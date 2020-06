Itziar Castro & Claudia Riera: "A lo mejor, lo que 'Goyana' se merece es un 'spin-off"

Con un blusón floreado, como el fondo que ha escogido para hacer la videoconferencia desde su casa, y ofreciendo unas palmeritas de chocolate hechas por ella. Así recibe Itziar Castro a la prensa. Es como si, de repente, un soplo primaveral entrara a los salones mustios de esta pandemia. A su lado, pero desde su casa, claro, Claudia Riera, la Gina de Les de l'ho-quei de TV-3. En Vis a vis: El Oasis son Goya, una vieja conocida de la Marea Amarilla (como se llaman los fans de la serie), y Triana, una joven de la generación Z tan alocada como virtuosa en las tecnologías. Ambas componen esa atípica pareja sentimental a la que ya llaman Goyana.

Menuda despedida tan atípica han hecho los creadores de Vis a vis. Si parece otra serie...

Itziar Castro: En esta quinta temporada hay dos cosas. Por una parte, quien no conozca Vis a vis se va a enganchar de cero, y le va a parecer un western, un thriller totalmente nuevo. Y, por otra, la Marea Amarilla va a encontrar lo que nunca se había dicho de Macarena y Zulema. Es un regalo. Y, además, le das un final a esa historia de amor y odio quetienen que nadie se lo esperaba. Lo que sí es cierto es que no estamos en la cárcel. Tampoco diría que es una serie nueva. Es la guinda del pastel, un epílogo. El final de la cuarta temporada fue precioso para la Marea Amarilla. Si alguien espera ver un Vis a vis al uso, no lo va a encontrar, aunque sí esa esencia de los personajes que nunca se ha perdido.

Usted, Claudia, trabajaba en una serie de éxito como es Les de l'ho-quei, en TV-3. Pero entrar en una ficción como Vis a vis ya son pala-bras mayores.

C. R. : Ha sido una fantasía. Yo era muy fan de Vis a vis, y de repente me llega el casting. Pero en ningún momento me planteé que me iban a coger. Son esas cosas del ego de cómo me van a coger a mí para Vis a vis. Y entras en el proyecto y con este elenco, en el que soy la más joven. Soy como una seta que ha salido ahí de repente. Y me han cogido de una manera tan cálida... Sobre todo Itziar, que me envió un mensaje diciendo: "Pronto nos vemos". Y se me quitaron los nervios. Ha sido un máster. He aprendido mucho.

Triana es una cabeza loca y parece que a Macarena no le gusta..

C. R.: Pues sí. Estamos hablando de una descerebrada de 20 años con delirios de grandeza y que además es hacker. ¡Qué se puede esperar de ese ser! Con Itziar decíamos que Vis a vis y Vis a vis: El Oasis recuerdan a un patio de colegio. Hay la responsable, la divertida... Macarena al principio está mosca porque el equipo lo monta Zulema y piensa: esta niñata irreverente, que se pasa todo por el forro. Esto no puede salir bien.

¿Qué fue lo más duro del rodaje?

I. C.: Siempre ha sido complejo todo, porque hay mucha acción. Y siempre ha sido o frío extremo o calor extremo. Nunca se rueda en la primavera o el otoño. Nosotras tuvimos el momento piscina y casi perdemos a Claudia de una hipotermia. Yo, como tengo más carne, aguanté más... Y luego el desierto fue muy bonito, pero muy duro. Ahora estamos todos con mascarilla, pero allí, menos nosotras, iban todos con mascarilla y gafas porque se levantaba arena y nosotras nos la comimos. Es un rodaje complejo.

¿Y cómo construyeron su perso-naje? Porque el suyo, Itziar, aun-que ya existía, da un gran cambio.

I. C.: Lo más difícil en mi caso es que Goya mantenga su esencia habiendo evolucionado tanto. Como tiene una novia hacker, intenta incluso ser un poco más lista, normal, hablar mejor... Esa era la lucha interna que tenía yo. Lo más difícil era mostrar que el personaje había evolucionado en estos años sin perder su esencia.

C. R.: Triana tiene una energía muy alta casi siempre y la hemos construido sobreactuada, pasada de vueltas, pero real. A mí me daba miedo, a veces, estar demasiado por encima o debajo de esa línea. Ese equilibrio es lo que me ha costado más. Aparte del frío. Yo acabé en una ducha de agua caliente, con un taburete, y me caía. Es muy fuerte la hipotermia, porque el cerebro da órdenes y el cuerpo no las obedece.

¿Y de qué equipo son ustedes, del de Zulema o del de Macarena?

I. C.: Yo soy team Goyana. Que, además, lo pusieron los fans cuando aún estábamos rodando. Hicieron una encuesta entre Goyana o Triaya y ganó Goyana a muerte. La acogida que ha recibido esta pareja es espectacular. Ninguna sería lo mismo sin la otra. Es una pareja maravillosa. Además, hubo química desde el minuto 0. Incluso nosotras nos fuimos de viaje juntas. La química en la pareja está y funciona y da mucho juego. Las tramas pueden seguir si gusta. En realidad, este es el final de a Vis a vis como tal, pero sí podría haber un spin-off de ciertos perso-najes, como Goyana.

La terrible Goya ahora es otra. Y es, además, superprotectora con su chica.

I. C.: Ese es el gran cambio de Goya. Y es lo que pasa cuando le llevas 20 años a tu pareja. Aunque es difícil proteger a alguien tan joven y enérgica. Es una mini-Zulema. Pero Goya está enamoradísima. Estaba intentando ser normal, pero se mete en esta locura por amor.

C. R.: Triana quiere comerse el mun-do. Y por eso se establece ese rol.

¿Tienen el final que se merecen?

I. C.: ¿El que se merece la pareja? Pues no lo sé. A lo mejor lo que Goyana se merece es ese spin-off.

C. R.: Sería una maravilla. Para Tria-na, creo que es el final perfecto, por-que le hacía falta una hostia grande.

¿Cómo fue el último día de rodaje?

C. R.: Yo lloré lo que no está escrito. No podría parar y no me podían ni maquillar. Tenía los ojos hinchados. Lloré de felicidad y de pena.

I. C.: Yo, como haría Goya, intenté estar entera. Porque para mí el último día fue el que rodé en la tercera temporada en el crematorio de Sole. Fue muy emocionante. Pero cuando te has despedido tantas veces... Aunque ahora me he despedido de Goyana, pero creo que seguirá. Yo lloraré mucho viendo el último capítulo. Ahí sí que me voy a desmontar.

C.R.: Yo espero que lo podamos ver juntas, cogidas de la mano.