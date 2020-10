"Patria' es respetuosa y tiene una vocación conciliadora"

Conocida principalmente por sus papeles cómicos en series de ETB y en títulos como Allí abajo (Antena 3), Ane Gabarain (San Sebastián, 1963) sabe bien de lo que habla Patria. En la serie de HBO basada en la novela de Fernando Aramburu interpreta a Miren, la madre de un joven abertzale que acaba siendo detenido por su pertenencia a ETA, lo que resquebraja su vínculo con Bittori (Elena Irureta), su vecina y amiga, viuda de una víctima de la banda terrorista. "Es una realidad que la tenemos muy pegada", reconoce.

Usted y Elena Irureta son también amigas en la vida real, como al inicio de la serie.

Nos conocemos desde hace 30 y pico años, cuando empezamos en la escuela de teatro. Hemos trabajado juntas en televisión, en teatro y cine. Cuando comenzamos a oír hablar de Patria decíamos: "¿Te imaginas que nos llaman?".

Patria habla del dolor y del concepto de perdón.

Del dolor, del perdón y de la falta de perdón, e incluso de perdonarse a uno mismo, algo que viene por no tener la empatía suficiente con el dolor del otro. Todos los personajes de la serie son grandes sufridores, por diferentes causas.

El dolor de Miren por su hijo Joxé Mari, encarcelado, es lo que la hace cambiar y radicalizarse.

Le hace volverse más papista que el Papa. Su amor y su dolor de madre están por encima de todo, lo que la lleva por un camino bastante tortuoso y destructivo, que se lleva por delante su propia felicidad y la de su entorno próximo.

Su personaje, por su carácter rudo, es uno de los más duros de la serie. ¿Era lo que buscaban?

De concepto, era el personaje más duro. Pero teníamos claro que queríamos humanizarla un poco, para entender su torpeza. Porque Miren comete grandes torpezas, errores garrafales.

¿Es sano que la ficción muestre nuestro pasado reciente, aunque sea tan duro y delicado?

Hablar siempre es bueno, donde sea, con quien sea y como sea. Lo que no es bueno es no dialogar. Ya estamos en el camino en el que podemos hacer estas cosas, se escriben libros sobre ello, se hace ficción... Y vendrán muchos más proyectos, muchos más puntos de vista, y se irá creando debate. Una sociedad que habla es una sociedad sana.

¿Entiende, sin embargo, que Patria haya levantado controversia?

Por supuesto. Es un tema muy delicado y peliagudo. Hay mucha sensibilidad herida. Aunque ahora parece que estemos en el camino de la sanación, todavía hay muchas heridas abiertas.

Patria es ficción, pero usted vivió esa época en el País Vasco. ¿Reconoce situaciones? ¿Ese silencio tan claustrofóbico del pueblo?

Totalmente. Soy vasca, tengo 57 años y todo esto me ha tocado muy de cerca. Lo he vivido con toda la proximidad. Ya me pasó cuando leí el libro:_reconocía a todos los personajes, las situaciones, los lugares, los diálogos, porque es algo muy cercano.

¿Se plantearon hablar con víctimas del terrorismo o del entorno abertzale?

¿Sabes lo que pasa? Es una realidad que está en nuestro día a día, que la tenemos muy pegada. Al final, lo llevas incorporado en tu ADN.

¿Las mujeres vascas son tan duras como retrata la serie?

Hay un sustrato de eso. Si lo llevamos al estereotipo, podríamos decir que la mujer vasca es dura y con una gran capacidad de mando. Y lo que pasa es que los estereotipos algo de verdad tienen...

El director de Patria comentaba que los ejecutivos de HBO se sorprendieron al ver a dos madres tan frías.

Sí, nos imaginan más latinos y pasionales. Pero yo creo que todo eso está buscado. La línea de interpretación es sobria, contenida, sin grandes alardes, donde esté todo en su lugar.

Antes del estreno, Patria ya tuvo polémica por su cartel, que mostraba, de forma equidistante, a una víctima del terrorismo de ETA y a un etarra torturado. ¿Se malinterpretó? ¿Las críticas le parecieron desproporcionadas?

Es verdad que se habló muchísimo y se magnificó. Nosotros hacemos nuestro trabajo y, más allá de eso, nos cuesta entrar en otros temas. Lo bueno es que la gente puede opinar si el cartel les parece apropiado o no... Se resuelve y no pasa nada. Yo creo que la serie está por encima de esas cosas. Es una serie respetuosa, honesta, con una intención y vocación conciliadora. Eso es lo que prima por encima de todo.

¿Cree que el público de cualquier país puede entender el conflicto que muestra la serie porque, más allá de la política, Patria habla de un drama humano?

Sí, porque habla de adónde nos puede llevar la falta de empatía con el dolor del otro, lo que puede quebrar una sociedad y una familia. Tal vez para un noruego no tiene la misma carga que para un vasco, pero también la puede disfrutar.

Los extranjeros lo que no querrán es ir al País Vasco, porque en la serie no para de llover...

(Ríe) ¡Hay gente que viene a Euskadi a ver llover y a comer! Lo de la lluvia en Patria es un elemento poético y dramático.

Miren es un personaje totalmente distinto de su anterior papel televisivo, la despreocupada Maritxu de Allí abajo.

Es un cambio de registro radical. ¡Y bienvenido sea! Tanto a Elena [Irureta] como a mí se nos conoce más por la comedia, pero yo siempre he hecho teatro, que me ha dado más opciones de desarrollar este registro, aunque, lógicamente, sea por lo que menos se me conoce.