaccionó a los atentados.

«(...) Firmado en su sede de Washington por el funcionario de más rango del FBI encargado de la lucha contra el terrorismo internacional, (un) documento de siete páginas, que no ha sido dado a conocer anteriormente, lo esgrimen una y otra vez los fiscales en las audiencias de los detenidos a lo largo y ancho del país».

«(...) Esta campaña de detenciones (alcanza) una escala desconocida desde la II Guerra Mundial. (...) El Gobierno ha adoptado una estrategia deliberada de ruptura, manteniendo en prisión a un elevado número de personas procedentes de Oriente Medio, utilizando para ello todas las herramientas legales a su alcance».

«(...) Algunos oficiales de Policía han rehusado identificar a los abogados de los detenidos o describir cualquier detalle de los procedimientos. (...) Como consecuencia de esto no queda claro quiénes se corresponden con la cifra oficial de 1.147 detenidos o quiénes están todavía en prisión. (...) [235 casos identificados por “The Washington Post permiten suponer que] no se trata tanto de una investigación en busca de los culpables (...) como de una operación preventiva a gran escala con el objetivo de desbaratar futuras acciones».

«Afganistán y Nueva York, dos mundos de escombros, trabajo duro y dolor»

Menos de un mes después del 11-S, el 7 de octubre, EEUU lanzó los primeros bombardeos que desencadenaron la guerra de Afganistán. El periodista J. C. Chivers, de ‘The New York Times’, publicó el 30 de diciembre desde Kabul, la capital afgana, ‘Dos mundos unidos por la guerra. Cuando vivir o morir es tan sólo una cuestión de suerte’, en el que traza un paralelismo entre el ataque a las Torres Gemelas y los combates en el país asiático en un momento en el que EEUU ya había desalojado del poder a los talibanes.

«(...) Nueva York y Afganistán, dos mundos de escombros, trabajo duro y dolor. (...) Nueva York. Un fogonazo en el lugar de la torre donde se incrustó el avión y luego el estruendo de la explosión y los gritos de la gente huyendo en estampida. (...) Un jefe de Bomberos renquea tratando de sacar de allí los restos de uno de sus compañeros muertos. (…) Una palabra en el casco de un bombero: Guerra».

«(...) Afganistán. Un adolescente lanza una granada hacia las aguas marrones de un río y se lanza en busca de peces asustados. Una bruma de polvo se impone en la tarde a medida que los incansables soldados de infantería de la Alianza del Norte avanzan desde Bangi a Khananabad intentando alcanzar la ciudad a tiempo para romper el Ramadán. Dos soldados talibán han quedado atrás en el bazar de Kunduz con dos agujeros de bala en la frente (...). Un general de la Alianza, del tipo que podría salir en la portada de una revista de moda, se lava los dientes tras la cena y admite que está confuso (...)».

El 11 de septiembre de 2001 es ya una fecha para la Historia. El ataque terrorista de ese día utilizando aviones civiles contra las Torres Gemelas de Nueva York y contra el edificio del Pentágono en Washington, junto al intento de estrellar otros dos aparatos contra la Casa Blanca y el Capitolio, fijaron un antes y un después como sólo pueden hacerlo los grandes acontecimientos. Estos hechos tuvieron a la televisión como un fascinante testigo que fijó para siempre en nuestras retinas una nueva dimensión del acontecimiento, inédita e inolvidable. La televisión tuvo aquel día el privilegio de haber protagonizado la información de unos acontecimientos trascendentales de manera simultánea a cómo se producían. Un 81 por ciento de norteamericanos declaró haberse enterado de los ataques del 11-S a través de la televisión frente al 11 por ciento que lo hicieron a través de la radio y el 1 por ciento por la prensa, porcentajes extrapolables también a Europa.

Aquel día todas las televisiones emitieron los telediarios más largos de su historia. El consumo de televisión en España fue de 229 minutos por persona, un 24,5 por ciento más de lo habitual. El acontecimiento cogió a las televisiones europeas en plena emisión de las ediciones de mediodía de sus telediarios (en Asia coincidió con la emisión de los de la noche) y sus responsables decidieron prolongar su duración suspendiendo incluso todo tipo de anuncios: las televisiones españolas perdieron ese día alrededor de cinco millones de euros en ingresos por publicidad. Además, el intervalo de 18 minutos entre el primer y el segundo impacto de los aviones en las Torres Gemelas hizo que tuviesen los objetivos de sus cámaras en directo pendientes de la acción terrorista. Ningún telespectador vio en directo el impacto del primer avión, pero no tardaría mucho en divulgarse esa imagen desde otro punto de vista, tomada por los hermanos Jules y Gedeon Naudet, dos cineastas franceses que se encontraban rodando cerca de las Torres Gemelas un documental sobre el trabajo de los bomberos de Nueva York.

