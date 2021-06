Estudiar en Las Encinas, el instituto pijo al que acuden los alumnos de Élite, nunca ha sido fácil... Y no solo por los exámenes. Solo hay que recordar los cadáveres que han quedado por el camino a lo largo de estos años. Ni siquiera la muerte de Polo (Álvaro Rico) el pasado curso ni la graduación de algunos de los viejos alumnos parece que han traído algo de paz al colegio, sobre todo por culpa de la llegada de un nuevo y estricto director (Diego Martín) y sus tres díscolos hijos. Uno de ellos es Patrick (Manu Ríos), un chico desinhibido que no se corta a la hora de conseguir lo que quiere: «Siempre me salgo con la mía», le suelta a Ander (Arón Piper). Manu, el niño que a los 9 años comenzó a subir covers a Youtube y que fue la ficha roja de Parchís en la nueva generación del grupo creada en el 2011 es hoy uno de los mayores influencers españoles, con 5,6 millones de seguidores en Instagram. Una cifra que se puede disparar aún más con su debut en Élite.

Su personaje entra como un huracán en Las Encinas y en el trailer ya se ve que saltan chispas con Ander, que precisamente es el personaje con una relación más estable después de todo lo que ha vivido con Omar (Omar Ayuso).

Sí, Patrick entra muy a saco y se mete en terreno peligroso. Ha llegado para dar guerra. ¡A ver cómo lo acoge la gente! Espero que con cariño y respeto. Yo creo que va a haber muchas opiniones sobre él.

Patrick es un chico muy visceral. ¿Tiene muchas cosas suyas?

Es bastante diferente a mí. Me considero una persona mucho más tranquila, más discreta. Pero me resulta muy divertido interpretarlo justamente por eso, ya que te da la oportunidad de experimentar un montón y te lo pasas realmente bien.

¿Qué supone para un actor tan joven como usted entrar en una serie con tanto tirón como esta?

Al principio sentía un poco de responsabilidad. Me daba bastante respeto, porque es un proyecto que yo había seguido desde que empezó y que llega a mucha gente. Pero al final todo está siendo positivo y la experiencia está resultando increíble. Sobre todo, estoy aprendiendo mucho, que es lo que quería desde el primer momento.

¿Y está preparado para la que se avecina? Porque la primera generación de los alumnos de Las Encinas se han hecho enormemente populares.

Espero que sí. Sinceramente, estoy intentando no pensar en eso, sino en disfrutar del rodaje con mis compañeros y del estreno. Obviamente, a medida que se acerca la fecha cada vez hay más nervios. Lo que tenga que ser será, y se llevará con la mayor naturalidad posible.

¿Qué recuerda de su primer día de rodaje?

Los nervios. Me tocaba grabar a las ocho y pico de la mañana una escena íntima bastante fuerte. Pero llegas allí, conoces al equipo, te reciben muy bien y te sientes muy arropado, así que todas las preocupaciones acaban yéndose.

Esa no es la única escena subida de tono que le ha tocado rodar en la serie. ¿Cómo ha llevado las secuencias más picantes?

Patrick es un chico muy sexual, así que tengo varias escenas de ese tipo debido a la personalidad del personaje y por su trama. Al principio sí que me chocaba un poco y se me hacía un pelín más difícil. Eso me pasaba sobre todo a la hora de prepararme el personaje, por las ideas que tenía antes de ir a grabar. Luego, al llegar al plató, hacer la escena y verla con el equipo intimida un poco, y más si eres una persona un poco tímida, pero al final estás a gusto, aunque estés desnudo y estés haciendo lo que estás haciendo. En ningún momento me he sentido incómodo.

Por lo que comentaba, parece que se considera una persona tímida.

No creo que sea tímido, pero igual para ese tipo de cosas sí. Sí que soy un poco más reservado, me gusta observar, soy más tranquilo... Es un poco lo opuesto a Patrick.

¿Qué es lo que más le gustó de la trama de su personaje en Élite?

Fue bonito ver que entraba a la serie con los personajes de mis hermanas [Carla Díaz y Martina Cariddi] y mi padre [Diego Martín]. También me gustó compartir trama con los personajes que interpretan Omar Ayuso y Arón Piper.

Este es uno de sus primeros papeles como protagonista, pero la televisión no es nueva para usted. Le vimos en la serie de Tele 5 Chiringuito de Pepe y ha participado en concursos televisivos como Tú sí que vales y en musicales, porque también sabe cantar y bailar.

Estuve en Los miserables, hice un tour con la generación nueva del grupo Parchís... Al final, siempre he estado con musicales, porque mezclaban también la interpretación. Así que, para mí, esto es algo nuevo, pero ya tenía un background detrás.

¿Le tira más la música o la interpretación?

Soy muy inquieto. No tengo una faceta que me llame más la atención, sino que me gustaría hacer las dos cosas. Si tienes inquietudes, no creo que tengas que ponerte límites.

¿Cree que Élite refleja bien a los jóvenes de hoy en día?

Soy de un pueblo muy pequeño [Calzada de Calatrava, Ciudad Real] y allí era mucho más tranquilo. Habrá cosas de las tramas en las que la sociedad se pueda ver reflejada, pero no olvidemos que es ficción y que es una serie hecha para entretener.

¿Qué cosas ve que sí que pasan ahora en los institutos?

Cosas como el bullying y el tema de los grupitos. Siempre hay gente que está más marginada y otros que se creen por encima. También hay fiestas, pero nunca he vivido una al nivel de las de Élite.

¿En el instituto pertenecía a alguno de esos grupitos a los que aludía o iba por libre?

No me pongo en ninguna categoría. Era tranquilo, pero también divertido. No era el payaso de la clase, pero tampoco el callado. No sacaba las mejores notas ni las peores... Estaba un poco en el medio.

¿Era buen estudiante?

Sí, era bastante responsable. Aunque tenía mis días y mis asignaturas que me costaban más y las que menos. Era más de letras. Las matemáticas y las ciencias no me gustaban nada. Pero luego me aplicaba y las sacaba.

¿Hay precedentes artísticos en su familia?

La familia de mi madre es enorme, así que hay de todo, y algunos a los que les encanta el flamenco y la música. Pero yo siempre lo he vivido un poco por mi cuenta. Mis padres siempre me han apoyado, aunque no viniera de una familia de artistas. Mi madre es peluquera y mi padre, electricista, así que no tienen nada que ver con este mundo.

Élite ya está rodando su quinta temporada. ¿Seguirá en ella?

Sí, ahí estará dando guerra.