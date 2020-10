Matrimonio en crisis

La actriz Nicole Kidman y el guionista y showrunner David E. Kelley vuelven a coincidir después del éxito de Big little lies en The undoing, thriller que llega a HBO el lunes, 26, y que vuelve a incidir en los oscuros secretos que se esconden en las familias adineradas y en su influencia sobre la justicia. Compuesta de seis episodios, esta miniserie dirigida por la ganadora del Emmy, el Oscar y el Globo de Oro Susanne Bier ( El infiltrado, A ciegas) y basada en el libro You should have known, de Jean Hanff Korelitz, explora el desmoronamiento de un matrimonio de clase alta de Nueva York. Ella (Kidman) es Grace Fraser, una mujer que parece que ha triunfado en todas las facetas de su vida:es una reputada psicoterapeuta, una devota esposa y una cariñosa madre de una familia. Él (Hugh Grant) es Jonathan Fraser, un prestigioso oncólogo pediatra. Sin embargo, de la noche a la mañana, una violenta muerte y una desaparición comenzarán a desvelar una serie de terribles secretos que convertirán la envidiable existencia de Grace en una angustiosa pesadilla. La protagonista tendrá que tratar de mantenerse a flote para sacar adelante a su hijo (Noah Jupe). Donald Sutherland, como el padre de Grace, y Edgar Ramírez, como el detective encargado del caso, figuran en el reparto.