De pronto, cuando todo parecía indicar la posibilidad de un dramático accidente, los espectadores vieron cómo un objeto brillante que parecía otro avión se empotraba sobre la segunda torre. Sólo desde ese momento se hizo evidente la certeza de un atentado terrorista. Mientras tanto las imágenes en directo de cuerpos humanos que se precipitaban desde los pisos superiores de los edificios incendiados proporcionaban una idea del infierno que se vivía en su interior. Después, el hundimiento de una torre y en pocos minutos, el de la otra. Antes, el Pentágono en llamas. Las televisiones trataban de conseguir todos los planos, todo el material el gran reportaje de una dramática realidad.

En los Estados Unidos todas las grandes televisiones generalistas (ABC, CBS, NBC, Fox) se convirtieron a partir de las nueve de la mañana, hora del atentado en Nueva York, en cadenas 24 horas todo noticias. Mientras la CNN ponía en marcha una programación bajo el título de America under Attack, las nuevas cadenas como MSNBC y Fox News tuvieron aquí su bautismo de fuego. Las estrellas de los informativos Dan Rather, Peter Jennings y Tom Brokaw, se transformaron en las principales fuentes de información para millones de norteamericanos que siguieron, entre incrédulos y aterrorizados, los ataques terroristas. Algunos analistas consideraron que la sofisticación de este atentado incluía la previsión por parte de los terroristas de que cientos de millones de espectadores estuvieran ante las pantallas en el momento de los ataques. La realidad es que el impacto mediático se multiplicó por el hecho de contemplar en directo el mayor atentado terrorista de la historia y sobre todo sus efectos: el derrumbamiento de los edificios, el pánico de la gente, las reacciones de los líderes mundiales y de la opinión pública… La fascinación de las imágenes impregnó también en buena medida a los medios impresos, cuyas ediciones, desde el mismo día del atentado y en los posteriores, plantearon un tratamiento icónico espectacular en las portadas y en las páginas interiores, y en algunos casos publicaron cuadernos y suplementos especiales en cuyos contenidos predominaban los elementos iconográficos, emulando así el tratamiento televisivo del acontecimiento.

La elipsis de la muerte

Uno de los elementos del tratamiento informativo que más se destacaron de los atentados fue la autocensura de las imágenes más violentas y desagradables de la catástrofe: cadáveres, cuerpos mutilados, restos humanos… ni siquiera heridos. Imágenes que a buen seguro e inevitablemente tendrían que haber sido tomadas durante la cobertura panóptica de este trágico episodio por cientos de cámaras de la que era capital mediática del mundo y uno de los centros de la industria audiovisual televisiva. Después apenas algunos funerales y entierros, casi siempre sin féretros. Víctimas invisibles, ocultadas, terror opaco, sufrimiento inexistente a los ojos del mundo. La cadena ABC incluso decidió, a partir de un determinado momento, evitar la repetición de los aviones impactando contra las torres mientras no fuera estrictamente necesario. La tendencia a mostrar imágenes de las víctimas, insinuada en un principio por las tomas de algunas de las personas que se precipitaron al vacío desde las torres, fue cortada de manera fulminante. No se ha explicado suficientemente si la decisión de no emitir las imágenes más duras fue tomada por los responsables de las cadenas de televisión, en un inédito ejercicio de autocontrol, se debió a la imposibilidad de los equipos de las televisiones no institucionales para penetrar en la Zona Cero del desastre, por el temor a que las familias de las víctimas impusieran denuncias contra los medios que divulgaran estas imágenes o solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos para evitar los efectos incontrolables que podrían haber provocado en la población. La CNN señaló también que no quería que sus periodistas se expusiesen al peligro de nuevos derrumbamientos. Durante las 48 horas que siguieron al atentado algunos pool de televisiones a los que se permitió acercarse a la Zona Cero fueron escoltados y canalizados por la policía y los bomberos de Nueva York y autorizados sólo a filmar las ruinas desde una considerable distancia durante diez minutos. Sea cual fuere la causa, este hecho ha sido analizado como una de las decisiones mediáticas más polémicas. Nadie pudo ver los efectos de los atentados en los seres humanos, como tampoco nadie había visto los efectos de los bombardeos sobre Irak durante la primera Guerra del Golfo, más allá de las luces de los fuegos y las bengalas, y las «imágenes de videojuego» que los militares norteamericanos distribuían entonces a los medios de comunicación. No toda la opinión pública coincidió con la decisión de que no se emitieran esas imágenes. De hecho, aún es materia de discusión en algunos foros.