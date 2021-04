Mitómano, coleccionista, apasionado del cine (en especial del musical) y sumamente culto era cuestión de tiempo que Claudio Martín encontrará una vía para canalizar sus pasiones y su formación en diseño gráfico y figurinista. “El color es vital para mi trabajo”, dice. “Adoro el technicolor y mis dibujos están llenos de vida”, confiesa el creador de Martingala diseño, un seudónimo con el cual este canario deja fluir todo su ingenio popero recreando a su manera personajes e imágenes icónicas relacionadas con el cine, el teatro, el musical y la televisión.

Nacido en Las Palmas de Gran Canarias en 1975, Caludio Martín es diseñador gráfico y figurinista. “Estudié diseño en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en la década de los 90 especializándome en diseño gráfico y publicidad. Posteriormente me titulé como Técnico de vestuario por el Centro de Formación Universitaria de Sevilla y de niño recibí educación musical en el Conservatorio de Las Palmas lo que profesionalmente me vincula a las artes escénicas como diseñador de vestuario para ópera y teatro”, cuenta Clauido sobre el origen de su vocación y formación artística.

Martingala diseño nace hace más de cinco años “por la necesidad de distanciarme de mi trabajo y crear una nueva vía de creación artística. Rescaté unos antiguos personajes que había bocetado durante mis años de formación”, sigue explicando, “que eran bastante básicos y estáticos pero los fui dotando de vida y movimiento. Empecé haciendo dibus (retratos) de familiares, amigos incluso de sus mascotas y poco a poco comenzaron a aparecer los encargos”, recuerda.

Dice que sus personajes reflejan todo aquello que le gusta y fascina. “Tengo una vena mitómana importante que necesito retroalimentar continuamente. Si no es coleccionando es rindiendo homenaje a todo lo que admiro. Soy coleccionista de los cabezones de vinilo Funko Pops”, reconoce, “y poseo una amplia videoteca y fonoteca de cine y teatro musical”.

Confiesa que el color es vital para su trabajo. “Adoro el technicolor. Mis dibujos están llenos de vida aunque no rechazo la escala de grises pero solo como un recurso plástico que acompaña el color”.

Con sus piezas de FanArt, Claudio Martín dice que recrea “universos previamente creados por un tercero. Se basan en personajes, épocas, indumentaria u otros. Generalmente perteneciente al POP; la llamada cultura de masas”.

Empleando la ilustración vectorial, “un dibujo digital que nos permite crear figuras y formas geométricas a partir de vectores previamente programados por coordenadas”, explica, dice que no hay nada que le inspire especialmente; “no de una forma predeterminada pero sin duda la televisión, el cine y los musicales están muy presentes en mi trabajo”. En este tiempo Martín ha creado casi un centenar de personajes. “No tengo un objetivo predeterminado; es una forma de expresarme a través de ellos me muestro yo. Es una celebración de todo lo que me gusta”, explica sobre qué objetivo tiene su trabajo.

“Nunca me lo había planteado, la verdad”, responde cuando se le pregunta por las horas que ha dedicado a cada muñeco. “Trabajo por motivación; a veces tengo hasta tres ilustraciones en marcha a la vez y voy de una a otra hasta finalizarlas. En otras ocasiones puedo estar un par de días con una de ellas en exclusiva”.

El proceso creativo de las divas poperas de Martingala diseño arranca creando archivos en blanco “y los guardo con el nombre de un personaje o un título que me gustaría hacer. Un archivo en blanco lleva un par de meses en mi ordenador con el nombre de Norma Desmond/ Sunset Boulevard”, rememora.

Aunque dice que no conscientemente, Martín explica que no es intencionado que los diseños recuerden un poco a los antiguos recortables a los que les puedes incluir o quitar barba, cabello o complementos. “Esos recortables de los que hablas formaron parte de mi infancia y recuerdo jugar con ellos y como no, coleccionarlos. Igual están ahí de una forma inconsciente”, dice antes de admitir que sus divertidos personajes “son parte de mi imaginario y bagaje cultural”.

Barbra Streisand está muy presente en sus piezas pero dice que le cuesta elegir a una favorita. “También guardo un cariño especial a todos aquellos in memoriam que realizo como el de la desaparición de Diana Rigg como Emma Peel en la mítica serie británica Los Vengadores”, cuenta antes de reconocer que ha tenido impacto en las redes (@martingalart y Martingala Diseño). “Creo que ha sido positivo. Curiosamente entre mis followers se suman estudiantes de diseño gráfico y diseñadores asiáticos, sobre todo tailandeses. A nivel Europa, Francia e Italia son países que se muestran en las estadísticas. De Estados Unidos recibo muchos mensajes”, cuenta, “sobre todo de grupos de fans de los personajes que martingalizo y de América Latina, Perú se destaca también como curiosidad”.