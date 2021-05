A usted esto de la música le viene de casta, es hijo de Johnny ‘Maquinaria’, líder de una de las orquestas más conocidas de Canarias...

Sí, por eso me metí en la música a los seis años. Empecé en La Maquinaria Baby, que es fue el formato pequeño de la orquesta que lidera mi padre. En unos Carnavales, se le ocurrió la idea de organizar como un show en el que ellos se metían en una máquina del tiempo y aparecían unos niños cantando como si fueran ellos de pequeños. Entre esos niños estaba yo. A la gente le gustó, les cayó en gracia la idea y a partir de ahí fue que me metí de lleno en la música.

¿Era la música algo que le atraía ya siendo tan pequeño?

Claro. En mi casa la música siempre ha estado presente. Cuando eres un niño y escuchas todas esas melodías que te llaman la atención y te gustan, al final les acabas cogiendo cariño. Al ir creciendo y conociendo un poco más la cultura y los distintos estilos musicales, me animé mucho más.

Su nombre real es Aitor Jiménez pero es conocido artísticamente como El IMA. ¿De dónde viene ese sobrenombre?

El IMA, en algunas tribus sudamericanas, significa grandeza. Un día investigando descubrí ese nombre y me gustó mucho. En esas tribus se le dice El IMA a, por ejemplo, al chamán o al jefe de la tribu, a alguien grande y al que se le tiene un gran respeto. Pensé que era el nombre perfecto para el proyecto que íbamos a crear. En cierto sentido, lo hice para ver si el nombre nos daba suerte a todos.

Es, en sí mismo, una mezcla de culturas: tiene padre dominicano y madre canaria, ¿qué influencias cree que ha asumido de cada lado?

De aquí, de la Isla, el estilo de vida. Me imagino que en otro sitio no me encontraría a gusto. No me veo viviendo en Madrid o en ciudades mucho más grandes. Aquí tengo de todo: la esencia, nuestro carácter y nuestra forma de vida. De mi padre tengo toda la rama musical, todos los estilos que he conocido gracias a su cultura y cuando viajo para allá a ver a mis familiares. Es una gozada.

Click and Roll le reconoció como artista revelación en 2020 y Rompe Es le ha situado entre las promesas españolas para este 2021 ¿Cómo ha llegado hasta ahí y cómo le sientan estos reconocimientos?

Todo ha sido gracias a mi equipo de trabajo. Al menos para mí, he llegado de una forma inesperada. Tengo que decir que mi música ha sido música de cuarentena. Justo cuando tuve la oportunidad de lanzar mi primera canción y mi primer sencillo entramos en cuarentena, nos pasó todo esto del coronavirus y la verdad es que nos ha frenado bastante. Aún así, tener esos reconocimientos, que la gente siga apoyando mi música, que la siga compartiendo y poder ser líder de plataformas como Rompe Es y tener el premio de Click and Roll me hace sentirme muy orgulloso. No solo por mí, sino por todo mi equipo de trabajo.

¿Cómo definiría su estilo a la gente que todavía no le conoce?

No creo que tenga un estilo muy definido. En realidad me considero un artista un poco versátil, por explicarlo de alguna manera. Me he criado con diferentes estilos de música. Yo vengo de la salsa. Vengo del merengue, de la bachata y de la cumbia. De la mano de mi padre, estuve mucho tiempo en la orquesta formándome con esa música. Pero a pesar de eso, desde siempre me ha gustado mucho investigar. Mis hermanos también me enseñaron lo que era el reggaeton. Me enseñaron el rap y otros estilos musicales. Me he ido culturizando con todos esos ritmos. Me siento versátil y no tengo un estilo definido. En cualquier ritmo, en cualquier estilo, me siento cómodo

¿Cuál es el siguiente reto en este camino que acaba de emprender?

Mi cabeza ahora mismo esta centrada únicamente en la grabación de mi próxima mixtape. Está claro que para después tengo otros muchos proyectos en mente y a los que me gustaría llegar a dar forma, como mi propio álbum un poco más completo para que todos puedan llegar a conocer mis estilos de música y demás. Tengo muchísima música preparada y se vienen bastantes cosas grandes con marcas que todavía no puedo desvelar.

¿Se sorprende a veces de la procedencia tan variada de sus seguidores? ¿Qué es lo más raro que se ha encontrado?

Me he encontrado a gente que me habla de sitios superraros. El otro día me pusieron en un comentario que un seguidor era de Tokio y yo me quedé impresionado de que hubiera una persona escuchando mi canción desde allí. Encima era canario. Qué guay que desde la otra punta del mundo estén pendientes de mí y escuchen mi música. Me llegan muchos mensajes de la gente de México y de Colombia, por ejemplo, que son los que están siempre animándome. Allí me dieron la oportunidad y la mano desde el momento uno en que empecé. Esa gente de allá siempre ha estado muy volcada con mi música. Les mando ahora, y aprovecho, un saludo y un beso enorme para ellos.

¿Se implica mucho en la composición de los temas?

Sí, siempre. Las letras y todo lo demás son composiciones mías cien por cien. Sí es verdad que a veces hay colegas míos que también componen, artistas de la Isla como mi hermano Stereo, que colaboran conmigo. Pertenece al mítico grupo del Veneno Crew, que es bastante conocido. Él me ha echado la mano muchas veces en el estudio a nivel de composición porque tiene una visión muy diferente a la mía y cuando nos juntamos los dos podemos hacer una música bastante buena. Siempre me gusta contar con el apoyo de algún compositor pero prácticamente el 90 por ciento de mis canciones las hago yo.

¿Por qué cree que están saliendo tantos nombres y tanto talento canario en la música urbana?

Pues no sé, será la Isla, Tenerife. Creo que es la forma en la que nos criamos y lo bueno que está el clima, claro.